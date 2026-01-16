„Ze vzduchu zachytává prach, pyl, toxiny i mikroplasty. Zejména ve městech sníh absorbuje karcinogenní látky z výfukových plynů, například benzen a toluen, které poškozují krvetvorbu a nervový systém. Čím hustší doprava a průmysl, tím více nečistot se ve sněhu hromadí,“ upozornil Radek Mikšík, hlavní hygienik společnosti AGEL. „Sníh prostě není sterilní,“ konstatoval.
Zdravotníci z agelovské nemocnice v Ostravě–Vítkovicích poukazují zejména na nejsvrchnější sněhovou vrstvu, která zachytává nejvíce chemikálií a prachu.
Za vyložený hazard pak označují konzumaci už viditelně znečištěného sněhu – šedého, černého nebo žlutého. Bezpečnější není ani jeho rozpuštění. „Před samotnou konzumací by se totiž musel sníh nejen rozpustit, ale i přefiltrovat a následně převařit, aby se zabilo co nejvíce zbývajících bakterií,“ vysvětlil hygienik Mikšík.
Pozor i u domácích mazlíčků
Radost ze sněhu mívají i psi, kteří ho často ochutnávají. V malém množství to většinou projde bez následků, pokud je ho však více nebo je znečištěný či posolený, může jeho požírání vést ke sněhové gastritidě. Ta se projevuje zvracením, průjmem a apatií. Nejohroženější jsou psi s citlivým trávením, bázliví či stresovaní jedinci a štěňata.
Odborníci doporučují psy odnaučit sníh jíst důsledným tréninkem pomocí vodítka, zábavných her, případně i náhubku. Nejlepší je začít hned u štěněte.