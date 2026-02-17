Místo nebožtíka 30 pytlů dřevěného uhlí a k tomu celé smuteční procesí, žasla policie

Pašování dřevěného uhlí je v této jihoafrické zemi běžné; jeho výroba je jednou z hlavních příčin bujícího odlesňování. Ovšem falešné pohřební procesí zaznamenala policie jako metodu pro pašování dřevěného uhlí poprvé.
Lesní strážci na pašeráky přišli díky tipu informátora. Smuteční procesí zastavili na silnici asi 40 kilometrů od komerční metropole země, města Blantyre. Uvnitř pohřebního vozu našli prázdnou rakev a pod ní asi 30 velkých pytlů dřevěného uhlí. Jejich hodnota je tři miliony malawiských kwacha (v přepočtu necelých 36 tisíc korun).
Policisté podezřelé zadrželi, ale když je později nechali nestřežené u pohřebního vozu, podařilo se jim uprchnout. Pokud budou dopadeni a odsouzeni za nelegální držení lesních produktů, hrozí jim až pět let vězení nebo pokuty. Většina obyvatel Malawi spoléhá při vaření na dřevěné uhlí, protože v zemi jsou časté výpadky elektřiny.
Malawi patří mezi země s nejrychlejším úbytkem lesů v Africe. A výroba dřevěného uhlí je hlavní příčinou. Podle odhadů právě kvůli ní mizí většina vytěženého dřeva.