Staronová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) slavila ve středu 62. narozeniny. Videa s procesím gratulantů i množstvím darů či květinovou výzdobou, jež dostala, téměř celý den promptně sdílela na sociálních sítích.
Stranický kolega a šéf resortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přinesl nádhernou obří kytici a skleněného anděla. Připojil se i ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), který dal vzpomenout na svou hudební kariéru v kapele J.A.R. Strážkyni státní kasy pogratuloval zpívaným přáním v němž vysvětlil, že pro Schillerovou „dárky materiální nemá, protože na ně nemá.“
V následujícím příspěvku se pak Alena Schillerová pochlubila spoustou pugétů, které „doslova zaplavily“ její kancelář v Poslanecké sněmovně. Sdílela také několik příspěvků s gratulacemi, zaslaných sympatizanty.
Ministryně na sociálních sítích
Ministryně na Instagramu či TikToku patří mezi nejaktivnější politiky, čímž se snaží zalíbit zejména mladším voličům. Známá se na sítích stala díky nejrůznějším převlekům – předloni v prosinci například oblékla kostým krabičky hranolek a pobíhala v něm po Sněmovní ulici.
Videem reagovala na připravované a nakonec zrušené změny v systému brigád pod taktovkou tehdejšího ministra práce a sociálních věcí a šéfa lidovců Mariana Jurečky ve vládě Petra Fialy.
„Schillerka,“ jak si ministryně financí a místopředsedkyně vlády říká na sociální síti TikTok, se také na sítích objevila tradičním Podlužáckém kroji šitém na míru, kterým se hlásí ke svým moravským kořenům. Poprvé jej oblékla už před lety a od té doby jej příležitostně nosí, naposledy loni v září.
Příspěvky, kterými se podle svých slov snaží přivést pozornost k probíraným politickým tématům, však pravidelně vyvolávají rozporuplné reakce – od pochvalných až po výsměšné. V návaznosti na sebe nenechávají čekat pochvalné komentáře od podporovatelů i nejrůznější koláže od odpůrců.
Sledující A. Schillerové
V posilování pověsti jí příliš nepomohla kauza financování fotek na sociální sítě. V lednu 2022 novináři zjistili, že Schillerová utratila téměř dva miliony korun z rozpočtu ministerstva za propagaci na soukromém účtu na Instagramu. Prostředky z veřejných peněz mířily na platy fotografa a kameramana, ačkoli Schillerová předtím dlouhodobě uváděla, že účet si spravuje sama.
Sama ministryně nařčení odmítla s tím, že dvojice se starala o propagaci a vylepšování mediálního obrazu celého ministerstva.