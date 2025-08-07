Salát ani jeden. Google ukázal, jaké recepty Češi hledají letos v létě nejvíce

Které recepty se nejvíce vyhledávají?
Hitem letošního bouřlivého léta se stala bublanina. Její recept zaznamenal oproti loňskému roku ohromující nárůst ve vyhledávání. Letošní červen a červenec se oproti stejným měsícům roku 2024 hledala více než desetkrát více.
V těsném závěsu za bublaninou se drží další klasiky, které připomínají dětství: recept na třešňovou marmeládu a následují tvarohové knedlíky a meruňkový kompot. Zdá se, že si chceme užít léto se vším všudy, ať už s deštníkem, nebo s talířem plným třešní a meruněk ze zahrádky.
|Nejhledanější recepty léta 2025
|Název receptu
|Nárůst ve vyhledávání oproti loňsku
|Bublanina
|+1020%
|Třešňová marmeláda
|+890%
|Tvarohové knedlíky
|+490%
|Meruňkový kompot
|+440%
|Třešně
|+430%
Drinky pro každou náladu: Od bezové šťávy po Limoncello
Co se týče nápojů, Češi jsou národ vynalézavý. Pro zahnání žízně nejčastěji vyhledávali recept na domácí bezovou šťávu nebo ledovou kávu, z ovoce ze zahrádky si zavařovali pečený čaj. Zároveň ale nezapomínají na klasické letní drinky z oblíbených zahrádek – značný zájem byl o recept na Aperol a Limoncello spritz, ale také o drink mimosa, který se podává k ranní kocovině, přestože obsahuje poctivou porci šampaňského.
Když se chuť na koktejly ještě umocní, sáhnou po osvědčených klasikách jako je piňa colada a margarita. Pro ty, kteří si hlídají linii, se oblíbenou volbou stal drink skinny bitch – jednoduchá, ale osvěžující kombinace vodky a sody s citronem.
|Nejhledanější recepty na drinky v létě 2025
|Nápoj
|Nárůst ve vyhledávání oproti loňsku
|Bezová šťáva
|+720%
|Ledová káva
|+650%
|Pečený čaj
|+290%
|Limoncello spritz
|+270%
|Aperol
|+240%
|Mimosa
|+120%
|Cuba libre
|+90%
|Piňa colada
|+90%
|Margarita
|+70%
|Skinny bitch
|+60%
Ať už se tedy letošní léto rozhodlo být deštivé, nebo slunečné, Češi se nenechají obelhat. S koktejlem v ruce a bublaninou na talíři si ho užívají, jak nejlépe dovedou.