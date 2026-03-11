Noční oblohu rozčísnul zářící pohybující se bod. Skončil v ložnici domu v Koblenzi

Oblohu na západě Německa v neděli večer rozčísl jasný meteor. Jeho úlomky dopadly na rodinný dům ve městě Koblenz na západě země. Prorazily střechu a dopadly přímo do ložnice, obyvatelům se však nic nestalo.

Tísňové linky záchranářů v německých spolkových zemích Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc přijaly v neděli krátce po 19. hodině volání desítek znepokojených obyvatel o neznámém jasném předmětu letícím oblohou.

Záběry hořícího bolidu se začaly šířit i na sociálních sítích. Objekt se nad spolkovou zemí Porýní-Falc rozpadl a jeho úlomky dopadly na rodinný dům ve čtvrti Güls ve městě Koblenz se 115 tisíci obyvateli.

Auto zasáhl meteorit. Trefa vynesla vozu světovou slávu a řidičce miliony

Podle planetárního geologa Ulricha Köhlera z Německého kosmického centra (DLR) šlo o meteorit, uvádí německý server Frankfurter Rundschau. Jeho průlet zaznamenaly i bezpečnostní kamery ve městě.

Meteorit po průletu zanechal ve střeše díru o velikosti fotbalového míče a dopadl do ložnice domu. Jeho obyvatelům se nic nestalo, v té době byli v jiné místnosti.

Bezpečnostní složky dotčenou oblast prozkoumaly, aby vyloučily radioaktivní či chemické ohrožení. Podle radnice bylo do akce nasazeno 25 hasičů. Výsledky byly negativní.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Hlášení o pozorování meteoritu přicházela i ze sousedního Nizozemska nebo spolkové země Bavorsko na západě Německa. Vidět byl totiž v okruhu několika set kilometrů, neboť zářit začíná už ve výšce několika desítek kilometrů nad zemí.

Vědci z DLR zároveň dodávají, že je nesmírně obtížné meteority této velikosti včas zachytit. Počet případů, kdy skutečně dopadnou na zem se pohybuje spíše ve vyšších tisících. Často jde však o nepozorované dopady do moří nebo pustých oblastí.

