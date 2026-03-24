Stačí, když se rukou dotknete kovové kliky nebo zábradlí a najednou ucítíte krátký, štiplavý šok, který vás vyvede z míry. Tyto momenty jsou většinou neškodné, ale dokážou nás pořádně zaskočit.
Jak s tím souvisí nové boty
Nová obuv s gumovou nebo syntetickou podrážkou funguje jako izolant. Elektrický náboj se hromadí v těle a při kontaktu s kovem se uvolní najednou. Proto se malé šoky často spojují právě s botami.
Podobně fungují některé materiály oblečení. Polyester, nylon nebo akryl tvoří statický náboj, zatímco bavlna a vlna snižují pravděpodobnost šoku. Tření materiálů o sebe může být nenápadné, ale účinné.
Hlazení koček v zimě může být nepříjemné. Jsou víc nabité statickou elektřinou
Na elektrické rány mají vliv podlaha i vzduch
Koberce a laminát snadno hromadí náboj, dlažba nebo dřevo ho odvádějí rychleji. Takže i místo, kde stojíte, rozhoduje.
A nezapomínejme na vzduch. Suchý vytopený prostor nebo klimatizace zvyšují statickou elektrizaci. Vlhký vzduch náboj částečně odvádí, takže šoky jsou méně pravděpodobné. Naopak v zimě nebo v suchých kancelářích s topením se statická elektřina hromadí a malým šokům se téměř nevyhnete.
Jak elektrickému šoku předejít
Malý elektrický šok je většinou neškodný, ale pár jednoduchých opatření může jeho výskyt snížit:
- Boty s koženou podrážkou – pomáhají odvádět elektrický náboj z těla.
- Oblečení z přírodních materiálů – bavlna a vlna snižují hromadění statické elektřiny.
- Zvlhčovač vzduchu – vlhký vzduch podporuje bezpečný odvod náboje.
- Hydratovaná kůže – dobře zvlhčená pokožka pomáhá uvolnit náboj bez nepříjemného pocitu.
Jaký zvlhčovač vzduchu je pro vás ideální? Nezáleží jen na výkonu
Malá jiskra vám připomene, že statická elektřina je všude kolem nás. Boty jsou jen jedna z možností, která vás může zaskočit. Oblečení, podlaha i suchý vzduch dokážou totéž – a takové malé elektrické šoky k našemu dni prostě patří.