Za svou výjimečnou dlouhověkost se Flossie dostala až do Guinnessovy knihy rekordů. A i když je její denní režim přizpůsobený věku, rozhodně se nenudí. Každé ráno vstává v šest na snídani, pak si dá šlofíka, odpoledne si vyžádá svačinu a znovu odpočívá. Občas si ráda hraje se svými hračkami.
Její životní příběh je ale i plný ztrát. U první majitelky, která si ji pořídila jako kotě, byla deset let. Když paní zemřela, kočky se ujala její sestra, Flossie u ní strávila čtrnáct let. Poté o ni tři roky pečoval syn druhé majitelky, ale musel se jí vzdát a 27letá kočka skončila v útulku pro opuštěné a zatoulané mazlíčky.
Dnes Flossie žije v anglickém Orpingtonu se svou současnou majitelkou Victorií Greenovou. „V inzerátu psali, že jí je sedmadvacet. Myslela jsem, že je to překlep a mělo tam být sedmnáct. Ale pak jsem zjistila, že je opravdu stejně stará jako já,“ komentovala Victoria svůj první dojem.
Flossiiným oblíbeným místem je balkon, zejména když svítí slunce. Přestože je hluchá a částečně slepá, péče o ni není složitá. Má speciální dietu a drobné úpravy prostředí, ale jinak zůstává překvapivě pohyblivá. Její nová majitelka jí pořídila schůdky k pohovce, ale Flossie je nepoužívá a zatím na pohovku bez váhání vyskočí.
Victoria je přesvědčená, že Flossiin dlouhý život je výsledkem kombinace lásky, štěstí a péče, které se jí dostávalo od všech předchozích majitelů. „Nejtěžší je pomyšlení, že jednou přijde konec,“ přiznává. „Zatím si to ale nepřipouštím – Flossie rozhodně nevypadá staře.“