Smažte zdravěji i chutněji. Pánve, díky kterým se jídlo nepřipálí

Chcete mít kontrolu nad vařením a vždy servírovat perfektně propečené maso nebo nadýchané palačinky? Bez kvalitní nepřilnavé pánve se moderní kuchyně neobejde. Jak vybrat tu nejlepší nepřilnavou pánev pro náročné i sváteční kuchaře?

V podstatě jde o kuchyňskou revoluci. Jedná se o takovou pánev, jejíž vnitřní povrch je opatřen speciální, dokonale hladkou vrstvou, která má extrémně nízké tření. Tato úprava je navržena tak, aby aktivně zabránila chemické vazbě mezi povrchem pánve a bílkovinami či cukry v připravovaném jídle.

Výhody kvalitního nepřilnavého povrchu:

  • Konec připalování: Pokrmy – od jemných vajíček a křehkých ryb až po lepkavé omáčky – se nepřichytí, nepřipálí a můžete je snadno otočit či nechat sklouznout přímo na talíř.
  • Zdravější vaření s úsporou: Nepřilnavý povrch umožňuje minimalizovat množství oleje, sádla či másla, nebo i vařit zcela bez nich. Jídlo je tak automaticky lehčí a zdravější.
  • Snadná a rychlá údržba: Díky tomu, že se jídlo nelepí, je čištění pánve mnohem jednodušší a rychlejší – znamená to konec zdlouhavému drhnutí dna!
  • Všestrannost použití: Nepřilnavé pánve jsou ideální na jemné pokrmy, jako jsou ryby, vejce, lívance či palačinky, kde je dokonalý povrch klíčový pro perfektní texturu.

Povrchy nepřilnavých pánví: Který je nejlepší?

Neexistuje jeden nejlepší povrch pánve, každý má své výhody a kompromisy. Všechny kvalitní pánve jsou nepřilnavé, ale liší se materiálem.

Titanová pánev: Odolnost pro každodenní intenzivní vaření

Titanová pánev je díky své robustní konstrukci a nepřilnavému povrchu synonymem pro dlouhou životnost a extrémní odolnost. Je ideální pro ty, kteří vaří intenzivně a potřebují, aby jejich nádobí vydrželo. Její hlavní výhodou je vysoká odolnost proti poškrábání a opotřebení, což jí zajišťuje dlouhou trvanlivost. Navíc umožňuje zdravé vaření s minimem tuku, nebo dokonce zcela bez něj.

Je však třeba počítat s vyšší pořizovací cenou a s faktem, že díky silnější konstrukci může pánev vést k pomalejšímu ohřevu ve srovnání s jinými materiály. Stejně jako u jiných nepřilnavých povrchů, i zde platí, že není vhodná pro extrémně vysoké teploty.

Keramické pánve: Zdravá volba s moderním vzhledem

Keramické pánve jsou oblíbenou volbou pro kuchaře, kteří kladou důraz na zdravotní aspekt, protože tyto nepřilnavé pánve neobsahují látky jako PTFE a PFOA. Mezi hlavní výhody patří, že lépe odolávají vyšším teplotám, aniž by docházelo k degradaci povrchu, a často působí moderně a esteticky díky barevným povrchům.

Je však důležité vědět, že keramické povrchy mají tendenci k kratší životnosti nepřilnavosti, která může časem slábnout rychleji. Dále jsou náchylné na tepelný šok, proto by se neměly prudce ochlazovat, třeba studenou vodou ihned po vaření, a nesmí se dlouho zahřívat prázdné.

Teflon (PTFE): Klasika s bezkonkurenční nepřilnavostí

Teflon (PTFE) je klasický a nejrozšířenější nepřilnavý povrch, ceněný pro svou špičkovou funkčnost. Jeho hlavní síla spočívá v bezkonkurenční primární nepřilnavosti, díky které se skvěle hodí na většinu běžných pokrmů – od vajíček po palačinky – a často bývá také nejdostupnější variantou.

Tato pánev však vyžaduje nejšetrnější zacházení. Je velmi náchylná na poškrábání a při extrémně vysokých teplotách hrozí riziko poškození a degradace povrchu. Z tohoto důvodu vyžaduje teflonová pánev pečlivou péči, aby si uchovala své vlastnosti.

Zdravotní riziko a PFOA: Jak je to s teflonem?

Dříve se při výrobě nepřilnavých povrchů (PTFE) používala látka PFOA (kyselina perfluoroktanová), která je považována za potenciálně rizikovou. Dnes je ale situace jiná: všechny kvalitní nepřilnavé pánve od renomovaných výrobců, jako je Tescoma, se vyrábí bez PFOA.

Přesto platí jedno pravidlo: největší nebezpečí hrozí při přehřátí pánve nad 260 °C (např. při delším zahřívání prázdné nádoby). Abyste vařili bezpečně, nepřehřívejte pánev prázdnou a při jakémkoli poškrábání povrchu pánev raději vyměňte.

Jak vybrat pánev? Velikost, materiál a kompatibilita

Při výběru pánve se zaměřte na tyto parametry:

  • Účel a tvar: Na co pánev primárně potřebuji? Smažení řízků, příprava omáček, nebo palačinky?
  • Materiál: Materiál pánve ovlivňuje vedení tepla. Například litinové pánve akumulují teplo, nerezové pánve se hodí pro rychlé opečení a hliníkové/titanové jsou lehké a vedou teplo rychle.
  • Velikost a hloubka: Nízké pánve (24 cm) se hodí na smažení pro jednotlivce. Hluboké pánve (28 cm a více) jsou lepší pro rodiny a pro přípravu omáček a dušení.
  • Kompatibilita s varnou deskou: Mnoho kvalitních pánví je dnes vhodných na všechny typy sporáků, ale raději si to před nákupem ověřte.

Ty nejvyšší nároky na kvalitu, trvanlivost i bezpečnost zaručeně splňují nepřilnavé pánve Tescoma – mnoho modelů je navíc vhodných na všechny typy sporáků včetně indukce, a některé lze použít i v troubě.

Nepřilnavé pánve Tescoma

Druhy pánví a jejich využití v praxi

Jedna univerzální pánev na vše neexistuje. Správně zvolený tvar usnadní vaření a minimalizuje riziko připálení.

  • Univerzální/klasická pánev: Nízké a šikmé boky. Ideální pro každodenní smažení, opékání a restování. Dobrá volba, pokud řešíte jakou pánev s nepřilnavým povrchem pořídit jako první.
  • Wok: Hluboké, s vyššími boky a často menším dnem. Ideální pro rychlé restování zeleniny, masa a přípravu asijských jídel, která vyžadují rychlé a rovnoměrné rozložení tepla.
  • Grilovací pánev: Speciální vroubkované dno. Vytváří charakteristické grilovací pruhy a odvádí tuk. Vhodné pro šťavnaté steaky a grilovanou zeleninu.
  • Pánev na lívance a palačinky: Velmi plochá a široká s nízkým okrajem. Díky svému tvaru a nepřilnavému povrchu umožňuje snadnou manipulaci a obracení jemného těsta.
  • Hluboká pánev: Vyšší boky a širší dno. Perfektní na dušení, přípravu omáček a pokrmy z většího množství surovin – zabraňuje vystřikování oleje.

Péče, která prodlužuje životnost

Nejen teflonová pánev, ale také titanová pánev nebo keramická pánev vyžadují správnou péči. Aby vám nepřilnavé pánve sloužily co nejdéle, dodržujte tato pravidla:

  1. Chraňte povrch: Používejte nekovové náčiní (dřevo, plast, silikon).
  2. Mytí: Vždy myjte pánev měkkou houbičkou a jemným čisticím prostředkem.
  3. Teplota: Nepřehřívejte pánev zbytečně – zvláště nepřilnavé pánve by neměly být dlouho zahřívány prázdné na vysokou teplotu.

Pokud zvolíte kvalitní nepřilnavou pánev a budete se řídit těmito radami, výrazně si usnadníte práci v kuchyni a vaše jídlo se už nikdy nepřipálí.

