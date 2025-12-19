Světelný strom na kopci vzniknul v roce 1981 a hned byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. I když vůbec o strom nejde. Místo větví má jen kabely s barevnými žárovkami a ve skutečnosti nestojí, ale vlastně leží.
Celkem ho tvoří 260 světel, dalších 200 pak vytváří zářivou vrcholovou hvězdu. Na výšku instalace měří přes 750 metrů, základna má 450 metrů. Kořeny sahají až k městským hradbám a vrchol stromu končí u baziliky svatého Ubalda na samotném vrcholu hory.
Každoroční ceremoniál rozsvícení patří k významným událostem v regionu a účastní se ho zástupci institucí, vědci, umělci i dobrovolníci. Strom pak zůstává rozsvícený od soumraku až do pozdních nočních hodin a po celé vánoční období zahaluje Gubbio do kouzelné sváteční atmosféry.
Za drobný finanční příspěvek si mohou lidé symbolicky „přivlastnit“ jedno ze světel a věnovat ho někomu blízkému.
Rozsvícení největšího vánočního stromu na světě v roce 2023: