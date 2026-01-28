Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

  11:35
Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.
V Německu zcela zamrzlo největší vnitrozemské jezero Müritz. (27. ledna 2026) | foto: ČTK

Led má podle měření na okrajích tloušťku 20-25 centimetrů, ale i tak je podle spolkového úřadu pro lodní dopravu WSA lepší se na něj nevydávat, napsal deník Bild.

Síla ledu totiž dále od pobřeží slábne. Problematická jsou místa s vodními proudy a u kanálu, které jezero spojuje se sousedním jezerem Kölpinsee. Navíc v těchto místech vodní ptáci hledají potravu a jejich aktivita a tělesné teplo brání většímu zamrznutí ledu.

Úkaz dal vzpomenout na zimu 1995-96, kdy byl led natolik silný, že po něm jezdila i auta. Vrstva ledu tehdy dosahovala až půlmetrové tloušťky, připomněl šéf zemského rybářského svazu Sebastian Paetsch.

Müritz, jehož název slovanského původu znamená malé moře, má asi 113 kilometrů čtverečních. Rozlohou zaostává za více než čtyřnásobně větším Bodamským jezerem, které však není německým vnitrozemským jezerem, neboť tvoří hranici mezi Německem, Švýcarskem a Rakouskem.

