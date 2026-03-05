Švédsko patří mezi země s nejtvrdšími pravidly na ochranu zvířat. Zákon však nestanovuje žádný přesný časový limit, kolik hodin může kočka zůstat bez člověka.
Podle pokynů úřadu na ochranu domácích mazlíčků Jordbruksverket musí mít kočka každodenní sociální kontakt a dohled. Oficiální doporučení říká, že by měla být zkontrolována alespoň dvakrát denně. Nezavádí však žádné povinné hodiny nebo nutnost chodit z práce dřív domů.
Smyslem pravidel je zajistit, aby zvíře netrpělo stresem, nudou nebo zanedbáním. Platí to pro kočky bytové, venkovní i ty na farmách.
Přísnější dohled se vyžaduje hlavně u koťat a nemocných nebo březích koček. V těchto případech nestačí rychlá návštěva souseda. Pokud by úřady usoudily, že zvíře trpí, může přijít výzva k nápravě a v krajním případě i pokuta.
Inspirací k poplašným titulkům byla zřejmě striktní pravidla pro psy, kteří podle švédských doporučení nemají zůstávat sami déle než šest hodin. Tento limit se ale na kočky nevztahuje.
Majitelů kočky ve Švédsku žádný trest za běžný pracovní den, zatímco kočka je doma sama osm nebo devět hodin, nehrozí. Zákon ale připomíná, že kočka není pokojová kytka. Potřebuje každodenní dohled a sociální kontakt, a to není něco, co by mělo jít stranou.