Řidič převlečený za Spider-mana přiběhl k invalidovi, postavil se za madla vozíku a pěkně rychle ho převezl přes širokou silnici na druhou stranu. Bylo to za pět minut dvanáct, protože sotva zmizel ze záběru dopravní kamery, padla zelená a auta čekající u přechodu se rozjela.
Muž pod maskou si nepřál zveřejnit své jméno, jen o sobě prozradil, že právě skončil směnu v zábavním centru Ultimate Air Trampoline Park a kostým Spider-Mana je jeho pracovním oděvem.
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„Byl jsem prostě ve správný okamžik na správném místě. Viděl jsem, že se ten pán snaží dostat přes silnici, tak jsem prostě musel zasáhnout a zachránit ho,“ vysvětlil.
Jeho šéfa to vůbec nepřekvapilo. „Když jsem to video viděl poprvé, bylo to na jednu stranu dojemné, ale na druhou mě to pobavilo. Je to náš zaměstnanec a vyrazil takovou rychlostí, že mi spíš připomínal Flashe než Spider-Mana,“ řekl s úsměvem zástupce vedoucího zábavního centra Pachy Magel. „Je skvělé vidět, že i dnes někdo udělá něco hezkého pro úplně cizího člověka,“ dodal.
Záběry z kamery vystavila na sociální sítě dopravní policie města Jonesboro. Spider-Mana v akci na ulicích ještě policisté neviděli. „Ne všichni hrdinové nosí plášť. Ale někdy jsou prostě oblečení přesně pro tu správnou chvíli,“ poděkovali mladému řidiči, který nezůstal lhostejný a pomohl člověku v nouzi.