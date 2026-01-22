Největší fena na světě se dostala do knihy rekordů díky burákovému máslu

Tereza Hrabinová
  5:00
Německá doga jménem Minnie z amerického Connecticutu se stala nejvyšší žijící fenou na světě. V kohoutku měří 96 centimetrů a letos v lednu se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

Minnie přišla do domácnosti Kena a Lisy Nogacekových ve městě North Stonington v americkém státě Connecticut jako dvouměsíční štěňátko. A už tehdy bylo jasné, že z malé fenky vyroste pořádný obr. Než oslavila první narozeniny, vážila už zhruba 16 kilogramů.

Ten pes je snad největší na světě, napadlo manžele, když byly Minnie asi 2,5 roku. I jejich dcera neustále poukazovala na to, že jejich pes výrazně převyšuje ostatní dogy v okolí. Rodina se však rozhodla počkat, až bude fenka plně dospělá. K oficiálnímu měření tak došlo až o rok později.

guinnessworldrecords

Meet Minnie, the ironically-named tallest dog living (female) in the world. Standing at 3 ft 2 in (97.50 cm) from the floor to the withers, the Herculean hound is owned by loving parents Ken and Lisa Nogacek in North Stonington, Connecticut, USA, who got the pup when she was just a tiny two-month-old.

Yet even though Minnie was mini as a puppy, her parents said that it didn’t take long for the Great Dane to swell to the size of a young bear cub, weighing 35 lbs (16 kg) before she’d even reached one year!

And by the time their sweet dog was two and a half, she was already huge – tall enough to peer over kitchen counter tops and hog up all the space on the couch.

“Most people want to just pet her and look at her because they are just so in awe of her size and her colouring and just how pretty she is,” says owner Lisa.

Click the link in our bio for the full story

12. ledna 2026 v 19:24, příspěvek archivován: 21. ledna 2026 v 15:12
Samotné měření nebylo úplně jednoduché. „Bylo to náročné udržet ji v klidu. Nakonec jsem ji musel uplatit burákovým máslem, což je její nejoblíbenější pamlsek,“ uvedl Ken Nogacek. Výsledek stál za to. Komisaři naměřili Minnie v kohoutku 96,5 centimetru, čímž fenka z Connecticutu překonala dosavadní světový rekord.

Předchozí rekordmankou byla doga Lizzy z Floridy, které loni v listopadu naměřili 94 centimetrů. Na absolutní rekord nejvyšší feny všech dob teď Minnie chybí ještě kousek. Kanadská doga Morgan měřila 98 centimetrů.

