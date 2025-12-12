Nouzové přistání na dálnici. Letadlo spadlo přímo na jedoucí auto

Tereza Hrabinová
  6:00
Když na dálnici míjíte auta, většinou čekáte všechno možné – jen ne malé letadlo řítící se ze vzduchu. Přesně to potkalo řidičku na Floridě, když do jejího vozu při nouzovém přistání narazil stroj se selhávajícím motorem. Ačkoliv záběry zveřejněné Fox News vypadají děsivě, všichni účastníci nehody vyvázli bez vážnějšího zranění.

Nehoda se stala v pondělí, když se letadlo s pevnými křídly Beechcraft 55 pokoušelo o nouzové přistání na dálnici Interstate 95 v oblasti Merritt Island. Pilot výcvikového letu najednou oznámil řízení letového provozu technické potíže s motorem.

Jediným řešením bylo přistát na dálnici. Ovšem v 17:45 místního času na ní panoval poměrně silný provoz.

„Najednou jsme nad sebou viděli letadlo. Doufal jsem, že se mu podaří přistát mimo silnici. Myslel jsem, že to stihne stočit, ale pak přišla rána,“ popsal situaci Jim Coffey, který spolu se svým synem Peterem incident natočil palubní kamerou.

Letadlo zasáhlo střechu jedoucí Toyoty Camry, kterou řídila sedmapadesátiletá žena. Po nárazu sklouzlo z auta a dosedlo na vozovku. Řidička utrpěla lehké zranění a byla převezena do nemocnice. Dva sedmadvacetiletí muži na palubě letadla vyvázli bez jakéhokoli zranění.

Série chyb navedla stroj do skal. 44 let od tragédie letu 1308 na Korsice

Svědci scénu popisují jako zázrak. „Naštěstí se auto nepřevrátilo, spíš se zmačkalo a odletělo na stranu.“

Federální úřad pro letectví prověřuje technický stav letadla i rozhodnutí pilota.

12. prosince 2025

