Nemovitosti v zahraničí: Proč Čechy lákají Španělsko a Dubaj a na co si dát při koupi pozor

Podle dostupných dat si přibližně čtvrtina českých investorů se zájmem o nemovitost v zahraničí vybírá právě Španělsko. Důvodů je hned několik. V prvé řadě si lidé hledají místo, kde mohou trávit část roku, pravidelně odpočívat s rodinou nebo si vytvořit zázemí pro budoucí život v důchodu. Nemovitost v zahraničí tak představuje určitou životní jistotu a větší svobodu při rozhodování o tom, kde budou trávit svůj čas.
Dalším dobrým důvodem ke koupi nemovitosti bývá diverzifikace majetku. Část českých klientů nechce mít veškerý svůj nemovitostní majetek soustředěný pouze v České republice a zahraniční nemovitost proto vnímají jako doplnění svého dlouhodobého portfolia.
Španělsko jako populární volba
Vedle relativní geografické blízkosti a dobré dopravní dostupnosti navíc nabízí Španělsko příjemné klima, stabilní prostředí Evropské unie a vyhlášenou gastronomii. Stále více zákazníků navíc pro své děti využívá zázemí kvalitních zahraničních škol.
Největším lákadlem je ale především celoroční turistická sezóna. Oblíbené jsou zejména lokality jako Costa del Sol, Alicante, Málaga nebo Marbella, kde lze najít jak moderní apartmány u moře, tak luxusní rezidence. Možnosti trávení volného času v těchto lokalitách jsou nepřeberné. Vedle vodních sportů nabízejí široké zázemí pro golf či tenis.
Málokdo si navíc uvědomuje, že Španělsko nabízí nejen letní, ale i zimní sportovní infrastrukturu. Zajímavostí je například pohoří Sierra Nevada, které díky vysoké nadmořské výšce poskytuje od listopadu do dubna velmi dobré podmínky pro zimní sporty.
„Přestože se jedná o evropskou zemi, není vhodné podceňovat místní specifika. Kupující by měli věnovat pozornost právnímu prověření nemovitosti, případným omezením pronájmu, místním poplatkům nebo daňovým povinnostem. Významnou roli hrají také obchodní zvyklosti, které se mohou od českého prostředí výrazně lišit,“ vysvětluje Martin Novák.
Dubaj: Destinace, která u Čechů stále více boduje
Vedle tradičních evropských destinací si stále větší popularitu získává Dubaj. I zde zájemce láká v prvé řadě možnost druhého domova v moderní metropoli s celoročním slunečným počasím, kvalitní infrastrukturou a vysokým standardem služeb.
Jedním z hlavních důvodů rostoucího zájmu o tuto lokalitu je mezinárodní charakter města. Více než 80 procent obyvatel tvoří cizinci a angličtina je běžným jazykem každodenní komunikace. Pro zahraniční investory je tak prostředí velmi přívětivé a snadno srozumitelné.
Výhodou jsou také jasně definovaná pravidla vlastnictví nemovitostí pro cizince ve vybraných lokalitách. Právní rámec je transparentní a proces nákupu bývá ve srovnání s řadou jiných zemí poměrně přehledný.
Financování bývá jednodušší, než si lidé myslí
Jednou z nejčastějších otázek zájemců o zahraniční nemovitosti je způsob financování. Mnoho lidí se domnívá, že nákup v zahraničí je možný pouze z vlastních prostředků. Ve skutečnosti však existuje několik cest, jak koupi financovat i prostřednictvím českého finančního trhu.
Způsobů, jak nákup v zahraničí financovat, je několik. Klienti mohou využít například neúčelový hypoteční úvěr (tzv. americkou hypotéku) zajištěný nemovitostí v České republice, případně individuálně nastavené hypoteční řešení podle konkrétní situace. Výhodou bývá jednodušší administrativa a možnost řešit financování ještě před samotným výběrem nemovitosti.
Pozor na rozdíly aneb co vědět předtím, než podepíšete smlouvu
Zatímco v Česku je většina kupujících zvyklá na relativně standardizovaný proces koupě nemovitosti, zde mohou narazit na odlišné právní i obchodní zvyklosti, které často bývají jedním z nejčastějších důvodů komplikací.
Ve Španělsku je například nezbytné získat identifikační číslo cizince (NIE), běžnou součástí transakce je zapojení místního právníka a významnou roli hrají osobní vztahy mezi stranami.
Z právního hlediska bývá pro české kupující překvapením zejména význam takzvané smlouvy „contrato de arras“. Ta představuje mnohem závažnější krok než běžná rezervační smlouva v Česku a její porušení může znamenat ztrátu celé složené zálohy. Zároveň je běžnou součástí procesu zapojení vlastního právníka, protože španělský notář nevystupuje jako zástupce kupujícího, ale jako nezávislý garant zákonnosti celé transakce.
Dubajský trh, a potažmo trh v celých Spojených arabských emirátech, je naopak mnohem dynamičtější, často pracuje s rezervacemi nemovitostí ještě před zahájením výstavby a od kupujících vyžaduje rychlejší rozhodování. V obou destinacích mohou být některé atraktivní projekty vyprodány během několika dní od zahájení prodeje. Neznalost těchto specifik může vést ke zbytečným nákladům nebo komplikacím během celé transakce.
Pro české investory může být překvapením zejména systém vlastnictví nemovitostí zahraničními kupujícími. Ti mohou získat plné vlastnické právo pouze ve vybraných lokalitách označovaných jako freehold zóny. Zcela běžné jsou zde také nákupy takzvaných off-plan nemovitostí, tedy projektů prodávaných ještě před dokončením výstavby. Takový model vyžaduje důkladnou kontrolu developera i smluvní dokumentace, protože proces se od české praxe výrazně liší.
Ať už se zájemce rozhodne pro Španělsko, Dubaj nebo Spojené arabské emiráty, společným jmenovatelem úspěšné koupě je kvalitní zprostředkování. „Konzultant musí dobře znát lokální trhy, procesy spojenými s nákupem nemovitostí v zahraničí a hlavně klienta upozornit na odlišnosti od domácí situace. Zákazníka musí provést od začátku do konce – pomoci mu s výběrem nejvhodnější nemovitosti či lokality, s organizací prohlídek, právním a administrativním zajištěním a v neposlední řadě s poradenstvím při financování až po samotný podpis smluv, a to vše samozřejmě v češtině,“ uzavírá Martin Novák.