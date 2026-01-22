Minnie přišla do domácnosti Kena a Lisy Nogacekových ve městě North Stonington v americkém státě Connecticut jako dvouměsíční štěňátko. A už tehdy bylo jasné, že z malé fenky vyroste pořádný obr. Než oslavila první narozeniny, vážila už zhruba 16 kilogramů.
Ten pes je snad největší na světě, napadlo manžele, když byly Minnie asi 2,5 roku. I jejich dcera neustále poukazovala na to, že jejich pes výrazně převyšuje ostatní dogy v okolí. Rodina se však rozhodla počkat, až bude fenka plně dospělá. K oficiálnímu měření tak došlo až o rok později.
Samotné měření nebylo úplně jednoduché. „Bylo to náročné udržet ji v klidu. Nakonec jsem ji musel uplatit burákovým máslem, což je její nejoblíbenější pamlsek,“ uvedl Ken Nogacek. Výsledek stál za to. Komisaři naměřili Minnie v kohoutku 96,5 centimetru, čímž fenka z Connecticutu překonala dosavadní světový rekord.
Předchozí rekordmankou byla doga Lizzy z Floridy, které loni v listopadu naměřili 94 centimetrů. Na absolutní rekord nejvyšší feny všech dob teď Minnie chybí ještě kousek. Kanadská doga Morgan měřila 98 centimetrů.