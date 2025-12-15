Nebezpečí vánočních nákupů. Ostraze ujely vozíky na eskalátoru

Nákupní vozíky v supermarketu v ruském Čeljabinsku přesouval pracovník úklidu. U horního konce eskalátoru mu jich několik ujelo. Jenže na stejném pásu stála také zákaznice.
|
Šedá díra Čeljabinsk. Líčí nás jako opilce a zloděje, vadí Rusům na seriálu
První vozík ji zasáhl do zad. Žena sice zůstala chvíli na nohou, vzápětí ji však srazil druhý vozík a odhodil ji několik metrů po zemi. A další vozíky pokračovaly v jízdě. Zastavily se až o konstrukci vchodu, kde rozrazily skleněné dveře.
Zaměstnanec, který vozíky pustil, mezitím seběhl po eskalátoru dolů. Na záběrech působí překvapeně, ale nezdá se, že by se o zraněnou zákaznici zajímal nebo jí poskytl první pomoc.
Podle tvrzení ruských médií žena podala na pracovníka stížnost. Muž má být zaměstnancem externí úklidové firmy, která v obchodním centru zajišťuje služby. Policie obdržela hlášení o zranění od zdravotnického zařízení a v současné době případ prověřuje.
Vedení supermarketu Lenta se od jednání pracovníka distancovalo a zdůraznilo, že úklidový personál nikdy nedostal pokyn převážet nákupní vozíky po eskalátoru. Používané vozíky totiž ani nejsou vybaveny speciálními kolečky, která mají vozík na šikmé ploše zafixovat a zabránit jeho volnému pohybu.