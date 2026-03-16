Kiran Patil, 24letý nadšenec do elektroniky z Indie, si splnil sen, který začal už v dětství. Fascinace elektronikou ho během let přivedla k experimentům s celou řadou projektů v oblasti mikroelektroniky. Letos dokázal postavit nejmenší funkční arkádový automat na světě.
Automat měří jen 2,5 cm na výšku a přibližně 1,5 cm na délku i šířku. Přesto dokáže spustit klasickou hru Space Invaders, přesně tak, jako byste hráli na originálním arkádovém stroji.
„První prototyp jsem postavil během pandemie covidu, byl ale dost primitivní a softwarovou část jsem musel doladit. Studium a práce projekt přerušily, ale v létě 2025 jsem se rozhodl pokračovat a dokončit ho,“ uvedl Kiran Patil.
Organizace Guinness World Records oficiálně potvrdila, že jde o nejmenší arkádový automat světa, čímž Kiran navázal na svůj předchozí rekord z roku 2019, kdy postavil nejmenší funkční elektrickou vrtačku.
Jak dokazuje fotografie od společnosti Guinness World Records, i tužková baterka je vedle funkčního herního automatu dvojnásobná.