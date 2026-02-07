Nenechte téct nervy ani vodu aneb 5 největších chyb při instalaci sprchového koutu

1. Když centimetry stojí tisíce: správné měření
Zní to jako samozřejmost, ale ne vždy je správně změřený prostor realita. Zatímco papír snese vše a je na něm vše jasné a krásné, skutečnost je někdy o pár centimetrů odlišná. Vlastně stačí i pár milimetrů. Právě nesprávné změření prostoru nezřídka stojí za největší položkou vícenákladů, jež se k instalaci sprchového koutu vážou. Zrada se může skrývat v nerovných stěnách, silnějších obkladech nebo instalované liště, radiátoru, vaně nebo nějaké předstěny. Výsledkem je, že sprchový kout nelze správně usadit, nevejde se, netěsní nebo nelze pohodlně otevřít dveře a vy jste při vstupu/výstupu do sprchového koutu nuceni tvořit kreace hodné orientální tanečnice. To vše je nepříjemné a rozhodně nepřispěje duševní pohodě, zato řešení nezřídka odlehčí vaší peněžence.
Jak se chybě vyhnout? Měřte prostor po dokončení obkladů a podlahy, ideálně na několika místech (u podlahy i u stropu). Existuje i řada profesionálních „měřáků“, které vám pomohou.
2. V koupelně je bazén: nevhodné těsnění
Další z věcí, které máme kvůli neznalosti tendenci odmávnout, je těsnění. Prostě nějaké. Jenže je třeba si uvědomit, že voda má krásnou vlastnost, kterou v moderních domácnostech neoceníme – cestu si vždycky najde. Nekvalitní silikon, špatný typ těsnící lišty, nevhodné těsnění nebo dokonce absence těsnění vede jen k tiše vznikajícím problémům. Nejčastěji se jedná o protékající vodu mimo sprchový kout, vlhnoucí zdi, nepříjemný zápach, tvorbu plísní a časem samozřejmě poškození podlahy, sousedních místností nebo bytu pod vámi.
Jak se chybě vyhnout? Vybírejte zásadně kvalitní sanitární silikon, ideálně s protiplísňovou úpravou. Při instalaci silikonu dbejte na dodržení všech pravidel, které zajistí jeho schopnosti (čistý, nemastný a suchý podklad, dostatek času na „vytvrzení“). Vždy zkontrolujte, že těsnění/silikon dosedá po celé délce. Při známkách poškození (vydrolení, prorostlá plíseň…) jej vyměňte.
3. Sprchový kout není vana: když odtok nestíhá
Mezi další nepříjemnosti, jež vás při nedostatečném plánování sprchového koutu mohou potkat, je špatně zvolený odtok. Sprchový kout je totiž o symbióze jednotlivých prvků a pokud k ní nedojde, výsledkem je nějaký problém. V případě odtoku může být na vině vysoký průtok sprchové hlavice. Odtok na takovou várku vody nemusí být připraven a tak dochází k hromadění vody a někdy přetékání přes okraj či podtékání pod dveřmi. Na vině také může být příliš malý průměr sifonu, špatný sklon podlahy nebo zanesený odtokový žlab.
Jak se chybě vyhnout? To jsme trochu naznačili v předchozích řádcích. Plánujte sprchový kout jako celek. Odtok by měl zvládnout minimálně (!) stejný objem vody, jaký sprcha vypouští. U sprchových vaniček instalovaných s hranou podlahy (např. z litého mramoru) je minimální sklon podlahy směrem k odtoku alespoň 2 %.
4. Když to nejde hladce: špatně zvolené panty
Mezi velmi nepříjemný a častý problém patří nevhodně zvolené panty, případně pojezdy pro dveře. Je třeba si uvědomit, že je budete otevírat denně a to i několikrát. Pokud zvolíte levný produkt, problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Dveře se nechtějí pohybovat lehce, ale vy musíte použít sílu a trhat jimi (panty mohou začít vrzat nebo se začnou povolovat šrouby, v případě pojezdů začnou vyskakovat z drážky). Časem začnou dveře drhnout o rám (jednoduše se vychýlí ze svého úhlu, ať už vahou nebo hrubějším zacházením). Hrozí také zranění či poškození vybavení, protože dveře se mohou začít viklat a taktéž vyskakovat z kolejnic. Vysoké riziko hrozí nejen našim palcům na noze, ale zejména dětem, na něž mohou dveře vypadnout.
Jak se chybě vyhnout? Zkontrolujte nosnost pantů i pojezdů s přihlédnutím na tloušťku a hmotnost skla. U posuvných dveří upřednostněte kovové pojezdy před plastovými. Investice do kvality se v tomto případě vyplácí mnohonásobně.
5. Vůně má být příjemná: nefunkční zápachová uzávěra
Dokonalý způsob, jak zbourat veškerou snahu a práci, kterou jste si při budování koupelny vynaložili, je nefunkční zápachová uzávěra. Výsledkem je opravdu nepříjemný puch, který se šíří nejen koupelnou, ale proniká také do ostatních místností. Příčiny tohoto problému bývají různé: špatně zvolený sifon, nesprávná montáž, případně nepravidelně používaný sprchový kout (v místnosti je ještě vana).
Jak se chybě vyhnout? Při výběru sprchového sifonu zkontrolujte i kvalitu zápachové uzávěry. Nezapomeňte na to, že je třeba sifon pravidelně čistit, takže by měl být snadno přístupný. Pokud je sprcha jen „druhým“ prvkem, pořiďte sifon se speciální membránou, jež zabrání pronikání zápachu zpět do místnosti, a to i při vyschnutí vody.
Bonus Obtěžující hlučnost
Vedle zmíněných „chyb“, kterých se při výběru sprchového koutu můžete dopustit, je dobré zohlednit také netradiční vlastnost, a to hlučnost! Sprchový kout totiž neznamená pro ostatní účastníky domu či bytu povel k nasazení sluchátek nebo nepříjemný budíček. Volte takový materiál sprchové vaničky, který snižuje hlučnost sprchování a zaměřte se na kvalitní instalaci. Hlučnost zvyšuje například nedostatečné podepření dna, tvrdý kontakt se stěnou, chybějící protihluková izolace, ale také špatně upevněný sifon.
Jak se chybě vyhnout? Podepřete vaničku po celé ploše, resp. ji uložte do speciálního lůžka nebo na nosný sokl. Variantou jsou těžší materiály (litý mramor, minerální kompozit), jež hluk přirozeně tlumí. Uvědomte si, že mezi vaničku a stěny patří pružná dilatační vrstva, jež zabrání přenosu vibrací. Některé vaničky mají i protihlukové těsnění přímo v konstrukci.