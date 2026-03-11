Noční oblohu rozčísnul zářící pohybující se bod. Skončil v ložnici domu v Koblenzi

Tísňové linky záchranářů v německých spolkových zemích Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc přijaly v neděli krátce po 19. hodině volání desítek znepokojených obyvatel o neznámém jasném předmětu letícím oblohou.
Záběry hořícího bolidu se začaly šířit i na sociálních sítích. Objekt se nad spolkovou zemí Porýní-Falc rozpadl a jeho úlomky dopadly na rodinný dům ve čtvrti Güls ve městě Koblenz se 115 tisíci obyvateli.
Podle planetárního geologa Ulricha Köhlera z Německého kosmického centra (DLR) šlo o meteorit, uvádí německý server Frankfurter Rundschau. Jeho průlet zaznamenaly i bezpečnostní kamery ve městě.
Meteorit po průletu zanechal ve střeše díru o velikosti fotbalového míče a dopadl do ložnice domu. Jeho obyvatelům se nic nestalo, v té době byli v jiné místnosti.
Bezpečnostní složky dotčenou oblast prozkoumaly, aby vyloučily radioaktivní či chemické ohrožení. Podle radnice bylo do akce nasazeno 25 hasičů. Výsledky byly negativní.
Hlášení o pozorování meteoritu přicházela i ze sousedního Nizozemska nebo spolkové země Bavorsko na západě Německa. Vidět byl totiž v okruhu několika set kilometrů, neboť zářit začíná už ve výšce několika desítek kilometrů nad zemí.
Vědci z DLR zároveň dodávají, že je nesmírně obtížné meteority této velikosti včas zachytit. Počet případů, kdy skutečně dopadnou na zem se pohybuje spíše ve vyšších tisících. Často jde však o nepozorované dopady do moří nebo pustých oblastí.