Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

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Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím? | foto: Broker Consulting

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?
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Když trhy rostou, získáváme pocit, že nám ujíždí životní příležitost. Jakmile se obrátí dolů, podléháme strachu a chceme zachránit alespoň to, co z peněz zbylo. Výsledkem bývá drahý kolotoč – nakupujeme na vrcholu a prodáváme na dně. Finanční trhy se sice neustále mění, ale psychologie lidí zůstává stejná. Jak přesně nás ovládají emoce, co v praxi znamená behaviorální koučink a jak si vybrat spolehlivého průvodce, se kterým se investování nemusíte bát?

Ačkoliv většina lidí v Česku věří, že se ve svých financích dobře orientuje, tvrzení odborníků i tvrdá data ukazují opak. Podle průzkumu agentury Ipsos dokázala na tři základní otázky o inflaci, úrocích či diverzifikaci správně odpovědět pouze necelá třetina dotázaných. Index finanční gramotnosti České bankovní asociace navíc dlouhodobě stagnuje na 57 bodech ze 100. V prostředí stále složitějších produktů tak drobní investoři neustále opakují stejné chyby.

Data společnosti Russell Investments ukazují, že právě emočně motivovaná rozhodnutí připravují průměrného investora přibližně o 2 % výnosu ročně. Na první pohled malé číslo představuje v dlouhodobém horizontu desítek let ztrátu v řádu stovek tisíc korun.

Honba za minulou výkonností a strach, že nám ujede vlak

Jednou z nejčastějších chyb začínajících i pokročilých investorů je takzvané honění minulých výnosů. Pokud některé odvětví – ať už jde o technologické akcie, nemovitosti, nebo kryptoměny – několik let v řadě prudce roste, podvědomě získáme pocit, že tento trend bude pokračovat do nekonečna.

K tomu se přidává známý psychologický jev FOMO (Fear of Missing Out) neboli strach z promarněné příležitosti. Když média i známí mluví o rekordních ziscích, investor získá dojem, že všichni ostatní už vydělali, a podlehne iluzi, že nemůže přijít zkrátka. Nakoupí tak v momentě, kdy je aktivum na svém maximu.

Podle dohledových dat České národní banky (ČNB) směřuje nejvíce peněz do podílových fondů právě poté, co vykážou vynikající historické výsledky. Minulý výnos je totiž snadno viditelný na prvním grafu, zatímco budoucí riziko zůstává skryté.

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Averze ke ztrátě. Proč při propadech panikaříme?

Opačný mechanizmus nastává při tržních poklesech. Lidský mozek je nastaven tak, že prožívá psychologickou bolest ze ztráty mnohem intenzivněji než stejně velkou radost ze zisku. Když portfolio červená a titulky zpráv hlásí krizi, okamžitě zapomínáme na své desetileté cíle.

Prodej v propadu přináší chvilkovou úlevu – hodnota na účtu už dál neklesá. Ztráta se tím však definitivně uzamkne a stane se reálnou. Lidé pak často čekají na takzvaně bezpečný návrat na trh tak dlouho, až jim uteče nejvýraznější fáze oživení, a nakoupí opět až ve chvíli, kdy jsou ceny vysoko.

Zkušenost z tržních turbulencí v dubnu 2025 přitom ukázala zajímavý moment: zatímco někteří investoři v panice prodávali, zkušení tvořili vyrovnanou protiváhu a nižších cen využívali k nákupům. Rozdíl byl většinou v tom, zda měli předem připravený plán.

Co nejčastěji vede k panickému prodeji?

  • Chybějící finanční rezerva: Pokud domácnost nemá pohotovostní úspory na běžném či spořicím účtu, je při poklesu příjmů nucena prodávat investice bez ohledu na to, v jaké fázi se trh nachází.
  • Příliš rizikové portfolio: Akceptace rizika na papíře neodpovídala reálné psychické odolnosti investora, když nadešel skutečný pokles.
  • Absence cílů: Bez určeného časového horizontu působí jakékoliv krátkodobé kolísání jako finální katastrofa.
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Největší chyba často vznikne ještě před prvním nákupem

Investování není o věštění budoucnosti, ale o správném nastavení mantinelů. Mezi další časté přešlapy patří sázka na jedinou kartu (např. nákup rizikových dluhopisů jediné firmy nebo jedné akcie) nebo přehlížení skrytých poplatků, které dokážou z dlouhodobého výnosu ukrojit desítky procent.

Upozornění ČNB

Česká národní banka ve svém Desateru pro investory varuje: Neprodávejte ve stresu, když trhy padají, ani nenakupujte bez rozmyslu, když vše roste.

Než člověk pošle na trh první korunu, měl by mít vyřešený celý finanční život. Právě proto se vyplatí nastavit si komplexní služby v oblasti financí, které propojují investice s tvorbou krátkodobé rezervy, zabezpečením příjmů a plánováním velkých životních kroků.

Když emoce selhávají, nastupuje behaviorální koučink

Překonat propast mezi tím, co teoreticky vědí, že by měli udělat, a tím, jak skutečně reagují ve stresových situacích, pomáhá začínajícím investorům behaviorální koučink. Je to osvědčená psychologická metoda zaměřená na to, jak lidé reálně přemýšlejí a jednají pod vlivem emocí a kognitivních zkreslení.

Společnost Vanguard již od roku 2001 zkoumá v rámci výzkumu Advisor’s Alpha hodnotu kvalitního poradenství a dospěla k závěru, že správně vedená konzultace může zvýšit čistý roční výnos až o 3 %, a to i po započítání běžných nákladů na tyto služby.

„Výzkum Advisor’s Alpha od společnosti Vanguard je jednou z nejrespektovanějších studií v oblasti finančního zprostředkování. A velmi zajímavé je zjištění, že přidaná hodnota často nevzniká z nějakých složitých finančních triků, ale z toho, že konzultant se nenechá strhnout momentálními mediálními trendy ani krátkodobými predikcemi vývoje,“ vysvětluje Martin Novák, analytik společnosti Broker Consulting.

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Jak behaviorální koučink funguje v praxi?

  1. Písemný investiční plán: Jasně definuje cíl, horizont a očekávané výkyvy.
  2. Krizový scénář: Investor ví přesně, co udělají jeho peníze při poklesu o 10, 20 nebo 30 %, ještě než k němu dojde.
  3. Automatizace: Pravidelné trvalé příkazy odbourávají měsíční dilema, zda je právě vhodná chvíle.
  4. Rebalancování: Pravidelný návrat k původnímu poměru aktiv nutí investora automaticky dokupovat to, co kleslo, a naopak vybírat zisky z toho, co výrazně vzrostlo.
  5. Časová mezera: Pravidlo, že před jakýmkoliv předčasným prodejem ve stresu kontaktuje investor svého specialistu a rozhodnutí o 24 hodin odloží.

Jak se mění role konzultanta jako průvodce na cestě za finanční stabilitou?

Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným investorem tak často nenaskakuje na samotných grafech, ale v tom, zda má vedle sebe někoho, kdo drží emoce na uzdě. Trh finančního zprostředkování v Česku prošel obrovskou proměnou a dnes jde o přísně regulovanou oblast pod dohledem ČNB.

Podle České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) sjednali v roce 2025 konzultanti v Česku produkty v rekordní celkové hodnotě přes 240 miliard korun, což dokazuje, že lidé berou tuto spolupráci jako běžnou součást správy osobních financí.

„Za posledních deset let se konzultantský sektor výrazně posunul dopředu. Konzultanti stále více pracují s nástroji a znalostmi srovnatelnými se zahraničními standardy. Klienti tento vývoj vnímají, což se promítá nejen do rostoucího objemu spolupráce, ale také do její větší komplexnosti. Lidé se na experty obracejí jako na průvodce napříč celým jejich finančním životem,“ popisuje tento trend Martin Novák.

Spolupráce se stává dostupnou pro širokou veřejnost a pomáhá začínajícím investorům získat potřebnou jistotu.

„Spolupráce s konzultantem se dnes stává běžnou součástí správy financí i pro klienty, kteří dříve podobné služby vůbec nevyužívali. Lidé si stále více uvědomují, že kvalitní konzultace může pomoci nejen s investicemi, ale i s nastavením hypotéky, pojištění nebo dlouhodobého finančního plánu. Velkou roli hraje i to, že úroveň finančních služeb v Česku dlouhodobě roste a služby jsou dostupnější než dříve. V Broker Consulting se navíc maximálně věnujeme všem klientům bez ohledu na výši příjmu,“ dodává Novák s tím, že společnost si dlouhodobě udržuje vysoké skóre spokojenosti (NPS s hodnotou 87).

Přidaná hodnota kvalitního finančního vedení
OblastPraktický přínos pro investora
Jasné cílePřevod neurčitého „chci zhodnotit peníze“ na konkrétní milníky (bydlení, penze, děti).
Nastavení rizikaSprávné rozlišení mezi vaší ochotou riskovat a reálnou schopností ztrátu unést.
DiverzifikaceSestavení portfolia z více složek tak, aby bylo stabilní i v dobách krize.
Emoční brzdaOchrana před panickým výprodejem v poklesu a před podléháním rizikovým módním vlnám.
Přehled o nákladechPoboření mýtů o poplatcích a výběr cenově efektivních nástrojů.
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

5 bodů, které si ověřte před začátkem spolupráce

  • Registrace u ČNB: Je společnost i konkrétní zástupce veden v databázi ČNB (registr JERRS)?
  • Představení nákladů: Dostali jste srozumitelný přehled všech jednorázových i průběžných poplatků?
  • Test vhodnosti: Zjišťoval poradce podrobně vaše znalosti, finanční situaci a cíle předtím, než cokoliv doporučil?
  • Krizový plán: Probrali jste společně, jak přesně budete postupovat, až trhy začnou klesat?
  • Komplexnost: Nabízí vám řešení šité na míru celému rozpočtu, nebo jen rychlý prodej jednoho produktu?

Obsah vznikl ve spolupráci s Broker Consulting.

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