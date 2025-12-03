Mýval v obchodě rozbil a rozházel lahve s alkoholem. Našli ho, jak opici vyspává na toaletě

Do prodejny s alkoholickými nápoji v americkém státu Virginie se minulý víkend vloupal mýval severní, který mezi regály napáchal spoušť a pak v opojení usnul na toaletě.
Do obchodu s alkoholem v americké Virginii vtrhl mýval, který rozbil několik lahví a poté zřejmě v opilém stavu usnul na místních záchodech. (2. prosince 2025) | foto: Hanover County Animal Protection and Shelter

Mýval se do obchodu v Ashlandu severně od Richmondu dostal v noci na sobotu a předmětem jeho zájmu se staly nízko umístěné police, na kterých byly vystaveny láhve s whisky.

Několik polic vymetl, láhve rozbil, takže na podlaze vznikly louže alkoholu. V sobotu ráno ho spícího po opileckých výtržnostech našla na podlaze vedle toalety zaměstnankyně obchodu. Zavolala obecní odbor pro ochranu zvířat, pod který spadá i místní útulek.

„Propadl se obložením stropu, řádil jak divý a všechno vypil,“ popsala mývalovo počínání Samantha Martinová z tohoto odboru. Mývala odvezla do útulku, kde se prospal.

Sotva překročil hranici, už je hvězdou médií. Los Emil se proslavil v další zemi

„Po několika hodinách spánku a bez známek zranění (možná kromě kocoviny a špatných životních rozhodnutí) byl vypuštěn zpět do přírody,“ uvedl v prohlášení odbor pro ochranu zvířat. Doufá, že se mýval poučil, že vloupávat se někam není vhodným řešením.

