Zdravotnické prostředky vyrobené v České republice se používají na operačních sálech po celém světě. Lidé, kteří je vyrábějí, jsou na to velmi hrdí. Ale zároveň mají obrovský pocit odpovědnosti.
Co jsou neviditelné profese ve zdravotnictví
Výroba nástrojů, které se používají při operacích, ať už jde o katetry, ventilátory nebo chirurgické nástroje, je stejně klíčová jako práce těch, kteří s těmito nástroji pracují přímo v kontaktu s pacienty. Bez kvalitních zdravotnických prostředků by medicína v Česku nebyla na současné úrovni, protože by lékaři neměli k dispozici nástroje, které k léčbě potřebují.
„Na lidi ve výrobě se trochu zapomíná, ale kdyby tyto „neviditelné“ profese neexistovaly, zdravotnictví by za mě jednoduše nemohlo fungovat. Lékaři by vlastně neměli co používat, neměli by nástroje ke svojí práci a péče o pacienty by byla výrazně omezená,“ vysvětluje Michaela, supervizor výroby společnosti Teleflex v Hradci Králové.
Navzdory automatizaci jsou stále potřeba lidé
V posledních letech se výroba zdravotnického materiálu posouvá směrem k využití moderních technologií a stále více procesů se odehrává za pomoci strojů. „Na moje pracoviště se právě převezl automat na potisk katetrů. Tyto a jiné moderní technologie mají pomáhat zvyšovat kvalitu, snižovat chybovost a zároveň usnadňují i práci operátorům,“ vysvětluje Michaela, která má na starosti dohled nad těmito procesy.
Každý zdravotnický výrobek musí projít rukama lidí, kteří dbají na kvalitu, přesnost a hygienu. „Pokud my odvedeme svou práci dobře, lékař se na ten produkt může spolehnout a pacient dostane péči, kterou potřebuje,“ doplňuje tým supervisorů Teleflexu ze Žďáru nad Sázavou. Automatizace tedy práci usnadňuje, ale jsou to zaměstnanci, kdo ručí za to, že každý výrobek splňuje vysoké normy stanovené pro zdravotnické pomůcky.
Klíčová je také týmová spolupráce, kdy každý pracovník má svou roli a všechny kroky ve výrobě jsou na sobě závislé. Výroba je propojený proces, kde na sebe jednotlivé kroky navazují. Nesmírně důležité jsou tedy i dobré vztahy na pracovišti, protože bez dobré komunikace a spolupráce by nebylo možné udržet vysokou kvalitu ani plynulost výroby.
Přesnost a zodpovědnost: Profese, která vyžaduje vysokou preciznost
Práce ve výrobě zdravotnického materiálu není jen o stisknutí tlačítka nebo sledování stroje, ale především o zodpovědnosti, protože každá chyba může mít na pacienta reálný dopad.
Zdravotnické prostředky přicházejí do přímého kontaktu s lidským tělem, proto jsou při jejich výrobě zcela zásadní přísná hygienická pravidla. Kromě sterilního prostředí musí také projít rukama dobře proškolených pracovníků. „Přísná hygienická pravidla jsou zásadní, protože výrobky jdou přímo do kontaktu s pacientem. Jakákoliv kontaminace by mohla mít vážné následky,“ upozorňuje Michaela.
„Z mého pohledu je to součástí péče o pacienty,“ potvrzuje její slova Jiří, další supervizor z Teleflexu v Hradci Králové. „Každý slušný člověk má zájem na tom, aby výrobek, který mu prošel rukama, pomáhal, ne komplikoval zdravotní stav pacienta. Čistá výroba je benefit, to ocení zejména operátoři, kteří mají praxi z jiných provozů, z pekáren, zemědělských statků nebo například z kovovýroby,“ dodává.
Vysoké hygienické standardy kladou na zaměstnance jisté nároky, na druhé straně je práce v čistém, organizovaném a bezpečném prostředí velkou výhodou. „Člověk má jistotu, že pracuje v podmínkách, kde se dbá na kvalitu i zdraví zaměstnanců,“ vysvětluje Michaela. Podle ní se skoro u všech kolegů pojí pocit odpovědnosti s hrdostí na výrobky, které pomáhají zachraňovat životy po celém světě.
Pro koho je práce ve výrobě vhodná? Nabízí i kariérní postup
I když se výroba považuje za stereotypní práci, neplatí to vždy. Výroba zdravotnického materiálu vyžaduje soustředění a přesnost. Jemná práce je sice vhodná především pro ženy, ale je tu hodně možností uplatnění i pro muže. Zaměstnanci nemusí zůstat na pozici operátora, ale postupně se mohou vypracovat do role vedoucích týmů a školitelů.
„Pokud je člověk aktivní a má zájem se rozvíjet, může se ve firmě posunout dál,“ říká Miroslava z Teleflexu ve Žďáru nad Sázavou. „Lidé se mohou postupně růst třeba nejen na pozice team leaderů, trenérů, ale také supervisorů,“ potvrzuje Michaela, která sama začínala v Teleflexu jako operátor, poté team leader a nyní je již třetím rokem supervisor výroby.
Podobnou zkušenost má i Libuše z Teleflexu v Hradci. „Byla jsem výrobní operátor, pak team leader, dispečer výroby, supervisor výroby a nakonec i TWI trenér.“ Firma ji podle jejích slov ve zvyšování kvalifikace plně podpořila.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Teleflex.