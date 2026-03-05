Nechat kočku doma samotnou celý den je nyní ve Švédsku problém. Zákon hrozí sankcí

Natálie Brabcová
  5:00
Ta zpráva na první pohled vypadá jako jasný hoax. Švédsko zpřísnilo zákony na ochranu domácích mazlíčků a podle nové verze už nikdo nesmí nechat kočku samotnou doma déle než 6 hodin. Pravda je to napůl. Nikdo kvůli chovu kočky nemusí skončit v práci nebo najímat chůvu. Ale pravidla jsou přísná.

Zákon vás za běžný pracovní den s kočkou doma nepotrestá. Mazlíček ale vyžaduje pravidelnou péči a kontakt. | foto: Spolek ŠklíbaMAFRA

Švédsko patří mezi země s nejtvrdšími pravidly na ochranu zvířat. Zákon však nestanovuje žádný přesný časový limit, kolik hodin může kočka zůstat bez člověka.

Podle pokynů úřadu na ochranu domácích mazlíčků Jordbruksverket musí mít kočka každodenní sociální kontakt a dohled. Oficiální doporučení říká, že by měla být zkontrolována alespoň dvakrát denně. Nezavádí však žádné povinné hodiny nebo nutnost chodit z práce dřív domů.

Smyslem pravidel je zajistit, aby zvíře netrpělo stresem, nudou nebo zanedbáním. Platí to pro kočky bytové, venkovní i ty na farmách.

Kočky na nás kašlou. My jsme to tušili už dávno, vědci to zjistili až teď

Přísnější dohled se vyžaduje hlavně u koťat a nemocných nebo březích koček. V těchto případech nestačí rychlá návštěva souseda. Pokud by úřady usoudily, že zvíře trpí, může přijít výzva k nápravě a v krajním případě i pokuta.

Inspirací k poplašným titulkům byla zřejmě striktní pravidla pro psy, kteří podle švédských doporučení nemají zůstávat sami déle než šest hodin. Tento limit se ale na kočky nevztahuje.

Zimu na sněhu si mazlíčci čtenářů iDNES.cz rozhodně užili. I kočky ve svetru

Majitelů kočky ve Švédsku žádný trest za běžný pracovní den, zatímco kočka je doma sama osm nebo devět hodin, nehrozí. Zákon ale připomíná, že kočka není pokojová kytka. Potřebuje každodenní dohled a sociální kontakt, a to není něco, co by mělo jít stranou.

5. března 2026

