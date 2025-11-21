Nech mě, pláču u Edmund Fitzgerald. GenZ objevila 50 let starou záhadnou nehodu

Tereza Hrabinová
  5:00
Padesát let od jedné z nejzáhadnějších lodních tragédií na Velkých jezerech na kanadsko-amerických hranicích by se dalo čekat tiché připomenutí v muzeích a u pomníků. Generace Z vzdává poctu po svém skrze sociální sítě. A vyvolává u vrstevníků velké pozdvižení.
Fotogalerie2

Největší sladkovodní nákladní loď své doby a příklad tehdejší špičkové lodní techniky. | foto: GreenmarsCreative Commons

Příběh SS Edmund Fitzgerald by možná zůstal zapomenutý v archivu námořních katastrof, nebýt písně kanadského písničkáře Gordona Lightfoota. Jeho balada The Wreck of the Edmund Fitzgerald, napsaná krátce po potopení lodi v roce 1975, se dnes šíří mezi mladými Američany na TikToku jako melancholický soundtrack tragédie, která se znovu vynořila z hlubin paměti.

„Přestaň troubit, pláču u Edmund Fitzgerald!“ hlásají například příspěvky. Stovky tisíc zhlédnutí sbírají videa s dramatickou písní a komentáři typu: „Ten pocit, když tvůj život je jedna velká nákladní loď, co právě ztroskotala u Detroitu.“

rowdyalternative

Gordon Lightfoot is Nu Metal

#gordonlightfoot #edmundfitzgerald #meme #yachtrock #folk #funny #numetal #musicmeme #rowdyalternative #raisedrowdy

14. ledna 2024 v 19:36, příspěvek archivován: 20. listopadu 2025 v 13:52
oblíbit odpovědět uložit

Je to zvláštní kulturní posun: zatímco dřív byly námořní tragédie doménou dokumentů a školních projektů, dnes se stávají tématem internetových komunit a virálních žertů. Ale právě díky tomuto přístupu objevují mladí lidé historii, o níž možná nikdy neslyšeli.

JustinBryk @justinbryk

#Meme #edmundfitzgerald #genx#gordonlightfoot #fyp

19. listopadu 2025 v 14:38, příspěvek archivován: 19. listopadu 2025 v 14:38

A jak se loď, která tak zaujala TikTok, vlastně potopila? Obrovské dopravní plavidlo bylo jednou z technologicky nejpokročilejších lodí své doby, uvádí český National Geographic. Ale 10. listopadu 1975 se ocitla v sevření mimořádně silné bouře na Hořejším jezeře. Plně naložená železnou rudou čelila hurikánovým větrům, sněhové vánici a až 11metrovým vlnám.

„Držíme se,“ řekl po rádiu kapitán McSorley jiné lodi vzdálené asi 16 kilometrů. O pár minut později však Fitzgerald zmizela beze stopy – bez nouzového signálu, bez záchranných člunů, bez přeživších.

Vrak byl později nalezen rozlomený ve 161metrové hloubce. Před třiceti lety, 4. července 1995, byl z vraku vyzdvižen zvon. Nyní je vystaven v Muzeu ztroskotání na Velkých jezerech, kde se na výročí potopení zvoní devětadvacetkrát pro každého muže na Edmund Fitzgerald.

Na Velkých jezerech se sice staly jiné lodní katastrofy s více oběťmi, ale žádná nedosáhla takové proslulosti jako toto potopení – i díky písni, která funguje jako memento mori, a díky sociálním sítím také jako nečekaný most mezi generacemi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Turisté stojí ve frontě na vstup do muzea Louvre. (23. ledna 2025)

Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech...

Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním...

České florbalové mantinely chrání hráče Florida Panthers

Komerční sdělení
Florbalové mantinely ROSCO

Florbal je v České republice druhým největším kolektivním sportem, který si svou popularitu získal díky jednoduchosti, dostupnosti a rychlé dynamice. Málokdo však ví, že tento „švédský“ sport má ve...

21. listopadu 2025

Nech mě, pláču u Edmund Fitzgerald. GenZ objevila 50 let starou záhadnou nehodu

Největší sladkovodní nákladní loď své doby a příklad tehdejší špičkové lodní...

Padesát let od jedné z nejzáhadnějších lodních tragédií na Velkých jezerech na kanadsko-amerických hranicích by se dalo čekat tiché připomenutí v muzeích a u pomníků. Generace Z vzdává poctu po svém...

21. listopadu 2025

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Turisté stojí ve frontě na vstup do muzea Louvre. (23. ledna 2025)

Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech...

20. listopadu 2025  12:30

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.

20. listopadu 2025  10:26

Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Jim Carrey v masce

Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i hollywoodský producent odmítl jako příliš sentimentální.

20. listopadu 2025

Mák, naše modré zlato: Makové cukroví si zkrátka zamilujete

Ve spolupráci
Makové slepované cukroví od Dr.Oetker

Přichází ta kouzelná doba, kdy kuchyně voní vanilkou, skořicí a… mákem! Tato drobná modrá semínka jsou neodmyslitelnou součástí naší tradice. Perfektně se snoubí se švestkami a parádu dělají i na...

20. listopadu 2025

Ušetřete miliony ve výrobě: Jak na přesnost řezu a svařování?

Ve spolupráci
Besta Trade

Pro nákupčí, výrobní ředitele a konstruktéry platí jednoduchá rovnice: každá chyba v rané fázi výroby plechových dílů stojí na montáži desetinásobek. Zpoždění, nutnost přepracování na staveništi nebo...

20. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Nová atrakce v Benátkách. Mezi vaporetty skáče divoký delfín a nechce zpět do moře

Delfín Mimmo v Benátkách

Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho...

19. listopadu 2025  17:39

Bitvu plešatců s přísavkami rozhodl trénink s ledničkou. Lesklé lebky měly sraz

Japonští plešouni se utkali při úplňku v netradičních hrách

Každý rok se v Japonsku sjedou na jedno místo členové unikátní asociace, aby vzdali hold životnímu nadhledu, humoru... a absenci vlasů. Jejich festival nazvaný Podzimní hostina plešatců (japonsky...

19. listopadu 2025  8:44

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Thajská restaurace láká hosty na záplavy. Obědvají po kolena mezi rybami

Zatopená restaurace v provincii Nakhon Pathom v Thajsku

Zatímco velká část Thajska čelí ničivým povodním, jedna restaurace západně od Bangkoku proměnila neštěstí v atraktivní zážitek pro návštěvníky.

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.