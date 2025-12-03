Mýval se do obchodu v Ashlandu severně od Richmondu dostal v noci na sobotu a předmětem jeho zájmu se staly nízko umístěné police, na kterých byly vystaveny láhve s whisky.
Několik polic vymetl, láhve rozbil, takže na podlaze vznikly louže alkoholu. V sobotu ráno ho spícího po opileckých výtržnostech našla na podlaze vedle toalety zaměstnankyně obchodu. Zavolala obecní odbor pro ochranu zvířat, pod který spadá i místní útulek.
„Propadl se obložením stropu, řádil jak divý a všechno vypil,“ popsala mývalovo počínání Samantha Martinová z tohoto odboru. Mývala odvezla do útulku, kde se prospal.
„Po několika hodinách spánku a bez známek zranění (možná kromě kocoviny a špatných životních rozhodnutí) byl vypuštěn zpět do přírody,“ uvedl v prohlášení odbor pro ochranu zvířat. Doufá, že se mýval poučil, že vloupávat se někam není vhodným řešením.