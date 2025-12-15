Nebezpečí vánočních nákupů. Ostraze ujely vozíky na eskalátoru

Tereza Hrabinová
  6:00
Předvánoční nákupy mohou být i nebezpečné. Stačí chvíle nepozornosti a šňůra nákupních vozíků se může utrhnout z řetězu. Nebezpečnou situaci zachytily bezpečnostní kamery v ruském nákupním centru.

Nákupní vozíky v supermarketu v ruském Čeljabinsku přesouval pracovník úklidu. U horního konce eskalátoru mu jich několik ujelo. Jenže na stejném pásu stála také zákaznice.

První vozík ji zasáhl do zad. Žena sice zůstala chvíli na nohou, vzápětí ji však srazil druhý vozík a odhodil ji několik metrů po zemi. A další vozíky pokračovaly v jízdě. Zastavily se až o konstrukci vchodu, kde rozrazily skleněné dveře.

Zaměstnanec, který vozíky pustil, mezitím seběhl po eskalátoru dolů. Na záběrech působí překvapeně, ale nezdá se, že by se o zraněnou zákaznici zajímal nebo jí poskytl první pomoc.

Podle tvrzení ruských médií žena podala na pracovníka stížnost. Muž má být zaměstnancem externí úklidové firmy, která v obchodním centru zajišťuje služby. Policie obdržela hlášení o zranění od zdravotnického zařízení a v současné době případ prověřuje.

Vedení supermarketu Lenta se od jednání pracovníka distancovalo a zdůraznilo, že úklidový personál nikdy nedostal pokyn převážet nákupní vozíky po eskalátoru. Používané vozíky totiž ani nejsou vybaveny speciálními kolečky, která mají vozík na šikmé ploše zafixovat a zabránit jeho volnému pohybu.

