Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Tereza Hrabinová
  9:15
Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 29 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let. Přesto je stále aktivní, zvědavá a společenská.

Za svou výjimečnou dlouhověkost se Flossie dostala až do Guinnessovy knihy rekordů. A i když je její denní režim přizpůsobený věku, rozhodně se nenudí. Každé ráno vstává v šest na snídani, pak si dá šlofíka, odpoledne si vyžádá svačinu a znovu odpočívá. Občas si ráda hraje se svými hračkami.

Její životní příběh je ale i plný ztrát. U první majitelky, která si ji pořídila jako kotě, byla deset let. Když paní zemřela, kočky se ujala její sestra, Flossie u ní strávila čtrnáct let. Poté o ni tři roky pečoval syn druhé majitelky, ale musel se jí vzdát a 27letá kočka skončila v útulku pro opuštěné a zatoulané mazlíčky.

Dnes Flossie žije v anglickém Orpingtonu se svou současnou majitelkou Victorií Greenovou. „V inzerátu psali, že jí je sedmadvacet. Myslela jsem, že je to překlep a mělo tam být sedmnáct. Ale pak jsem zjistila, že je opravdu stejně stará jako já,“ komentovala Victoria svůj první dojem.

Flossiiným oblíbeným místem je balkon, zejména když svítí slunce. Přestože je hluchá a částečně slepá, péče o ni není složitá. Má speciální dietu a drobné úpravy prostředí, ale jinak zůstává překvapivě pohyblivá. Její nová majitelka jí pořídila schůdky k pohovce, ale Flossie je nepoužívá a zatím na pohovku bez váhání vyskočí.

Victoria je přesvědčená, že Flossiin dlouhý život je výsledkem kombinace lásky, štěstí a péče, které se jí dostávalo od všech předchozích majitelů. „Nejtěžší je pomyšlení, že jednou přijde konec,“ přiznává. „Zatím si to ale nepřipouštím – Flossie rozhodně nevypadá staře.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 29 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

Čím se liší sněhule od zimních bot? Vysvětlujeme

Komerční sdělení
Čím se liší sněhule od zimních bot?

Mokré nohy v zimě mohou zkazit celý den. Správná volba obuvi rozhoduje o tom, jestli budeš mít suché a teplé nohy, nebo skončíš s promočenými ponožkami a prochlazením. Sněhule a zimní boty – oba...

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 29 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

30. prosince 2025  9:15

Silvestr v duchu slaného těsta: Recepty na větrníky a šneky, které zahřejí i zasytí

Ve spolupráci
Cibuloví šneci s receptem od Dr.Oetker

Nic nevytvoří takovou atmosféru pohody a štěstí jako vůně čerstvě upečeného slaného pečiva. Když se venku ochladí a uvnitř se chystá bujará oslava konce roku, potřebujeme pohoštění, které nejen...

30. prosince 2025

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

25. prosince 2025

Zvíře, nejočekávanější český film roku 2026

Antonie Formanová vypráví o zatím nejtěžší roli v televizní minisériii o své...

Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2026 je celovečerní režijní debut scenáristky Milady Těšitelové. Ve filmu nazvaném Zvíře zkoumá temné stránky mateřství. Do hlavní role obsadila Antonii...

23. prosince 2025  11:59

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

23. prosince 2025

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

23. prosince 2025

Apres-ski styl je vždycky v módě! Vytvořte si s námi ty nejtrendovější outfity!

Komerční sdělení
Apres-ski styl je vždycky v módě

Apres-ski styl není jen o horách a lyžování – jde především o pohodlí, teplo a výrazný módní statement. Každá sezóna přináší nové kombinace materiálů, střihů a barev, díky kterým si můžete vytvořit...

22. prosince 2025  11:30

Poznávací zájezdy 2026: Zažijte Paříž a slavnostní otevření World of Frozen v Disneylandu

Komerční sdělení
Zažijte Paříž a slavnostní otevření World of Frozen v Disneylandu

Toužíte po romantických výhledech z Eiffelovy věže, kávě u Seiny a tichém obdivování umění v Louvru? Ale vaše děti při slově „muzeum“ protočí oči a jejich představa o dokonalé dovolené zahrnuje...

22. prosince 2025  10:28

Čím se liší sněhule od zimních bot? Vysvětlujeme

Komerční sdělení
Čím se liší sněhule od zimních bot?

Mokré nohy v zimě mohou zkazit celý den. Správná volba obuvi rozhoduje o tom, jestli budeš mít suché a teplé nohy, nebo skončíš s promočenými ponožkami a prochlazením. Sněhule a zimní boty – oba...

22. prosince 2025  10:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak získat zpět až 7 200 Kč díky DIP? A komu se skutečně vyplatí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) se od svého spuštění v roce 2024 etabloval jako klíčový nástroj pro moderní zajištění na stáří. Jeho hlavní výhodou je státní podpora, která klientům umožňuje...

22. prosince 2025

Kdo nemá nové šaty, skončí na Islandu v břiše vánoční kočky Jólakötturinn

Obří socha kočky Jólakötturinn stojí v centru Reykjavíku. Je osvětlená 6500 LED...

Vánoční období je ve většině kultur obestřeno mnoha pověrami. Oslavy na Islandu nesou směs křesťanských motivů i staroseverské mytologie. Sváteční atmosféru tady tvoří i třináct vánočních mužíčků a...

22. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.