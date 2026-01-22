Podle policie šlo o promyšlený pokus vyvolat chaos a odvést pozornost zákazníků i ostrahy. Pachatelé z obchodu odcizili herní ovladač v hodnotě 119 zlotých (necelých 700 Kč) a z místa následně odjeli autem. Policisté je zadrželi následující den.
Dva muži ve věku 33 a 44 let čelí obvinění z krádeže, poškození cizího majetku se způsobenou škodou nejméně 50 tisíc zlotých (v přepočtu asi 288 000 korun) a také z obecného ohrožení. Podle vyšetřovatelů jejich jednání vystavilo přítomné lidi přímému riziku těžké újmy na zdraví či ohrožení života.
Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Starší z podezřelých byl již v minulosti trestán za majetkovou trestnou činnost.
Státní zástupce v rámci předběžných opatření uložil oběma mužům dohled policie, zákaz přibližování se ke konkrétnímu obchodnímu centru a zákaz opuštění země.