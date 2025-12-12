Majitelé pivního baru zveřejnili video z bezpečnostní kamery na Facebooku. Je na něm vidět tuleň, který zvědavě a beze strachu obchází stoly. „Všichni byli v šoku,“ popsala pro deník The Washington Post spolumajitelka Bella Evansová. „Hodně lidí si nejdřív myslelo, že je to pes, protože jsme dog-friendly podnik.“
|
Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi
Zvíře v baru strávilo asi půl hodiny, nakonec ho personál nalákal do psí přepravky pomocí lososa z barové speciální pizzy.
Na místo poté dorazil pracovník novozélandského ministerstva ochrany přírody, který malého návštěvníka bezpečně převezl a vypustil na ostrov Rabbit Island.