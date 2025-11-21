Příběh SS Edmund Fitzgerald by možná zůstal zapomenutý v archivu námořních katastrof, nebýt písně kanadského písničkáře Gordona Lightfoota. Jeho balada The Wreck of the Edmund Fitzgerald, napsaná krátce po potopení lodi v roce 1975, se dnes šíří mezi mladými Američany na TikToku jako melancholický soundtrack tragédie, která se znovu vynořila z hlubin paměti.
„Přestaň troubit, pláču u Edmund Fitzgerald!“ hlásají například příspěvky. Stovky tisíc zhlédnutí sbírají videa s dramatickou písní a komentáři typu: „Ten pocit, když tvůj život je jedna velká nákladní loď, co právě ztroskotala u Detroitu.“
Je to zvláštní kulturní posun: zatímco dřív byly námořní tragédie doménou dokumentů a školních projektů, dnes se stávají tématem internetových komunit a virálních žertů. Ale právě díky tomuto přístupu objevují mladí lidé historii, o níž možná nikdy neslyšeli.
A jak se loď, která tak zaujala TikTok, vlastně potopila? Obrovské dopravní plavidlo bylo jednou z technologicky nejpokročilejších lodí své doby, uvádí český National Geographic. Ale 10. listopadu 1975 se ocitla v sevření mimořádně silné bouře na Hořejším jezeře. Plně naložená železnou rudou čelila hurikánovým větrům, sněhové vánici a až 11metrovým vlnám.
„Držíme se,“ řekl po rádiu kapitán McSorley jiné lodi vzdálené asi 16 kilometrů. O pár minut později však Fitzgerald zmizela beze stopy – bez nouzového signálu, bez záchranných člunů, bez přeživších.
Vrak byl později nalezen rozlomený ve 161metrové hloubce. Před třiceti lety, 4. července 1995, byl z vraku vyzdvižen zvon. Nyní je vystaven v Muzeu ztroskotání na Velkých jezerech, kde se na výročí potopení zvoní devětadvacetkrát pro každého muže na Edmund Fitzgerald.
Na Velkých jezerech se sice staly jiné lodní katastrofy s více oběťmi, ale žádná nedosáhla takové proslulosti jako toto potopení – i díky písni, která funguje jako memento mori, a díky sociálním sítím také jako nečekaný most mezi generacemi.