Smažte zdravěji i chutněji. Pánve, díky kterým se jídlo nepřipálí

V podstatě jde o kuchyňskou revoluci. Jedná se o takovou pánev, jejíž vnitřní povrch je opatřen speciální, dokonale hladkou vrstvou, která má extrémně nízké tření. Tato úprava je navržena tak, aby aktivně zabránila chemické vazbě mezi povrchem pánve a bílkovinami či cukry v připravovaném jídle.
Výhody kvalitního nepřilnavého povrchu:
- Konec připalování: Pokrmy – od jemných vajíček a křehkých ryb až po lepkavé omáčky – se nepřichytí, nepřipálí a můžete je snadno otočit či nechat sklouznout přímo na talíř.
- Zdravější vaření s úsporou: Nepřilnavý povrch umožňuje minimalizovat množství oleje, sádla či másla, nebo i vařit zcela bez nich. Jídlo je tak automaticky lehčí a zdravější.
- Snadná a rychlá údržba: Díky tomu, že se jídlo nelepí, je čištění pánve mnohem jednodušší a rychlejší – znamená to konec zdlouhavému drhnutí dna!
- Všestrannost použití: Nepřilnavé pánve jsou ideální na jemné pokrmy, jako jsou ryby, vejce, lívance či palačinky, kde je dokonalý povrch klíčový pro perfektní texturu.
Povrchy nepřilnavých pánví: Který je nejlepší?
Neexistuje jeden nejlepší povrch pánve, každý má své výhody a kompromisy. Všechny kvalitní pánve jsou nepřilnavé, ale liší se materiálem.
Titanová pánev: Odolnost pro každodenní intenzivní vaření
Titanová pánev je díky své robustní konstrukci a nepřilnavému povrchu synonymem pro dlouhou životnost a extrémní odolnost. Je ideální pro ty, kteří vaří intenzivně a potřebují, aby jejich nádobí vydrželo. Její hlavní výhodou je vysoká odolnost proti poškrábání a opotřebení, což jí zajišťuje dlouhou trvanlivost. Navíc umožňuje zdravé vaření s minimem tuku, nebo dokonce zcela bez něj.
Je však třeba počítat s vyšší pořizovací cenou a s faktem, že díky silnější konstrukci může pánev vést k pomalejšímu ohřevu ve srovnání s jinými materiály. Stejně jako u jiných nepřilnavých povrchů, i zde platí, že není vhodná pro extrémně vysoké teploty.
Keramické pánve: Zdravá volba s moderním vzhledem
Keramické pánve jsou oblíbenou volbou pro kuchaře, kteří kladou důraz na zdravotní aspekt, protože tyto nepřilnavé pánve neobsahují látky jako PTFE a PFOA. Mezi hlavní výhody patří, že lépe odolávají vyšším teplotám, aniž by docházelo k degradaci povrchu, a často působí moderně a esteticky díky barevným povrchům.
Je však důležité vědět, že keramické povrchy mají tendenci k kratší životnosti nepřilnavosti, která může časem slábnout rychleji. Dále jsou náchylné na tepelný šok, proto by se neměly prudce ochlazovat, třeba studenou vodou ihned po vaření, a nesmí se dlouho zahřívat prázdné.
Teflon (PTFE): Klasika s bezkonkurenční nepřilnavostí
Teflon (PTFE) je klasický a nejrozšířenější nepřilnavý povrch, ceněný pro svou špičkovou funkčnost. Jeho hlavní síla spočívá v bezkonkurenční primární nepřilnavosti, díky které se skvěle hodí na většinu běžných pokrmů – od vajíček po palačinky – a často bývá také nejdostupnější variantou.
Tato pánev však vyžaduje nejšetrnější zacházení. Je velmi náchylná na poškrábání a při extrémně vysokých teplotách hrozí riziko poškození a degradace povrchu. Z tohoto důvodu vyžaduje teflonová pánev pečlivou péči, aby si uchovala své vlastnosti.
Zdravotní riziko a PFOA: Jak je to s teflonem?
Dříve se při výrobě nepřilnavých povrchů (PTFE) používala látka PFOA (kyselina perfluoroktanová), která je považována za potenciálně rizikovou. Dnes je ale situace jiná: všechny kvalitní nepřilnavé pánve od renomovaných výrobců, jako je Tescoma, se vyrábí bez PFOA.
Přesto platí jedno pravidlo: největší nebezpečí hrozí při přehřátí pánve nad 260 °C (např. při delším zahřívání prázdné nádoby). Abyste vařili bezpečně, nepřehřívejte pánev prázdnou a při jakémkoli poškrábání povrchu pánev raději vyměňte.
Jak vybrat pánev? Velikost, materiál a kompatibilita
Při výběru pánve se zaměřte na tyto parametry:
- Účel a tvar: Na co pánev primárně potřebuji? Smažení řízků, příprava omáček, nebo palačinky?
- Materiál: Materiál pánve ovlivňuje vedení tepla. Například litinové pánve akumulují teplo, nerezové pánve se hodí pro rychlé opečení a hliníkové/titanové jsou lehké a vedou teplo rychle.
- Velikost a hloubka: Nízké pánve (24 cm) se hodí na smažení pro jednotlivce. Hluboké pánve (28 cm a více) jsou lepší pro rodiny a pro přípravu omáček a dušení.
- Kompatibilita s varnou deskou: Mnoho kvalitních pánví je dnes vhodných na všechny typy sporáků, ale raději si to před nákupem ověřte.
Ty nejvyšší nároky na kvalitu, trvanlivost i bezpečnost zaručeně splňují nepřilnavé pánve Tescoma – mnoho modelů je navíc vhodných na všechny typy sporáků včetně indukce, a některé lze použít i v troubě.
Druhy pánví a jejich využití v praxi
Jedna univerzální pánev na vše neexistuje. Správně zvolený tvar usnadní vaření a minimalizuje riziko připálení.
- Univerzální/klasická pánev: Nízké a šikmé boky. Ideální pro každodenní smažení, opékání a restování. Dobrá volba, pokud řešíte jakou pánev s nepřilnavým povrchem pořídit jako první.
- Wok: Hluboké, s vyššími boky a často menším dnem. Ideální pro rychlé restování zeleniny, masa a přípravu asijských jídel, která vyžadují rychlé a rovnoměrné rozložení tepla.
- Grilovací pánev: Speciální vroubkované dno. Vytváří charakteristické grilovací pruhy a odvádí tuk. Vhodné pro šťavnaté steaky a grilovanou zeleninu.
- Pánev na lívance a palačinky: Velmi plochá a široká s nízkým okrajem. Díky svému tvaru a nepřilnavému povrchu umožňuje snadnou manipulaci a obracení jemného těsta.
- Hluboká pánev: Vyšší boky a širší dno. Perfektní na dušení, přípravu omáček a pokrmy z většího množství surovin – zabraňuje vystřikování oleje.
Péče, která prodlužuje životnost
Nejen teflonová pánev, ale také titanová pánev nebo keramická pánev vyžadují správnou péči. Aby vám nepřilnavé pánve sloužily co nejdéle, dodržujte tato pravidla:
- Chraňte povrch: Používejte nekovové náčiní (dřevo, plast, silikon).
- Mytí: Vždy myjte pánev měkkou houbičkou a jemným čisticím prostředkem.
- Teplota: Nepřehřívejte pánev zbytečně – zvláště nepřilnavé pánve by neměly být dlouho zahřívány prázdné na vysokou teplotu.
Pokud zvolíte kvalitní nepřilnavou pánev a budete se řídit těmito radami, výrazně si usnadníte práci v kuchyni a vaše jídlo se už nikdy nepřipálí.