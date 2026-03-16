Mladík postavil nejmenší herní automat na světě. I tužková baterka je větší

Natálie Brabcová
  5:00
Většina hráčů používá počítač nebo mobil, 24letý Ind vzal věci doslova do svých rukou a zmenšil je na neuvěřitelnou velikost. Jeho arkádový automat měří pouhých 2,5 centimetru, přesto zvládne spustit legendární hru Space Invaders.

Nejmenší arkádový automat má jen 2,5 centimetru na výšku, oproti tužkové baterce je poloviční. | foto: Guinness World Records

Kiran Patil, 24letý nadšenec do elektroniky z Indie, si splnil sen, který začal už v dětství. Fascinace elektronikou ho během let přivedla k experimentům s celou řadou projektů v oblasti mikroelektroniky. Letos dokázal postavit nejmenší funkční arkádový automat na světě.

Automat měří jen 2,5 cm na výšku a přibližně 1,5 cm na délku i šířku. Přesto dokáže spustit klasickou hru Space Invaders, přesně tak, jako byste hráli na originálním arkádovém stroji.

„První prototyp jsem postavil během pandemie covidu, byl ale dost primitivní a softwarovou část jsem musel doladit. Studium a práce projekt přerušily, ale v létě 2025 jsem se rozhodl pokračovat a dokončit ho,“ uvedl Kiran Patil.

Organizace Guinness World Records oficiálně potvrdila, že jde o nejmenší arkádový automat světa, čímž Kiran navázal na svůj předchozí rekord z roku 2019, kdy postavil nejmenší funkční elektrickou vrtačku.

Jak dokazuje fotografie od společnosti Guinness World Records, i tužková baterka je vedle funkčního herního automatu dvojnásobná.

