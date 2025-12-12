Nečekaný host v pivním baru. Mezi hosty přišlo mládě tuleně, vůbec se nebálo

Tereza Hrabinová
  13:13
Zní to jako začátek vtipu, ale skutečně se to stalo. Přišel tuleň ho hospody... Mládě se zatoulalo do podniku s řemeslnými pivy v novozélandském městečku Richmond. Lidí se vůbec nebálo, jak je vidět z bezpečnostních kamer. Nečekaného hosta pomohlo dostat ven pár soust lososa určeného na pizzu.

Majitelé pivního baru zveřejnili video z bezpečnostní kamery na Facebooku. Je na něm vidět tuleň, který zvědavě a beze strachu obchází stoly. „Všichni byli v šoku,“ popsala pro deník The Washington Post spolumajitelka Bella Evansová. „Hodně lidí si nejdřív myslelo, že je to pes, protože jsme dog-friendly podnik.“

Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Zvíře v baru strávilo asi půl hodiny, nakonec ho personál nalákal do psí přepravky pomocí lososa z barové speciální pizzy.

Na místo poté dorazil pracovník novozélandského ministerstva ochrany přírody, který malého návštěvníka bezpečně převezl a vypustil na ostrov Rabbit Island.

12. prosince 2025  13:13

