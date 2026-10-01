Babiš a Havlíček vtipkovali v Sorry jako. Nadsázka, hájí se premiér

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček si do podcastu Sorry jako pozvali vrchní sestru gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu Petru Absolonovou, která za ANO na Vyškovsku kandiduje do Senátu.
Vedle prevence rakoviny přišla řeč také na jejich vlastní zkušenosti s vyšetřeními. „Mně jsi dvakrát natrhla zadek a já jsem za to vděčnej,“ řekl Havlíček. „Ale já jsem měla ten gel,“ reagovala Absolonová.
Babiš následně připomněl její kandidaturu. „Ježiš. No ale pozvali jsme ji proto, že kandiduje do Senátu. Tohle si vymyslela tahle čistá upřímná duše. Do hnusné politiky se rozhodla jít,“ uvedl předseda vlády.
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Od vyšetření k narážkám na hejtmana
„Chci vám prozradit velké tajemství, že ona mně i Karlovi vyšetřovala různé části těla. Nemusíte říkat co, ale prostě různé části těla,“ komentoval Babiš.
Havlíček pak popisoval vyšetření, při nichž byla Absolonová přítomna. Připomněl, že dvakrát absolvoval kolonoskopii, a dodal: „Nejdřív jsi mi to udělala zezadu, ze zadku, pak jsi mi to šoupla do pusy krásně jako.“
Narážky se týkaly také jihomoravského hejtmana a předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha, proti kterému Absolonová kandiduje do Senátu. „Když zvládáš jezdit s těma varlatama a s těma prsa, tak abys nezvládla porazit hejtmana. A taky mu natrhni zadek,“ říká Havlíček. Absolonová odpověděla, že by to muselo být bez gelu.
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„Sexistický, odporný dno,“ reagovala Jílková
Absolonová v rozhovoru vysvětluje význam prevence rakoviny a přibližuje vyšetření prostaty, prsou, varlat či tlustého střeva. Kritiku vyvolaly narážky, kterými podcast doprovázeli Babiš s Havlíčkem.
Jejich sestřih zveřejnila na Facebooku jihomoravská zastupitelka a bývalá poslankyně Marie Jílková. „Tohle je úplný dno. Sexistický, odporný dno z úst nejvyšších politiků,“ napsala. „Běžně videa konkurence nesdílím, ale tohle mě TAK vytočilo,“ doplnila.
Podle středečních zpráv médií díl nebyl dostupný na YouTube ani Spotify. Nyní je celý rozhovor opět možné přehrát prostřednictvím odkazu níže.
V doprovodném textu k jubilejnímu 50. dílu jeho autoři vyzvali publikum k poslechu celého rozhovoru. „Je o prevenci. Tak si ho pusťte celý, ať vidíte, jak prevence vypadá, a taky jak opozice dokáže zmanipulovat i tak důležité téma,“ uvedli.