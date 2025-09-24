Místo boha čiré peklo. Nejtragičtější pouť do Mekky stála život 2 400 lidí

Pro mnohé muslimy je to ten nejsilnější zážitek, který si dopřejí jednou za svůj život. Pouť do Mekky má vykonat každý muslim, pokud mu to zdraví dovolí. Před deseti lety se však pouť, arabsky hadždž, proměnila v čiré peklo a zoufalství.
24. září 2015 se navždy zapsalo do historie jako datum nejtragičtější pouti do Mekky v dějinách. K tlačenici došlo v údolí Miná, asi pět kilometrů od Mekky, kde se každý rok rozkládá obří stanové město. Poutníci odtud mířili na most Džamarat, kde vykonávají tzv. rituál kamenování Satana.
Tragická pouť do Mekky 24. září 2015
„Lidé šplhali na hlavy druhých, aby se dostali do bezpečí. Někteří provolávali Alláhovo jméno, jiní plakali, včetně dětí a kojenců. Poutníci padali na zem a prosili o pomoc, ale tu jim nikdo neposkytl. Zdálo se, že každý je tam jen sám za sebe,“ přiblížil neštěstí jeden ze svědků.
Příčiny tragédie nejsou přesně známy, podíl mohla mít únava poutníků z vysokých teplot, údajně bylo až 42 °C.
Zahynulo přes 2 400 lidí.
Velká neštěstí během hadždže nejsou výjimečná. V červenci 1990 zahynulo v tunelu v údolí Miná 1 426 poutníků, kteří byli ušlapáni ve zmatku po výpadku ventilace. Dalších asi 700 lidí nepřežilo tlačenice v letech 1991-2005 (například 364 lidí bylo ušlapáno při podobné tragédii 12. ledna 2006), loni v červnu zahynulo na 1 300 věřících.
Na ochranu poutníků nastoupily technologie
V reakci na tragédii některé země vyzvaly, aby organizace pouti přešla na mezinárodní instituce, protože Saúdská Arábie nedokáže poutníkům zajistit bezpečnost. Ta to ale odmítla.
Co se v Mekce od roku 2015 změnilo
Aby předešla dalším tragédiím, nasadila letos Saúdská Arábie řadu moderních technologií, jejichž cílem bylo zlepšit kontrolu nad davy a zvýšit bezpečnost poutníků. Podle dostupných informací se tato opatření osvědčila, letošní pouť se obešla bez větších incidentů.
V akci byly drony s termovizí, umělá inteligence a systémy na rozpoznávání obličejů, aby byl vstup umožněn jen těm, kteří měli oficiální povolení. Právě chybějící povolení se loni stalo v extrémních vedrech osudným mnoha poutníkům, kteří kvůli tomu nemohli využít klimatizované přístřešky.
Přeplněnosti letos pomohla předejít mobilní aplikace a web Nusuk, přes které bylo možné rezervovat vstup do vybraných lokalit na přesně určený čas. Systém zahrnoval elektronickou identifikační kartu a chytrý náramek obsahující osobní údaje, informace o cestě, ubytování, zdravotním stavu i financích. Karta byla povinná po celou dobu pouti a sloužila k přístupu k dopravě i dalším službám. Náramky navíc měřily srdeční tep, hladinu kyslíku v krvi, sledovaly polohu a v případě potřeby umožňovaly přivolat lékařskou pomoc.
Na místě asistovali také roboti, kteří provázeli poutníky po náboženských místech, rozdávali vodu, výtisky Koránu a poskytovali rady v jedenácti jazycích. Ve Velké mešitě v Mekce byly navíc nainstalovány dvě obří klimatizační jednotky, které udržovaly teplotu mezi 22 a 24 stupni Celsia. Podle saúdskoarabské tiskové agentury SPA jde o největší klimatizace na světě.
Obavy o data i duchovní rozměr
Technologie sice zvyšují bezpečnost, ale poutníci se obávají o své osobní údaje.
„Všechny tyto technologie jsou povinné a každý, kdo je odmítne, se pouti nesmí zúčastnit. To všechno, v kombinaci se saúdskoarabským zákonem na ochranu osobních údajů, který pouze částečně odpovídá mezinárodním standardům a obsahuje znepokojivé ustanovení a mezery, vyvolává rostoucí obavy o bezpečnost a soukromí dat poutníků,“ uvedla Zeinab Ismailová, výzkumnice a editorka v libanonské organizaci pro digitální práva SMEX.
Kritika se však netýká jen soukromí. Podle studie z roku 2018, kterou provedli výzkumníci z britské University of Central Lancashire, technologie podle řady respondentů ubírají pouti její duchovní hodnotu. Poutníci si tehdy stěžovali, že jiní věřící pořizovali u posvátných míst selfíčka, telefonovali během rituálů a chovali se spíše jako turisté než jako zbožní návštěvníci.
„Zdá se, jako by nyní jediným cílem poutě hadždž bylo pořídit fotku na památku a ne se pomodlit,“ rozčiloval se učenec šajch Abdar Razzák Badr v saúdskoarabském deníku Arab News už před deseti lety. Viděl prý muslimy, kteří jen předstírali, že se modlí – ve skutečnosti pózovali před zapadajícím sluncem. „A pak přijdou domů a říkají: Koukejte, to jsem byl zrovna na hoře Arafát!“