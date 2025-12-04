Na schodech někdo je, zněla její poslední zpráva. Influencerku našli zakopanou v lese

Instagramový profil Stefanie Pieperové ze Štýrského Hradce, který sleduje padesát tisíc lidí, se během několika dní proměnil v pietní místo. Jednatřicetiletá influencerka, známá pro své make-up tutoriály a pěvecká videa, byla nalezena mrtvá.
Pieperová šla 23. listopadu na předvánoční večírek a vrátila se z něj krátce před půlnocí. Z domova ještě podle vyšetřovatelů komunikovala se svými přáteli přes WhatsApp. Psala jim, že se kolem jejího bytu pohybuje neznámá postava.

„Na schodišti se někdo plíží,“ uvedla v jedné zprávě. A v další popisovala „temnou siluetu“, která se prý zdržovala u jejích dveří. Pak se odmlčena. Poplach nastal až následující den, když se nedostavila na domluvené focení.

Rakouská policie nasadila do pátrání drony i psovody. Prohledávala okolní lesy, vodní toky i dostupné kamerové záznamy.

Sousedi vypověděli, že v domě v noci slyšeli zvýšené hlasy. Další tvrdili, že si všimli bývalého partnera influencerky, jak z budovy vynáší něco, co vypadalo jako velká role látky nebo něco zabalené v látce.

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Po několika dnech se stopa vyšetřovatelů přesunula do Slovinska, odkud pochází hlavní podezřelý, expartner zavražděné influencerky. Peter M. se živil jako hráč pokeru a bezpečnostní pracovník.

Svědci zmiňovali jeho komplikovaný vztah se Stefanií a opakované rozchody a návraty. Policisté Petera zadrželi poté, co se na parkovišti nedaleko rakousko-slovinských hranic našlo jeho hořící auto.

Podle rakouských médií s odkazem na policii se muž během výslechu přiznal, že Pieperovou uškrtil v jejím bytě. Poté měl tělo převézt v zavazadlovém prostoru auta do Slovinska, kde ho zakopal v lese poblíž obce Majšperk. Vozidlo následně zapálil, pravděpodobně ve snaze zničit důkazy.

Má IQ 77, po brutálních vraždách se z něj stal věřící. Kdo je vrah Vocásek

Peter M. zůstává ve vazbě, případ nadále vyšetřuje rakouská policie ve spolupráci se slovinskými úřady.

