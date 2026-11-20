První lyžování sezony je tady
Milovníci zimních sportů už nemusí čekat na první sněhovou nadílku v českých horách. Mölltaler Gletscher v srdci rakouských Vysokých Taur zahájil zimní provoz a nabízí první možnost vyrazit na svah v nové sezoně. Rakouské středisko je oblíbeným cílem lyžařů, kteří chtějí zahájit zimu mezi prvními. Aktuálně je v provozu okolo 11 km sjezdovek a další budou jen přibývat.
Středisko je součástí nabídky Gopass, který propojuje nákup skipasů, horské zážitky, lanovky, vodní parky i další služby. Prostřednictvím jednoho účtu tak mohou zákazníci plánovat nejen zimní lyžování, ale také letní aktivity a další volnočasové zážitky. Nově lze na Gopass zakoupit ubytování přímo v srdci Mölltaler Gletscher, v hotelu Eissee, nacházejícím se v nadmořské výšce přibližně 2 800 m n. m. Ubytovací část je situována v budově provozu střediska, kde se nachází také panoramatická restaurace Eissee, bar a další zázemí. jedinečná poloha nabízí hostům možnost zažít vysokohorskou atmosféru po celý rok.
Jedna sezónka deset středisek
Pro nadšené lyžaře, kteří chtějí během zimy vystřídat více hor, je připraven sezónní skipas Gopass SKI sezónka. S jedinou sezónkou mohou vyrazit do deseti lyžařských středisek na Slovensku, v Polsku, České republice a Rakousku. V nabídce nechybí například Jasná, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Szczyrk, Špindlerův Mlýn, Ještěd nebo právě Mölltaler Gletscher.
Výhodou je možnost lyžovat v jednotlivých areálech bez nutnosti pořizovat si pokaždé nový skipas. Sezónní skipas navíc nekončí posledním zimním obloučkem. Její součástí jsou také vybrané letní benefity spojené s provozem horských lanovek, takže si držitelé mohou užívat hory i v době, kdy sníh vystřídají turistické stezky.
SKI FLEXI dává lyžařům větší svobodu
Jiný způsob využívání hor nabízí Gopass SKI FLEXI. Ta je určena především těm, kteří nechtějí dopředu řešit, kolik dní během sezony skutečně odlyžují. Z hodnoty sezónního skipasu se za každý lyžařský den odečítá nejnižší dostupná cena skipasu platná v daném středisku a termínu. Jakmile zákazník vyčerpá celou hodnotu sezónky, může až do konce zimní sezony lyžovat zdarma. Pokud naopak celou hodnotu nevyužije, nevyčerpaný zůstatek se mu vrací prostřednictvím goX Cashbacku.
Gopass se změnil a je lepší
Gopass už není jen místo, kde si zakoupíte skipas, ale místo, kde si naplánujete celou dovolenou pohodlně a online. Navíc máte v nové aplikaci goX wallet přehledně k dispozici své goX. Dovolenou a zážitky najdete na jednom místě, stačí jen kliknout.
„Víme, jak náročné a zdlouhavé umí být chystání dovolené nebo výletu. Gopass proto propojuje lyžování, turistiku, ubytování i gastronomii na jednom místě, aby se lidé mohli na hory vydat bez zbytečných starostí,“ doplňuje Adam Svačina, Commercial Manager gopass.travel.
Happy GoX Days přinesou výhodnější zážitky také v Česku
Během Happy goX Days mohou zákazníci od 18. do 24. listopadu 2026 využít výrazný goX cashback ve výši až 30 %. Nejvyšší, 30% goX cashback platí na vybrané skipasy ve střediscích Jasná, Vysoké Tatry, Špindlerův Mlýn, Ještěd, Szczyrk, Mölltaler Gletscher a Muttereralm. Stejné zvýhodnění se vztahuje také na vstupy do vodních parků Tatralandia a Bešeňová. Na vybrané hotelové pobyty získají zákazníci 30% goX cashback, který nahrazuje standardní pětiprocentní zvýhodnění. Milovníci adrenalinu mohou využít také 25% goX cashback na produkty Hurricane Factory Tatralandia.
U zvýhodněných skipasů je potřeba počítat s tím, že platí pro konkrétní vybraná období zimní sezóny, která se liší podle jednotlivých středisek. Část nabídky je navíc dostupná pouze v omezeném počtu kusů. Happy goX Days tak představují příležitost pořídit si lyžování, pobyt na horách nebo další zážitky za výhodnějších podmínek. Akce probíhá pouze do 24. listopadu 2026. Kompletní nabídku a podmínky najdou zájemci na Gopass.travel.