Módní poradna: Jaké společenské boty s vámi udrží krok?

Komerční sdělení   15:26aktualizováno  15:36
Důležitá pracovní schůzka nebo i ladné otočky při tanci na plese se neobejdou bez reprezentativních společenských bot. A asi už každá z nás zažila útrpné chvíle v těsných lodičkách, které se po několikahodinovém nošení proměnily ve vězení. Vtíravá chuť boty sundat a pokračovat naboso se zvyšuje úměrně k zesilujícímu diskomfortu. Chcete najít boty, které s vašimi nohami udrží krok? Pak si můžete přečíst pár tipů k jejich výběru.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Dámská společenská obuv | foto: Rieker

Pohodlná dámská společenská obuv není utopií. Stačí se při jejím výběru zaměřit na pár aspektů, které z bot udělají příjemnou oázu pohodlí. Kvalitní materiály, pružná podešev a elegantní design rozehrají na vašich nohou symfonii, která se jen tak neomrzí. Co tedy musí správné dámské společenské boty splňovat pro maximální komfort?

Výše podpatků podle délky času na nohou

Pokud vás bude dámská obuv do společnosti provázet celý večer, měl by být vůči tomu zohledněn i výběr výšky podpatku. Na takové akce typu ples nebude nohám po celém večeru příliš svědčit dámská společenská obuv na podpatku, konkrétně tedy na tom vysokém jehlovém. Ideální je decentní širší podpatek, který je stabilnější a pro dlouhodobé nošení pohodlnější. Na tanec je také dobré mít po ruce, tedy spíš po noze, gelové vložky, díky kterým nebude noha v botě klouzat. Naopak na krátké pracovní jednání můžete z botníku vytáhnout i jehlové podpatky. Ale zase to s jejich výškou nepřehánějte, aby byl výsledek stále elegantní a ne lascivní.

Dámská společenská obuv

Kvalitní materiály, které obejmou vaše nožky

Stabilní, ale přitom tvárný materiál je pro celkový komfort také důležitý. Nohám se dobře přizpůsobí kožená dámská společenská obuv, případně ta z kvalitní umělé kůže. Takové boty můžete najít například na Rieker-eshop.cz. Díky jemné elasticitě se bota poddá tvaru nohou a výsledkem bude vítaný komfort. Než ale vyrazíte do společnosti, je zapotřebí se na tuto zátěžovou zkoušku připravit. Ideální je obuv v pohodlí domova prošlápnout a procházet se v ní, dokud si materiál „nesedne“.

Závěrečný tip proti puchýřům

Pokud máte na noze citlivá místa, kde se vám často dělají otlaky, můžete je preventivně přelepit náplastí či tejpem, díky čemuž získá noha ochranu před přílišným třením. Někdo používá také suchý sprej na nohy či speciální tyčinky, které po nanesení na citlivá místa sníží tření.

Pohodlné dámské boty společenské plesání zpříjemní. Budete se cítit sebevědomě a užijete si každý krok, což je pro celkovou pohodu klíčové.

Témata: materiál, pohodlí

Nejčtenější

Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit...

Google to nevydržel. Na populární hlášku 67 se roztřese

Ilustrační snímek.

Je to sice zpráva hodná svým významem pátečního večera, ale zároveň potvrzuje, že světu vládnou čím dál častěji bizarní události. Celosvětový gigant Google se rozhodl zareagovat na populární, byť...

Za záchranu zuboženého psa skončila ve vězení. Odmítla ho vrátit bezdomovci

Pes Biggby/Vinnie na procházce v Millingtonu

Byl by to tklivý příběh o zachráněném psovi, jakých jsou sociální sítě plné. Ovšem tento nemá šťastný konec, jak si ho většina představuje. Americká veterinářka zachránila zuboženého psa z ulice a za...

Jedny hodinky nestačí! 6 typů hodinek, které by neměly chybět žádnému muži

Ve spolupráci
Mechanický chronograf

Vybrat pro muže dárek, ze kterého by měl radost, je těžké. Něco, co je kvalitní, praktické a přitom má hlubší smysl. Věnujte mu čas! Nejen obrazně, ale i doslova. Existují klíčové typy hodinek,...

Jihlava zahájila vánoční oslavy ve velkém: Obří adventní svícen i světelné sochy

Ve spolupráci
Zahájení vánočních oslav v Jihlavě na železnou neděli 30. 11. 2025

V Jihlavě pojali advent jako příležitost k poznání města. „Hlavní město“ Vysočiny se proměnilo v kouzelnou vánoční vesničku a kromě trhů a světelné výzdoby přináší i putování po zajímavých místech a...

Módní poradna: Jaké společenské boty s vámi udrží krok?

Komerční sdělení
Dámská společenská obuv

Důležitá pracovní schůzka nebo i ladné otočky při tanci na plese se neobejdou bez reprezentativních společenských bot. A asi už každá z nás zažila útrpné chvíle v těsných lodičkách, které se po...

15. prosince 2025  15:26,  aktualizováno  15:36

Zuzana Mrázová, dříve Schwarz Bařtipánová

Zuzana Schwarz Bařtipánová

Bývala starostka Bíliny se do poslaneckých lavic dostala teprve nedávno. Nyní je Zuzana Mrázová ministryní pro místní rozvoj na ANO. Ve volbách uspěla jako Schwarz Bařtipánová, 13. prosince 2025 se...

15. prosince 2025  9:21

Nebezpečí vánočních nákupů. Ostraze ujely vozíky na eskalátoru

Rozjeté nákupní vozíky smetly ženu na eskalátoru

Předvánoční nákupy mohou být i nebezpečné. Stačí chvíle nepozornosti a šňůra nákupních vozíků se může utrhnout z řetězu. Nebezpečnou situaci zachytily bezpečnostní kamery v ruském nákupním centru.

15. prosince 2025

Zimní únava útočí: Hlavní pilíře, jak získat energii, klid a koncentraci

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Podzimní a zimní měsíce s sebou pravidelně přinášejí pocit skleslosti, pokles motivace a neustálou únavu. Krátké dny, chlad a nedostatek slunečního svitu představují pro náš organismus velkou výzvu....

15. prosince 2025

Pohotovostní úklid od pohovky po strop: Potřebujete tyčový, nebo ruční vysavač?

Ve spolupráci
Vysavače SENCOR.

Myslíte si, že když je čistá podlaha, máte doma čisto? Přestože máte parkety nebo koberec bez jediného smítka, vaše domácnost může být plná skrytých alergenů. Problémem je vertikální prach, který se...

14. prosince 2025

Váš táta by byl Donaldem Trumpem nadšen, napsal fanoušek. Nancy Sinatra se neudržela

Nancy Sinatra

Začalo to podivnou poznámkou na sociální síti X. Nancy Sinatrové, dceři slavného zpěváka, napsal zřejmě fanoušek Sinatry nebo Trumpa vzkaz: Váš otec by byl Donaldem Trumpem nadšen. 85letá zpěvačka ho...

13. prosince 2025

Google to nevydržel. Na populární hlášku 67 se roztřese

Ilustrační snímek.

Je to sice zpráva hodná svým významem pátečního večera, ale zároveň potvrzuje, že světu vládnou čím dál častěji bizarní události. Celosvětový gigant Google se rozhodl zareagovat na populární, byť...

12. prosince 2025  18:45

Fiasko místo světového rekordu. Desetitisíce pivních tácků se najednou zřítily na zem

Konstrukce s 80 tisíci pivními tácky se rozpadla těsně před dokončením

O tom, že se jednou zapíše do Guinnessovy knihy rekordů, snil Benjamin Klapper už od svých 17 let. A letos v prosinci tomu byl skutečně na dosah. Vystavěl z pivních tácků skutečné mistrovské dílo....

12. prosince 2025  14:50

Nečekaný host v pivním baru. Mezi hosty přišlo mládě tuleně, vůbec se nebálo

Mládě tuleně se zatoulalo do baru na Novém Zélandu

Zní to jako začátek vtipu, ale skutečně se to stalo. Přišel tuleň ho hospody... Mládě se zatoulalo do podniku s řemeslnými pivy v novozélandském městečku Richmond. Lidí se vůbec nebálo, jak je vidět...

12. prosince 2025  13:13

Táhne vám kolem oken, rosí se a špatně se zavírají? Nejčastější chyby, kvůli kterým zbytečně topíte ulici

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Plastová okna spousta lidí považuje za „bezúdržbová“. Jednou se namontují, čas od času se umyjí a dál se neřeší. Jenže křídla se časem svěsí, těsnění stárne, kování pracuje pod zátěží a okny pak...

12. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nouzové přistání na dálnici. Letadlo spadlo přímo na jedoucí auto

Letadlo muselo nouzově přistálo na dálnici a narazilo do auta

Když na dálnici míjíte auta, většinou čekáte všechno možné – jen ne malé letadlo řítící se ze vzduchu. Přesně to potkalo řidičku na Floridě, když do jejího vozu při nouzovém přistání narazil stroj se...

12. prosince 2025

Podlahový manuál: Jak správně pečovat o dřevo, koberce a vinyl?

Ve spolupráci
Vysavače SENCOR.

Podlahy tvoří největší plochu v našich domovech a jejich údržba by měla odpovídat materiálu. Špatná péče – ať už jde o nedostatečné čištění koberců, nebo naopak příliš agresivní přístup může vést...

12. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.