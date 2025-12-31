Rodina Denardových z městečka Kittanning v Pensylvánii se v září vydala na velkou cestu. Nejprve do New Hampshire na maraton (skoro tisíc kilometrů) a pak do New Yorku. Kufry sbalené, svačiny připravené, děti připoutané v autě. Rozloučili se se svými mazlíčky, zamkli dům a vyrazili. Netušili, že jeden člen rodiny má úplně jiný plán.
Osmiletý kocour Ray Ray se totiž rozhodl, že doma zůstat nehodlá. Když dodávka zdolávala kopce a uháněla po dálnici i 110kilometrovou rychlostí, byl celou dobu se svými páníčky. Na střeše auta.
„Manžel vystoupil kvůli tankování a najednou říká: Na střeše je naše kočka!’“ popsala chvíli překvapení Mara Denardo. Na střešním nosiči měli zavazadla zabalená černou plachtou a přichycená pruhy, kočka se zřejmě dostala dovnitř a cestovala tak více než 160 kilometrů.
Moment úžasu a paniky se rychle změnil ve smích. Navzdory vší pravděpodobnosti a statistikám Ray Ray pohodlně přežil vítr, nárazy a silný odpor. Ani se nezdál nějak vyvedený z míry.
Rodina se rozhodla, že zpátky domů se vracet nebude a kocoura vzala s sebou. V cíli maratonu čekal na páníčka, viděl kus New Yorku a všude poutal spoustu pozornosti. Fotky z jeho výletu získaly na sociálních sítích tolik reakcí, že se jeho příběh dostal i na stránky amerických webových serverů.