Nový průmyslový park nastartuje proměnu Karvinska po ukončení těžby uhlí

13:05
Moravskoslezský kraj stojí na prahu zásadní proměny, která může významně ovlivnit jeho budoucnost po útlumu těžby uhlí. Jedním z klíčových projektů je připravovaný průmyslový park Nad Barborou v okolí Karviné, kde by mohlo vzniknout až pět tisíc pracovních míst a dalších patnáct tisíc v navazujících provozech v širším regionu.

Vizualizace možné podoby Panattoni Smart Parku v Karviné | foto: Panattoni

„Karvinsko má bohatou hornickou historii, kterou respektujeme. Zároveň ale víme, že lidé tu potřebují jistotu a nový směr. Průmyslový park Nad Barborou je šance, jak navázat na tradici poctivé práce v moderní podobě. Zároveň dokáže vrátit zaměstnání lidem, kteří o něj po útlumu těžby přišli, a přivést do regionu technologie i investory, kteří tu vytvoří stabilní zázemí. Je to krok, který může dát Karvinsku novou energii a sebevědomí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Konec uhlí otevírá prostor pro novou éru

Lokalita Nad Barborou má ideální předpoklady stát se novým ekonomickým centrem kraje, a to nejen díky své rozloze přesahující sto hektarů, ale i díky strategické poloze mezi městy Ostravou, Havířovem, Karvinou a Orlovou, odkud je k dispozici dostatek pracovní síly. Právě zde může vzniknout prostor pro nové pracovní příležitosti v době, kdy těžba uhlí skončila a řada mladých obyvatel region opouští kvůli nedostatku pracovního uplatnění.

Průmyslový park Nad Barborou: klíčový projekt regionu

Rozsáhlá plocha umožní přilákat i technologicky náročné investory a jejich dodavatelské řetězce, což nepochybně podpoří rozvoj dalšího průmyslu v regionu. Nutná síť dodavatelů bude vítanou ekonomickou injekcí i pro místní podniky a pomůže oživit široké okolí.

„Aktivní přípravou lokality Nad Barborou chystáme místo pro strategické investory, kteří potřebují plochy této velikosti pro své rozsáhlé výrobní parky a technologické linky. Tato lokalita navíc disponuje dopravním napojením a dostatečnými zdroji elektrické energie, tepla i vody. To vše vytváří vhodnou kombinaci investičních podmínek na území, které leží dlouhou dobu ladem. V blízkosti jsou i další vhodná místa, areály bývalých dolů Lazy, Darkov či důl ČSA. I zde jsou podobně vhodné podmínky pro vznik nového průmyslu,“ řekla 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková.

Infrastruktura jako strategická výhoda

S projektem se zároveň pojí i zlepšení dopravní infrastruktury pro okolní města a obce. Počítá se například s plánovanou tramvajovou tratí mezi Ostravou a Karvinou, novými cyklostezkami i úpravami okolních komunikací. Lokalita má už dnes dobré napojení na mezinárodní silniční i železniční síť a dostatečně kapacitní energetické zázemí, které umožňuje rozvoj zóny i do budoucna.

Průmyslový park Nad Barborou má podporu vedení Moravskoslezského kraje i dotčených měst a je zakotven v územních plánech. Projekt je navíc zařazen mezi strategické projekty průmyslové infrastruktury České republiky, což může urychlit jeho přípravu a usnadnit financování dopravní i energetické infrastruktury.

Návrat života do zanedbaného území

Oblast budoucího průmyslového parku je už více než dvacet let vedena v územních plánech jako místo pro vznik průmyslové zóny. V minulosti však došlo k výrazné devastaci území, které je dnes pokryto náletovými dřevinami a zatíženo černými skládkami.

Realizace projektu by tak měla vrátit lokalitě život, dát jí novou funkci a umožnit postupné oživení i širšího okolí v okolí Karviné, nenávratně změněného hornickou činností v uplynulých 200 letech.

Respekt k historii i budoucnosti regionu

Moravskoslezský kraj, který má přípravu zóny na starosti, zároveň klade důraz na zachování průmyslové historie tohoto místa. Před zahájením výstavby proběhne rozsáhlý archeologický průzkum a v areálu bývalého dolu Barbora vzniká expozice připomínající hornickou tradici i klíčové historické milníky, kterými Karvinsko prošlo. Nedaleký Kostel svatého Petra z Alkantary, známý jako šikmý kostel, bude od průmyslového parku vzdálen přibližně 400 metrů a oddělen izolačním pásem zeleně i terénními úpravami.

V rámci revitalizace území se plánuje vybudování cest pro pěší a cyklisty a výsadba nové zeleně, díky čemuž se dnes nepřístupná oblast otevře veřejnosti.

