Není to jen zmrzlá čistá voda, ale i prach a jedy. Proč se nemá jíst sníh

Tereza Hrabinová
  6:00
Čistý jako čerstvě napadaný sníh. Pořekadlo, které platí jen obrazně. Ve skutečnosti sníh čistý není. A to ani ve chvíli, kdy právě padá k zemi. Rozbory provedené zdravotníky a hygieniky v Ostravě ukazují, že sníh na sebe váže řadu škodlivin ze vzduchu. Odborníci proto varují před jeho ochutnáváním.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Sedlecký

„Ze vzduchu zachytává prach, pyl, toxiny i mikroplasty. Zejména ve městech sníh absorbuje karcinogenní látky z výfukových plynů, například benzen a toluen, které poškozují krvetvorbu a nervový systém. Čím hustší doprava a průmysl, tím více nečistot se ve sněhu hromadí,“ upozornil Radek Mikšík, hlavní hygienik společnosti AGEL. „Sníh prostě není sterilní,“ konstatoval.

Zdravotníci z agelovské nemocnice v Ostravě–Vítkovicích poukazují zejména na nejsvrchnější sněhovou vrstvu, která zachytává nejvíce chemikálií a prachu.

V čerstvém sněhu na Antarktidě byly poprvé nalezeny mikroplasty

Za vyložený hazard pak označují konzumaci už viditelně znečištěného sněhu – šedého, černého nebo žlutého. Bezpečnější není ani jeho rozpuštění. „Před samotnou konzumací by se totiž musel sníh nejen rozpustit, ale i přefiltrovat a následně převařit, aby se zabilo co nejvíce zbývajících bakterií,“ vysvětlil hygienik Mikšík.

Pozor i u domácích mazlíčků

Radost ze sněhu mívají i psi, kteří ho často ochutnávají. V malém množství to většinou projde bez následků, pokud je ho však více nebo je znečištěný či posolený, může jeho požírání vést ke sněhové gastritidě. Ta se projevuje zvracením, průjmem a apatií. Nejohroženější jsou psi s citlivým trávením, bázliví či stresovaní jedinci a štěňata.

Odborníci doporučují psy odnaučit sníh jíst důsledným tréninkem pomocí vodítka, zábavných her, případně i náhubku. Nejlepší je začít hned u štěněte.

Témata: sníh, jed, Agel

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

16. ledna 2026

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

