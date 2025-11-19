Nová atrakce v Benátkách. Mezi vaporetty skáče divoký delfín a nechce zpět do moře

Petra Škraňková
  17:39
Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho na volné moře skončila fiaskem. Benátská laguna je však rušnou dopravní křižovatkou a zvíře už utrpělo od lodních šroubů několik zranění.

Delfín Mimmo si svými skoky získal nejen turisty, ale i místní obyvatele. Do benátské laguny vplul letos 23. července, když nejspíš následoval hejno ryb, které ho zavedlo do mělkých vod. Jméno dostal po instruktorovi jachtingu, který ho jako první spatřil u městečka Chioggia.

Obrázky delfína, který plave a skáče mezi vaporetty v benátské laguně u náměstí Svatého Marka, obletěly celý svět. Vypadá to jako pohádka, ale rušná lodní doprava v zátoce je pro mořského savce nebezpečná. Projíždějí tudy trajekty, vodní autobusy i taxíky.

„Velmi si zvykl na lodě, vůbec se jich nebojí, pozorovali jsme ho celé hodiny. Doufáme, že pochopí riziko nárazu do lodních šroubů,“ svěřil se italské stanici RAI Luca Mizzan, mořský biolog a vedoucí Přírodovědného muzea v Benátkách. Na těle delfína odborníci zpozorovali několik povrchových zranění, která by se podle nich měla zahojit.

Delfín Mimmo v Benátkách

O víkendu se úřady pokusily Mimma z rušné oblasti u ikonické benátské památky dostat pomocí jemných akustických signálů. Akce však měla jen krátkodobý úspěch – delfín se do hodiny vrátil.

„To zvíře očividně velmi dobře ví, co chce,“ vysvětluje biolog Mizzan. „Není snadné ho přesvědčit, aby někam šel. A hlavně je potřeba zjistit, zda by to mělo smysl. Protože pokud je dokonale schopné odplout samo, i kdybychom ho doprovodili na moře, může se do laguny během dvou hodin vrátit.“

Kalifornii straší přízraky z hlubin. Rudý příliv mění lachtany v děsivé bestie

Záchranáři proto žádný další zásah neplánují a věří, že se Mimmo k volnému moři vydá brzy sám. Pomoci by k tomu měly chladnější měsíce, kdy se ryby přesouvají do teplejších vod.

Podle veterináře Sandra Mazzariola se Mimmo chová jako tzv. „sociální samotář“, což je mladý samec, který se dočasně oddělí od svého hejna a častěji přichází do kontaktu s lidmi.

Benátky už podobnou situace zažily. V roce 2021 se podařilo dva delfíny bezpečně navést zpět na otevřené moře a už se nikdy nevrátili.

Témata: delfín, Benátky

