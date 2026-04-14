Neviditelné profese, bez kterých by zdravotnictví nemohlo fungovat

Ve spolupráci   9:02
Práci ve zdravotnictví si většina lidí automaticky spojuje s péčí o pacienty, tedy s lékaři, sestrami a specialisty v ordinacích. Ovšem páteří každé zdařilé operace jsou lidé, kteří se na zajištění kvalitní péče podílejí na dálku. Bez nich by byli lékaři ztracení.

Pohled do výroby v Teleflexu | foto: Teleflex

Zdravotnické prostředky vyrobené v České republice se používají na operačních sálech po celém světě. Lidé, kteří je vyrábějí, jsou na to velmi hrdí. Ale zároveň mají obrovský pocit odpovědnosti.

Co jsou neviditelné profese ve zdravotnictví

Výroba nástrojů, které se používají při operacích, ať už jde o katetry, ventilátory nebo chirurgické nástroje, je stejně klíčová jako práce těch, kteří s těmito nástroji pracují přímo v kontaktu s pacienty. Bez kvalitních zdravotnických prostředků by medicína v Česku nebyla na současné úrovni, protože by lékaři neměli k dispozici nástroje, které k léčbě potřebují.

„Na lidi ve výrobě se trochu zapomíná, ale kdyby tyto „neviditelné“ profese neexistovaly, zdravotnictví by za mě jednoduše nemohlo fungovat. Lékaři by vlastně neměli co používat, neměli by nástroje ke svojí práci a péče o pacienty by byla výrazně omezená,“ vysvětluje Michaela, supervizor výroby společnosti Teleflex v Hradci Králové.

Pohled do výroby v Teleflexu

Navzdory automatizaci jsou stále potřeba lidé

V posledních letech se výroba zdravotnického materiálu posouvá směrem k využití moderních technologií a stále více procesů se odehrává za pomoci strojů. „Na moje pracoviště se právě převezl automat na potisk katetrů. Tyto a jiné moderní technologie mají pomáhat zvyšovat kvalitu, snižovat chybovost a zároveň usnadňují i práci operátorům,“ vysvětluje Michaela, která má na starosti dohled nad těmito procesy.

Každý zdravotnický výrobek musí projít rukama lidí, kteří dbají na kvalitu, přesnost a hygienu. „Pokud my odvedeme svou práci dobře, lékař se na ten produkt může spolehnout a pacient dostane péči, kterou potřebuje,“ doplňuje tým supervisorů Teleflexu ze Žďáru nad Sázavou. Automatizace tedy práci usnadňuje, ale jsou to zaměstnanci, kdo ručí za to, že každý výrobek splňuje vysoké normy stanovené pro zdravotnické pomůcky.

Klíčová je také týmová spolupráce, kdy každý pracovník má svou roli a všechny kroky ve výrobě jsou na sobě závislé. Výroba je propojený proces, kde na sebe jednotlivé kroky navazují. Nesmírně důležité jsou tedy i dobré vztahy na pracovišti, protože bez dobré komunikace a spolupráce by nebylo možné udržet vysokou kvalitu ani plynulost výroby.

Pohled do výroby v Teleflexu

Přesnost a zodpovědnost: Profese, která vyžaduje vysokou preciznost

Práce ve výrobě zdravotnického materiálu není jen o stisknutí tlačítka nebo sledování stroje, ale především o zodpovědnosti, protože každá chyba může mít na pacienta reálný dopad.

Zdravotnické prostředky přicházejí do přímého kontaktu s lidským tělem, proto jsou při jejich výrobě zcela zásadní přísná hygienická pravidla. Kromě sterilního prostředí musí také projít rukama dobře proškolených pracovníků. „Přísná hygienická pravidla jsou zásadní, protože výrobky jdou přímo do kontaktu s pacientem. Jakákoliv kontaminace by mohla mít vážné následky,“ upozorňuje Michaela.

„Z mého pohledu je to součástí péče o pacienty,“ potvrzuje její slova Jiří, další supervizor z Teleflexu v Hradci Králové. „Každý slušný člověk má zájem na tom, aby výrobek, který mu prošel rukama, pomáhal, ne komplikoval zdravotní stav pacienta. Čistá výroba je benefit, to ocení zejména operátoři, kteří mají praxi z jiných provozů, z pekáren, zemědělských statků nebo například z kovovýroby,“ dodává.

Vysoké hygienické standardy kladou na zaměstnance jisté nároky, na druhé straně je práce v čistém, organizovaném a bezpečném prostředí velkou výhodou. „Člověk má jistotu, že pracuje v podmínkách, kde se dbá na kvalitu i zdraví zaměstnanců,“ vysvětluje Michaela. Podle ní se skoro u všech kolegů pojí pocit odpovědnosti s hrdostí na výrobky, které pomáhají zachraňovat životy po celém světě.

Ukázka zdravotnického materiálu, který z Teleflexu putuje na operační sály

Pro koho je práce ve výrobě vhodná? Nabízí i kariérní postup

I když se výroba považuje za stereotypní práci, neplatí to vždy. Výroba zdravotnického materiálu vyžaduje soustředění a přesnost. Jemná práce je sice vhodná především pro ženy, ale je tu hodně možností uplatnění i pro muže. Zaměstnanci nemusí zůstat na pozici operátora, ale postupně se mohou vypracovat do role vedoucích týmů a školitelů.

„Pokud je člověk aktivní a má zájem se rozvíjet, může se ve firmě posunout dál,“ říká Miroslava z Teleflexu ve Žďáru nad Sázavou. „Lidé se mohou postupně růst třeba nejen na pozice team leaderů, trenérů, ale také supervisorů,“ potvrzuje Michaela, která sama začínala v Teleflexu jako operátor, poté team leader a nyní je již třetím rokem supervisor výroby.

Michaela, supervizor výroby společnosti Teleflex v Hradci Králové.

Podobnou zkušenost má i Libuše z Teleflexu v Hradci. „Byla jsem výrobní operátor, pak team leader, dispečer výroby, supervisor výroby a nakonec i TWI trenér.“ Firma ji podle jejích slov ve zvyšování kvalifikace plně podpořila.

Příklady pracovních nabídek v Hradci Králové:

  • Inženýr/ka kvality
  • Senior manažer/ka kvality
  • Skladník/skladnice pro čisté prostory
  • Operátor/ka výroby
  • Global Facilities and Maintenance Manager
  • Mechanik
  • Specialista/specialistka zákaznického servisu se slovenštinou

Příklady pracovních nabídek ve Žďáru nad Sázavou:

  • Proces development inženýr/ka (junior)
  • Senior manažer/ka kvality
  • Seřizovač/ka
  • Skladník/skladnice
  • Global Facilities and Maintenance Manager

Aktuální informace naleznete na webových stránkách https://praceteleflex.cz.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Teleflex.

Ze spojence Orbánovým pokořitelem. Kdo je Péter Magyar, příští maďarský premiér

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Právník a někdejší diplomat Péter Magyar porazil Viktora Orbána, který vládl Maďarsku 16 let. Někdejšího člena Orbánova Fideszu vynesly do popředí jeho rétorické schopnosti, ale i znalost prostředí,...

Ceny Anděl 2026

V kategorii Sólová interpretka zvítězila Klára Vytisková. (11. dubna 2026)

Dva Anděly za rok 2025 získal Michal Prokop, zpěvačkou roku je Klára Vytisková, kapelou roku Mňága a Žďorp. Uspěla rapperská dvojice James Cole & Idea a skupina Gufrau, Victor Kal a Rohony. Do Síně...

Kdo je Viktor Orbán? Maďarský premiér a Putinův přítel vládne už 16 let

Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Je to nejdéle vládnoucí politik v Evropské unii. Maďarský premiér Viktor Orbán je u moci nepřetržitě 16 let. Zatímco jako mladý demokrat vyzýval ke svobodě a odchodu sovětských vojsk, dnes utužuje...

Ze spojence Orbánovým pokořitelem. Kdo je Péter Magyar, příští maďarský premiér

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Právník a někdejší diplomat Péter Magyar porazil Viktora Orbána, který vládl Maďarsku 16 let. Někdejšího člena Orbánova Fideszu vynesly do popředí jeho rétorické schopnosti, ale i znalost prostředí,...

Ceny Anděl 2026

V kategorii Sólová interpretka zvítězila Klára Vytisková. (11. dubna 2026)

Dva Anděly za rok 2025 získal Michal Prokop, zpěvačkou roku je Klára Vytisková, kapelou roku Mňága a Žďorp. Uspěla rapperská dvojice James Cole & Idea a skupina Gufrau, Victor Kal a Rohony. Do Síně...

11. dubna 2026  20:31

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

9. dubna 2026  14:51

Velikonoční prázdniny 2027

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

9. dubna 2026  14:12

Kdo je Viktor Orbán? Maďarský premiér a Putinův přítel vládne už 16 let

Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Je to nejdéle vládnoucí politik v Evropské unii. Maďarský premiér Viktor Orbán je u moci nepřetržitě 16 let. Zatímco jako mladý demokrat vyzýval ke svobodě a odchodu sovětských vojsk, dnes utužuje...

9. dubna 2026  9:41

Velikonoce 2027 budou svým termínem speciální kvůli změně času

Tradiční Velikonoce v Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova (31. března 2024)

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle připadá na nejbližší neděli po tomto úplňku - nastat tedy může v rozmezí od 21....

7. dubna 2026  12:51

Změna času 2026. Kdy skončí letní čas a vrátí se přirozený, zvaný zimní

ilustrační snímek

V březnu jsme posunuli ručičkami na hodinách o 60 minut dopředu a na sedm měsíců přešli na používání letního času. Změna na přirozený čas, zvaný zimní, přijde zase na podzim, konkrétně v neděli 25....

7. dubna 2026  9:44

Proč investiční fond sází na knihy? Euromedia patří k pilířům Rockaway Alpha

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Na první pohled to může znít překvapivě: zatímco investiční fondy často hledají příležitosti v technologiích nebo rychle rostoucích digitálních oborech, Rockaway Capital staví část své strategie na...

2. dubna 2026  15:33

Aprílové šílenství 2026: Třípatrový autobus, labubu v zoo a Love Island na ambasádě

Když vy jedno patro, tak mi ještě o jedno výš! Firma RegioJet nejspíš reaguje...

Dnešní datum, 1. dubna, proměnilo sociální sítě v minové pole plné „zaručených“ zpráv. Zatímco záchranáři v Brně ruší sanitky a zavádějí trolejbusy, na dálnice vyjíždí unikátní třípatrový autobus. A...

1. dubna 2026  15:03

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Školní rok 2025/2026

ilustrační snímek

Školní rok 2025/2026 začal na základních, středních a základních uměleckých školách i konzervatořích v pondělí 1. září 2025. Pro vysvědčení školáci a studenti půjdou v pátek 26. června. Původně měl...

1. dubna 2026  7:47

Letní prázdniny 2026 budou delší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

ilustrační snímek

Školáci si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích pěti letech. Naposledy půjdou do školy v pátek 26. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.

31. března 2026  15:43

