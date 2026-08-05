Víkendovou projekci filmu Spider-Man: Brand New Day v multikině Cine Colombia v obchodním centru Plaza Bocagrande přerušil nechutný zápach.
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Jako by se mezi diváky snesla dýňová bomba, kterou vypouští Green Goblin. Ta ve filmu dokáže způsobit ničivou explozi, v tomto případě byl výbuch jen obrazný. Potemnělý kinosál se zaplnil nesnesitelným zápachem. Diváci hromadně vstávali ze svých míst a snažili se dostat ven na vzduch.
Podle dostupných informací byly z kina do předsálí evakuovány stovky návštěvníků. Přestože promítání nebylo oficiálně zrušeno, mnoho lidí šlo z kina pryč, protože se zápach podle jejich slov prostě nedal vydržet.
Původce incidentu zatím nebyl odhalen. Podle médií mohlo jít buď o žert s takzvanou smradlavou bombou, nebo o člověka, který nestihl včas doběhnout na toaletu. A musel sníst něco opravdu hodně ošklivého.
Na sociálních sítích se po incidentu strhla vlna komentářů. Mnozí diváci nešetřili kritikou člověka, který podle nich promítání pokazil. „Už neexistuje žádný respekt. Ale nenapadlo by mě, že někdo může být tak zkažený, aby vyklidil celý kinosál,“ napsal jeden z komentujících.
Další si neodpustil narážku: „Aby někdo vyhnal z kina celý sál, to musel sníst bůhvíco.“ Jiní označili anonymního původce zápachu za skutečného „padoucha“ filmu.
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Samotný snímek si přitom podle kritiků vede výrazně lépe než jeho nechtěně proslavené promítání. Spider-Man: Brand New Day, v němž se Tom Holland počtvrté představuje jako populární superhrdina, získal na serveru Rotten Tomatoes hodnocení 90 procent od kritiků a 98 procent od diváků, což mu vyneslo označení Certified Fresh (“ověřeně čerstvý“), uvádí deník New York Post.
Jeho filmový kritik Johnny Oleksinski přirovnal novinku atmosférou k filmům se Spider-Manem z první dekády tohoto století, v nichž hlavní roli ztvárnil Tobey Maguire. Označil je nejen za zlatý standard spider-manovských filmů, ale i snímků studia Marvel.