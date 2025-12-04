Na schodech někdo je, zněla její poslední zpráva. Influencerku našli zakopanou v lese

Pieperová šla 23. listopadu na předvánoční večírek a vrátila se z něj krátce před půlnocí. Z domova ještě podle vyšetřovatelů komunikovala se svými přáteli přes WhatsApp. Psala jim, že se kolem jejího bytu pohybuje neznámá postava.
„Na schodišti se někdo plíží,“ uvedla v jedné zprávě. A v další popisovala „temnou siluetu“, která se prý zdržovala u jejích dveří. Pak se odmlčena. Poplach nastal až následující den, když se nedostavila na domluvené focení.
Rakouská policie nasadila do pátrání drony i psovody. Prohledávala okolní lesy, vodní toky i dostupné kamerové záznamy.
Sousedi vypověděli, že v domě v noci slyšeli zvýšené hlasy. Další tvrdili, že si všimli bývalého partnera influencerky, jak z budovy vynáší něco, co vypadalo jako velká role látky nebo něco zabalené v látce.
Po několika dnech se stopa vyšetřovatelů přesunula do Slovinska, odkud pochází hlavní podezřelý, expartner zavražděné influencerky. Peter M. se živil jako hráč pokeru a bezpečnostní pracovník.
Svědci zmiňovali jeho komplikovaný vztah se Stefanií a opakované rozchody a návraty. Policisté Petera zadrželi poté, co se na parkovišti nedaleko rakousko-slovinských hranic našlo jeho hořící auto.
Podle rakouských médií s odkazem na policii se muž během výslechu přiznal, že Pieperovou uškrtil v jejím bytě. Poté měl tělo převézt v zavazadlovém prostoru auta do Slovinska, kde ho zakopal v lese poblíž obce Majšperk. Vozidlo následně zapálil, pravděpodobně ve snaze zničit důkazy.
Peter M. zůstává ve vazbě, případ nadále vyšetřuje rakouská policie ve spolupráci se slovinskými úřady.