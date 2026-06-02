Noční oblohu nad Tibetem rozzářil mimořádně vzácný atmosférický jev. Rudí skřítci vznikají vysoko nad bouřkovými mraky a ze země jsou pouhým okem téměř neviditelní.
Na rozdíl od běžných blesků, které směřují k zemi, tyto elektrické výboje míří vzhůru do horních vrstev atmosféry a vytvářejí neobvyklé útvary připomínající medúzy, ohňostroje nebo scény ze sci-fi filmů.
Charakteristickou červenou barvu způsobuje reakce atmosférického dusíku na elektrický výboj. Úkaz trvá jen zlomek sekundy a zachytit jej lze pouze za specifických podmínek.
Rudé skřítky poprvé vyfotil úplnou náhodou tým z Minnesotské univerzity v roce 1989. Dodnes patří mezi poměrně málo prozkoumané atmosférické jevy.
Cesta do hor se vyplatila
V noci z 31. května na 1. června červené blesky zachytil sedmadvacetiletý fotograf Dong Shuchang z vyhlídkového bodu ve výšce přes 5 000 metrů nad mořem na Tibetské náhorní plošině.
„Předem jsem si zkontroloval předpověď počasí na 31. května a první hodiny 1. června. Po analýze satelitních dat jsem si byl jistý, že počasí natáčení neohrozí, a vyrazil jsem do hor,“ popsal čínské státní televizi China Central Television (CCTV).
K zachycení úkazu použil kameru snímající rychlostí 120 snímků za sekundu. Díky tomu dokázal zaznamenat nejen samotné záblesky, ale i jemné detaily jejich struktury.
Vzácný atmosférický jev známý jako rudí skřítci (red sprites) nad Tibetem 1. června 2026
Dong Shuchang není mezi astronomy neznámým jménem. Už dříve vědci jeho snímky využili při výzkumu elektrických jevů ve vysokých vrstvách atmosféry. V roce 2021 se zapsal do historie jako nejmladší vítěz prestižní soutěže Astronomy Photographer of the Year, kterou pořádá britská Královská observatoř v Greenwichi. Ocenění získal za fotografii prstencového zatmění Slunce.
Fenomén, který většina lidí nikdy neuvidí
Video s rudými skřítky od Shuchanga nasbíralo na čínské sociální síti Weibo po pár hodinách více než 1,6 milionu zhlédnutí. Mezi uživateli vyvolalo rozporuplné reakce.
Někteří v komentářích přirovnávají rudé záblesky k mimozemským medúzám nebo tajemným ohňům na obloze, jiné prý tento pohled spíše znepokojuje. „Jsem jediný, komu to připadá děsivé?“ napsal jeden z komentujících. Další označil úkaz za „ohňostroj matky přírody“.
Neobvyklý vzhled je důvodem, proč rudí skřítci fascinují nejen vědce, ale i širokou veřejnost. Připomínají něco, co by člověk čekal spíše ve vesmírném filmu než na skutečné noční obloze.
Jsou vidět i v Česku, ale ne vlastním okem
Fotografovi Lukáši Gallovi z týmu lovců bouřek Czechstormsky se povedlo rudé skřítky vyfotit předloni v červenci u Českých Budějovic. Jev, trvající zlomky sekund, vyfotil na vzdálenost 200 kilometrů.
„Ze zhruba 700 fotek se jedna povedla,“ uvedl fotograf pro iDNES.cz. Rudé skřítky prý zachytil náhodou poté, co zjistil, že se nad Německem nachází „rozsáhlejší mezoměřítkový systém“.
Nadoblačné blesky neboli rudé skřítky či červené přízraky běžně neuvidíte, protože jde o velmi rychlý jev trvající zlomky sekund. „Jdou zachytit v drtivé většině případů jenom fotograficky nebo na video,“ vysvětlil meteorolog Martin Adamovský.