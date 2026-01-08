Chtěli originální svatební slib, tak použili ChatGPT. Soud jejich manželství zrušil

Na jaře minulého roku požádal pár ve městě Zwolle na severu země svého známého, aby vedl jejich svatební obřad. Nizozemský zákon umožňuje, aby se kdokoliv stal takzvaným matrikářem na jeden den a mohl pár oddat. U obřadu však musí být přítomen také skutečný matriční úředník obce. Protože si snoubenci přáli neformální obřad, jejich známý napsal svůj proslov pomocí ChatGPT, informoval soud ve Zwolle.
„Slibujete, že budete stát po boku ženy dnes, zítra a navždy? Že se budete společně smát, růst a milovat se, ať se stane cokoli?“ zeptal se podle soudních dokumentů oddávající muže. „Že se budete navzájem podporovat, škádlit se a držet spolu i v těžkých chvílích?“ dotázal se ženy. Poté prohlásil pár „nejen za manžele, ale především za tým, bláznivý pár, lásku a domov toho druhého,“ informovala média.
Soud rozhodl, že svatební obřad nebyl v souladu se zákonem, protože formulace slibu neodpovídala nizozemskému občanskému zákoníku. Budoucí manželé mají podle něj prohlásit, že splní všechny zákonné povinnosti související s manželstvím. „V důsledku toho nebylo manželství mezi tímto mužem a touto ženou oficiálně uzavřeno. To znamená, že bylo do matriky zapsáno neprávem,“ stojí podle agentury AFP v rozsudku.
Pár tvrdí, že chybu nezavinil a měl na ni upozornit přítomný matriční úředník. Dvojice uvedla, že na ni zrušení sňatku mělo významný emocionální dopad a požádala, aby jí soud umožnil zachovat si původní datum sňatku, nebo aby ho úřady uznaly. Soud této žádosti nevyhověl.