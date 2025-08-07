Salát ani jeden. Google ukázal, jaké recepty Češi hledají letos v létě nejvíce

Ivana Vaňkátová
  9:52
Letošní léto se zatím moc nepředvedlo. Mezi přívaly vydatných dešťů občas provokativně vykoukne sluníčko a zase zaleze a namísto tropických veder už někteří musejí topit. To ale Čechům zdaleka nebrání si letní prázdniny naplno užít. Podle dat z vyhledávače Google tráví čas přípravou dobrot a osvěžujících koktejlů. Špatná nálada přetrvává? Přidáme více alkoholu.
Češi si léto umí vychutnat. Navzdory počasí | foto: Gemini, Ivana Vaňkátová,  MAFRA

Které recepty se nejvíce vyhledávají?

Hitem letošního bouřlivého léta se stala bublanina. Její recept zaznamenal oproti loňskému roku ohromující nárůst ve vyhledávání. Letošní červen a červenec se oproti stejným měsícům roku 2024 hledala více než desetkrát více.

Jahodová bublanina s mandlemi

Jahodová bublanina s mandlemi

Recept

Střední

60 min
Kakaová bublanina s meruňkami

Kakaová bublanina s meruňkami

Recept

Střední

75 min

V těsném závěsu za bublaninou se drží další klasiky, které připomínají dětství: recept na třešňovou marmeládu a následují tvarohové knedlíky a meruňkový kompot. Zdá se, že si chceme užít léto se vším všudy, ať už s deštníkem, nebo s talířem plným třešní a meruněk ze zahrádky.

Malinovo-třešňová marmeláda

Malinovo-třešňová marmeláda

Recept

Střední

60 min
Tvarohové knedlíky s jahodami

Tvarohové knedlíky s jahodami

Recept

Střední

45 min
Meruňkový kompot

Meruňkový kompot

Recept

Lehké

60 min

Nejhledanější recepty léta 2025
Název receptuNárůst ve vyhledávání oproti loňsku
Bublanina+1020%
Třešňová marmeláda+890%
Tvarohové knedlíky+490%
Meruňkový kompot+440%
Třešně+430%

Drinky pro každou náladu: Od bezové šťávy po Limoncello

Co se týče nápojů, Češi jsou národ vynalézavý. Pro zahnání žízně nejčastěji vyhledávali recept na domácí bezovou šťávu nebo ledovou kávu, z ovoce ze zahrádky si zavařovali pečený čaj. Zároveň ale nezapomínají na klasické letní drinky z oblíbených zahrádek – značný zájem byl o recept na Aperol a Limoncello spritz, ale také o drink mimosa, který se podává k ranní kocovině, přestože obsahuje poctivou porci šampaňského.

Ledová káva se smetanovým likérem

Ledová káva se smetanovým likérem

Recept

Lehké

15 min
Pečený čaj

Pečený čaj

Recept

Střední

65 min
Party nanuk pro dospělé - Limoncello koktejl

Party nanuk pro dospělé - Limoncello koktejl

Recept

Lehké

15 min

Když se chuť na koktejly ještě umocní, sáhnou po osvědčených klasikách jako je piňa colada a margarita. Pro ty, kteří si hlídají linii, se oblíbenou volbou stal drink skinny bitch – jednoduchá, ale osvěžující kombinace vodky a sody s citronem.

Piňa colada a ovocný nápoj pro děti

Piňa colada a ovocný nápoj pro děti

Recept

Lehké

5 min
Frozen Margharita

Frozen Margharita

Recept

Lehké

10 min

Nejhledanější recepty na drinky v létě 2025
NápojNárůst ve vyhledávání oproti loňsku
Bezová šťáva+720%
Ledová káva+650%
Pečený čaj+290%
Limoncello spritz+270%
Aperol+240%
Mimosa+120%
Cuba libre+90%
Piňa colada+90%
Margarita+70%
Skinny bitch+60%

Ať už se tedy letošní léto rozhodlo být deštivé, nebo slunečné, Češi se nenechají obelhat. S koktejlem v ruce a bublaninou na talíři si ho užívají, jak nejlépe dovedou.

