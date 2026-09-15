Myslíte, že si čistíte zuby správně? Možná vás překvapí, co vynecháváte

Komerční sdělení   15:38

Ilustrační obrázek | foto: Philips

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Tři ze čtyř lidí při čištění zubů nepokryjí celý chrup, přesto většina věří, že pro svůj úsměv dělá maximum. Nový Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige díky inteligentní zpětné vazbě přímo na kartáčku odhaluje vynechaná místa a pomáhá k důkladnější péči o celý chrup.

Tento přístup odpovídá i očekáváním dnešních spotřebitelů. Tři čtvrtiny lidí chtějí technologii, která se snadno přizpůsobí jejich potřebám, a 67 % je otevřeno využití umělé inteligence ke zlepšení péče o ústní dutinu. Moderní technologie se tak stávají přirozenou součástí každodenních návyků a přinášejí větší jistotu i kontrolu nad tím, jak se o svůj úsměv staráme.

Viditelná péče o váš úsměv

Každý den věnujete péči o zuby několik minut, ale bez správné zpětné vazby jen těžko poznáte, jak efektivní vaše rutina skutečně je. Nová generace Philips Sonicare proto přináší větší přehled přímo během čištění a mění běžný návyk v intuitivní a příjemnou zkušenost. Kartáčky využívají inteligentní technologii, která v reálném čase sleduje způsob, jakým si čistíte zuby, a kontroluje kompletní pokrytí. Světelná signalizace na rukojeti vám napoví, kdy máte danou část úst skutečně vyčištěnou a můžete se přesunout na další.

Ilustrační obrázek

Po dokončení čištění se na displeji zobrazí přehledná mapa pokrytí chrupu. Snadno tak zjistíte, zda některé oblasti nepotřebují ještě trochu pozornosti. Funkce TouchUp vás následně navede zpět tam, kde je potřeba pokračovat, aniž by bylo nutné opakovat celý čisticí cyklus. Pomůže vám tak získat jistotu, že jste svému úsměvu věnovali kompletní péči.

„Většina pacientů je přesvědčená, že si své zuby čistí důkladně. V ordinaci ale vidíme, že téměř každý automaticky vynechává stejné oblasti, především vnitřní plochy zubů a zadní stoličky. Okamžitá zpětná vazba sonických kartáčků Philips v kombinaci s mapou pokrytí pomáhá tyto chyby rychle odhalit a zlepšit techniku čištění,“ vysvětluje zubní lékařka MDDr. Nela Kindl.

Všechno důležité máte přímo ve své dlani

Díky integrovanému dotykovému displeji máte veškeré zásadní informace přímo na očích, nemusíte sahat po telefonu ani jiném zařízení. Displej zobrazuje zvolený režim, intenzitu, ale také stav baterie i opotřebení hlavice. Součástí všech modelů je také tříúrovňový senzor tlaku. Kartáček vás upozorní, pokud tlačíte příliš silně nebo naopak málo, a pomůže tak pečovat o zuby účinně, ale zároveň šetrně k dásním.

Za pocitem dokonale čistých zubů stojí sonická technologie nové generace s inovovaným motorem. V kombinaci s hlavicí Philips Sonicare A3 Premium All-in-One odstraňuje plak 20× účinněji než manuální kartáček, a to i v těžko dostupných místech. Výsledkem jsou až 15× zdravější dásně a viditelně bělejší zuby už během jednoho dne.

Ilustrační obrázek

Každý model nabízí široké možnosti přizpůsobení podle individuálních potřeb – od každodenního čištění přes péči o citlivé zuby a dásně až po bělení. Podle zvolené varianty je k dispozici až 24 kombinací nastavení. Vybrané modely navíc spojují důkladné čištění s jemnou masáží dásní a Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige přidává také program pro rozjasnění a leštění zubů.

Vedle pokročilých funkcí hraje u nové generace kartáčků Philips důležitou roli i design. Elegantní matné odstíny, například temně křemenná, bouřkově modrá, bílá perleťová, nebesky růžová, spolu s minimalistickým zpracováním proměňují kartáček v prémiový doplněk, který přirozeně zapadne do každé moderní koupelny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Lodičky jako základní kousek šatníku – jak vytvořit dokonalý look s džínovými šaty?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hledáš ten správný způsob, jak povznést svůj každodenní outfit na zcela novou úroveň bez zbytečné námahy a dlouhého stání před zrcadlem? Kombinace ležérního denimu a elegantní obuvi představuje...

Slavia dobývá Ligu mistrů. Na vítězství v hlavní částí čeká už 19 let

Advertorial
Radost slávistického záložníka Tomáše Součka, který v duelu Ligy mistrů proti...

Ve čtvrtek 10. září vstoupí Slavia do dalšího ročníku Ligy mistrů domácím utkáním proti francouzskému Lens. Vůbec poprvé si také zahraje v hlavní fázi již druhou sezonu po sobě a všichni věrní...

Královéhradecký kraj rozšiřuje péči o seniory. Kde vznikají nová lůžka

Ve spolupráci
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou...

Britský turista vyskočil z výletní lodi, aby doplaval k baru na pláži. Kvůli pivu zemřel

Konec letní sezóny na Costa Dorada je poznamenán tragédií. Britský turista zahynul, když skočil z výletní lodi, aby doplaval do plážového baru pro pivo

Výletní plavba mezi dvěma letovisky na Costa Dorada, neboli Zlatém pobřeží v Katalánsku, se změnila v tragédii. Dva turisté z Británie nechtěli čekat, až loď dorazí na pobřeží, a rozhodli se doplavat...

Z továrny jsou lofty, z kanceláří byty. Jak Praha dává starým domům druhou šanci?

Ve spolupráci
Projekt Vanguard

Chátrající činžovní dům, opuštěná továrna nebo dávno nepotřebná telefonní ústředna nemusí skončit demolicí. Staré pražské budovy dostávají nový život, ale jejich proměna často naráží na technický...

Myslíte, že si čistíte zuby správně? Možná vás překvapí, co vynecháváte

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Tři ze čtyř lidí při čištění zubů nepokryjí celý chrup, přesto většina věří, že pro svůj úsměv dělá maximum. Nový Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige díky inteligentní zpětné vazbě přímo na...

15. září 2026  15:38

Britský turista vyskočil z výletní lodi, aby doplaval k baru na pláži. Kvůli pivu zemřel

Konec letní sezóny na Costa Dorada je poznamenán tragédií. Britský turista zahynul, když skočil z výletní lodi, aby doplaval do plážového baru pro pivo

Výletní plavba mezi dvěma letovisky na Costa Dorada, neboli Zlatém pobřeží v Katalánsku, se změnila v tragédii. Dva turisté z Británie nechtěli čekat, až loď dorazí na pobřeží, a rozhodli se doplavat...

15. září 2026  14:14

Vladimír Dryml

Senátor a ředitel soukromé Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí Vladimír...

Zastupitel města Vrchlabí v roce 2012 po 14 letech vystoupil z ČSSD a vstoupil do Strany práv občanů Zemanovci. Byl ředitelem Česko-německé horské nemocnice ve Vrchlabí. Je viceprezidentem Svazu...

14. srpna 2013  11:34,  aktualizováno  15. 9. 12:36

Vlastimil Picek

Ministr obrany Vlastimil Picek

Někdejší ministr obrany ve vládě Jiřího Rusnoka byl jediným členem kabinetu, který působil už v předchozí vládě. Ve funkci skončil až v lednu 2014, kdy se premiérem stal Bohuslav Sobotka. Armádní...

14. září 2026  21:45

Proměna bývalé pískovny: nová čtvrť mezi městem a přírodou

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Těžba písku a štěrku zanechává v krajině stopu, která tam zůstává i desítky let po tom, co z místa odjede poslední nákladní auto. Vytěžený pozemek, který roky nemá jasné využití - takhle typicky...

13. září 2026  13:22

Kočárek používáte každý den. Co může změnit dobře zvolená vložka?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Při výběru kočárku se většina pozornosti soustředí na konstrukci, kola nebo odpružení. Povrch, na kterém dítě během procházky skutečně sedí, ale často zůstává stranou. Přitom právě dobře zvolená...

13. září 2026  13:16

Lodičky jako základní kousek šatníku – jak vytvořit dokonalý look s džínovými šaty?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hledáš ten správný způsob, jak povznést svůj každodenní outfit na zcela novou úroveň bez zbytečné námahy a dlouhého stání před zrcadlem? Kombinace ležérního denimu a elegantní obuvi představuje...

13. září 2026  13:02

Chybí školní výbava? Jak doplnit penál za pár korun a vyhrát 20 000 korun

Ve spolupráci
Soutěžte s Globusem o 20 000 korun na školní výbavu

První týdny školy prověří penál i peněženku. Chybějící pomůcky ale nemusí zruinovat rozpočet. Poradíme, jak na dokupování ušetřit, a jak v soutěži s iDNES.cz získat tisíce korun na nákup v Globusu.

12. září 2026  8:30

Kolik Češi utrácejí za zážitkové dárky? Muži sahají do kapsy hlouběji

Komerční sdělení
Na českém trhu funguje přes šedesát zážitkových agentur. Liší se šíří nabídky,...

Co koupit člověku, který už „všechno má“ nebo tvrdí, že nic nechce? Vybrat dárek, který neskončí v zapomnění na dně šuplíku, připomíná občas olympijskou disciplínu. Češi proto často sahají i po...

11. září 2026  15:43

Královéhradecký kraj rozšiřuje péči o seniory. Kde vznikají nová lůžka

Ve spolupráci
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou...

11. září 2026  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kariéra v Karlovarském kraji: studenti si technické profese zkoušejí v praxi

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

WITTE Automotive propojuje vzdělávání s praxí a podporuje zájem mladých lidí o technické obory v Karlovarském kraji. Spolupráce se základními, středními i vysokými školami pomáhá studentům poznávat...

10. září 2026  20:58

Český slavík 2026: Kdy bude, kde ho sledovat a kdo je nominovaný?

Český slavík 2025

Hlasování v Českém slavíkovi 2026 odstartovalo. Fanoušci mohou své oblíbené zpěváky a kapely podpořit až do 15. listopadu, vítězové budou vyhlášeni o necelé dva týdny později ve Foru Karlín....

10. září 2026  16:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet