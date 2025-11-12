Netopýři mají nového smrtícího nepřítele. Vědce překvapilo, jak je mrštný

Tereza Hrabinová
  15:00
Infračervené kamery odhalily novou podobu městské divočiny. V temné jeskyni v severním Německu stojí potkan a ve zlomku sekundy uchopí ve vzduchu netopýra. Podle vědců nejde o ojedinělý případ, ale o systematický lov s vážnými důsledky pro ohrožené netopýří populace.

Záběry z výzkumu vedeného Mirjam Knörnschildovou z berlínského Přírodovědného muzea zachycují dramatický útok: potkan loví netopýra přímo u vchodu do jeskyně. Nejprve se zdálo, že jde o náhodný incident. Když však její tým prozkoumal lokalitu, nalezl skrýše s desítkami mrtvých netopýrů.

Netopýři jsou nezastupitelnou součástí ekosystémů – regulují populace hmyzu, opylují plodiny a šíří semena stromů. Jejich úbytek má přímé dopady i na lidské zdraví a zemědělství.

Sílící urbanizace vytváří svět, ve kterém potkani prosperují, zatímco netopýři strádají.

Netopýr je velmi užitečný savec, současně však patří k velmi ohroženým druhům....

„Pozorovali jsme, jak potkani hlídkují u vstupů a východů z jeskyní, loví netopýry a jejich těla si systematicky ukládají,“ vysvětluje Knörnschildová.

Zkoumané lokality slouží jako důležitá zimoviště městských netopýrů. I malý počet potkanů jich podle odborníků dokáže během jediného roku zabít tisíce. Pro populace už tak ohrožené urbanizací, klimatickými změnami a nemocemi může být tato forma predátorství poslední kapkou.

Podobný scénář už jednou skončil tragédií. Netopýr Mystacina větší (Mystacina robusta), endemit Nového Zélandu, byl v 60. letech 20. století zasažen invazí krys ostrovních (Rattus exulans). Naposledy byl pozorován v roce 1967 a v roce 1988 ho Mezinárodní svaz ochrany přírody oficiálně prohlásil za vyhynulého.

Kde vládnou potkani. Za přemnožení hlodavců může změna klimatu, tvrdí vědci

Aby městské netopýry nepostihl stejný osud, doporučuje tým vedený Mirjam Knörnschildovou zavedení přísnějších opatření proti invazivním hlodavcům v okolí zimovišť, například:

  • uzavíratelné a proti potkanům odolné odpadkové nádoby,
  • fyzické bariéry bránící přístupu do jeskyní,
  • vzdělávací kampaně, které odrazují od krmení městské fauny a neodpovědného odhazování odpadu.

„Potkani jsou chytří a fascinující tvorové,“ připouští Knörnschildová. „Nemám proti nim nic osobního. Ale pokud se jejich počet vymkne kontrole, mohou napáchat obrovské škody.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Pan Macinka mlčí, nevím proč.“ Šéf Motoristů zaskočil moderátora rozhlasu

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Hlavním nepřítelem každého rozhlasáka je ticho. Pokud v rádiu nastane taková chvíle, všichni zpozorní, co se stalo. Šéf Motoristů Petr Macinka toho využil, aby k sobě připoutal pozornost. Jako host...

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.

Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou...

Budoucí ministr Adam Vojtěch si zahrál na Karla Gotta. Zazpíval jeho hit na plese

Adam Vojtěch zazpíval na plese náchodské nemocnice.

Bývalý a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na oslavách náchodské nemocnice nechal unést svou vášní. Vrátil se v čase zpátky do dob, kdy zářil v hudebních soutěžích, a na pódiu se...

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

Arktická vlna zasáhne část Evropy, v Británii má příští týden šest dní sněžit

Nepřetržité sněžení ve státě Iowa (21. prosince 2022)

Výrazné ochlazení má v příštích dnech zasáhnout především severozápadní Evropu. Teplotní propad budou doprovázet sněhové přeháňky. Kde udeří zima nejdříve a nejcitelněji?

Netopýři mají nového smrtícího nepřítele. Vědce překvapilo, jak je mrštný

Vědci poprvé zaznamenali, jak krysy chytají netopýry v letu

Infračervené kamery odhalily novou podobu městské divočiny. V temné jeskyni v severním Německu stojí potkan a ve zlomku sekundy uchopí ve vzduchu netopýra. Podle vědců nejde o ojedinělý případ, ale o...

12. listopadu 2025

Jaký je ten nejlepší adrenalinový dárek? Větrný tunel boří hranice

Komerční sdělení
ADROP.CZ

Už vás nebaví kupovat věci, které skončí zapomenuté v šuplíku? Věnujte nezapomenutelné vzpomínky! Darování zážitků je trend, který roste na popularitě, a to z dobrého důvodu. Zatímco hmotné dary...

12. listopadu 2025

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

11. listopadu 2025  8:07

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

11. listopadu 2025  7:47

Láká vás investování do diamantů? Hitem jsou růžové drahokamy z Argyle

Ve spolupráci
Růžové diamanty

Jak se vyhnout padělkům z online aukcí? A proč by investoři měli vsadit na vzácné barevné diamanty z uzavřeného australského dolu Argyle? Nejen o tom nám vyprávěl Václav Vaněk, zakladatel a majitel...

11. listopadu 2025

Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Vinař Tullio Masoni má nejmenší vinařství na světě. Na střeše svého domu.

Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s...

11. listopadu 2025

Je libo zlatý záchod? Do dražby jde stokilová toaleta nazvaná Americana

Toaleta z 18karátového zlata má v aukci vynést 10 milionů dolarů

V aukční síni Sotheby’s v New Yorku se 18. listopadu uskuteční dražba zlaté toalety. Dílo s názvem America od italského konceptuálního umělce Maurizia Cattelana váží přes 101 kilogramů a vyvolávací...

10. listopadu 2025  15:26

Felix Slováček

Felix Slováček (Karlovy Vary, 4. července 2015)

Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. Felix Slováček se v roce 1983 oženil s herečkou Dagmar Patrasovou. Syn Felix je...

10. listopadu 2025  12:49

Jak vybrat nemovitostní fond krok za krokem: Průvodce pro investory

Komerční sdělení
Nemovitost součástí nemovitostního fondu ZDR Investments

Investování do nemovitostí je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak investovat své úspory a zajistit si stabilní zhodnocení. Pro většinu lidí je však přímá koupě nemovitosti nedosažitelná. Řešení,...

10. listopadu 2025

Z pastviny až na evropské pódium: Příběh Ekofarmy Kateřina

Ve spolupráci
Farma Kateřina

Rodinná farma manželů Loosových v Krušných horách začala nenápadně – jednou krávou a velkou vírou ve smysluplné ekologické hospodaření. Dnes se stará o stádo čítající až 150 kusů plemen Limousin a...

10. listopadu 2025

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Bez propadů, bez chemie: Jak získat energii pro noční směny, učení a řízení?

ilustrační snímek

Dlouhé hodiny za volantem, práce na noční směně nebo několikadenní maraton úkolů v kanceláři nás často nutí sáhnout po rychlém nakopnutí v podobě silné kávy či koncentrovaného energy drinku. Rychlý...

9. listopadu 2025  20:41

S dětmi na svahu: které sjezdovky jsou ideální pro rodiny a začátečníky?

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Aby dovolená na horách nebyla větší dobrodružství, než je nezbytně nutné, zkuste zkombinovat aktivní dovolenou s pohodlím. Kde jsou sjezdovky pro začátečníky a kde nejlépe učit lyžovat děti?

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.