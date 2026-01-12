Příprava je velmi jednoduchá. Ideální je větší, zralý brambor s vyšším obsahem škrobu. Nastrouhá se na jemno a přecedí se přes gázu nebo sítko. A o šťávu z brambory právě jde. Ta se nanese na čistou a suchou podrážku bot a nechá 10 až 15 minut zaschnout.
Škrob vytvoří tenký film, který sice není na pohled patrný, ale rozdíl poznáte hned při prvních krocích. Efekt přetrvá zhruba dvě až pět hodin chůze po sněhu a ledu. Při oblevě nebo za deště se ale rychle smývá a nátěr je třeba obnovit.
Metoda, kterou znaly už naše babičky, je vhodná pro většinu běžných podrážek od gumových po moderní syntetické materiály. Riziko poškození obuvi je minimální, přesto je třeba mít na paměti, že nejde o zázračný všelék. V extrémních podmínkách s náledím je vždy na místě opatrnost.