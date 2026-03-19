Ministryně Schillerová slavila narozeniny. Přání kolegy Klempíře se vymykalo všem

Sněmovní kancelář ministryně financí Aleny Schillerové zaplavily pugéty a uvnitř se celý den otáčeli gratulanti. „Schillerka,“ jak si na sociálních sítích říká, sdílela video s ministrem Juchelkou a speciální zdravici od ministra kultury Oty Klempíře.

Staronová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) slavila ve středu 62. narozeniny. Videa s procesím gratulantů i množstvím darů či květinovou výzdobou, jež dostala, téměř celý den promptně sdílela na sociálních sítích.

Stranický kolega a šéf resortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přinesl nádhernou obří kytici a skleněného anděla. Připojil se i ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), který dal vzpomenout na svou hudební kariéru v kapele J.A.R. Strážkyni státní kasy pogratuloval zpívaným přáním v němž vysvětlil, že pro Schillerovou „dárky materiální nemá, protože na ně nemá.“

V následujícím příspěvku se pak Alena Schillerová pochlubila spoustou pugétů, které „doslova zaplavily“ její kancelář v Poslanecké sněmovně. Sdílela také několik příspěvků s gratulacemi, zaslaných sympatizanty.

Ministryně na sociálních sítích

Ministryně na Instagramu či TikToku patří mezi nejaktivnější politiky, čímž se snaží zalíbit zejména mladším voličům. Známá se na sítích stala díky nejrůznějším převlekům – předloni v prosinci například oblékla kostým krabičky hranolek a pobíhala v něm po Sněmovní ulici.

Nynější ministryně Alena Schillerová překvapila internet kostýmem hranolky v...
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová ochotně pózovala fototgrafům v kroji,...

Videem reagovala na připravované a nakonec zrušené změny v systému brigád pod taktovkou tehdejšího ministra práce a sociálních věcí a šéfa lidovců Mariana Jurečky ve vládě Petra Fialy.

„Schillerka,“ jak si ministryně financí a místopředsedkyně vlády říká na sociální síti TikTok, se také na sítích objevila tradičním Podlužáckém kroji šitém na míru, kterým se hlásí ke svým moravským kořenům. Poprvé jej oblékla už před lety a od té doby jej příležitostně nosí, naposledy loni v září.

Příspěvky, kterými se podle svých slov snaží přivést pozornost k probíraným politickým tématům, však pravidelně vyvolávají rozporuplné reakce – od pochvalných až po výsměšné. V návaznosti na sebe nenechávají čekat pochvalné komentáře od podporovatelů i nejrůznější koláže od odpůrců.

Sledující A. Schillerové

  • Facebook: 169 tisíc
  • TikTok: 57 tisíc
  • Instagram: 48 tisíc

V posilování pověsti jí příliš nepomohla kauza financování fotek na sociální sítě. V lednu 2022 novináři zjistili, že Schillerová utratila téměř dva miliony korun z rozpočtu ministerstva za propagaci na soukromém účtu na Instagramu. Prostředky z veřejných peněz mířily na platy fotografa a kameramana, ačkoli Schillerová předtím dlouhodobě uváděla, že účet si spravuje sama.

Alena Schillerová s pávem
Bývalá ministryně financí Alena Schillerová ke svátku lásky na prvního máje. (1. května 2021)
Bývalá ministryně financí Alena Schillerová na lodi záchranářů z Vodní záchranné služby Nové Mlýny. (12. září 2021)
Bývalá ministryně financí Alena Schillerová se svým novým elektrokolem na jižní Moravě. (21. srpna 2021)
19 fotografií

Sama ministryně nařčení odmítla s tím, že dvojice se starala o propagaci a vylepšování mediálního obrazu celého ministerstva.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rohde & Schwarz Vimperk: Už 25 let pomáhá tvořit bezpečnější svět

Komerční sdělení
Rohde & Schwarz ve Vimperku

Proč je Rohde & Schwarz Vimperk považován za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů regionu? Od svého vzniku vyrostl z menšího regionálního závodu na respektovaného leadera v oblasti výroby moderních...

16. března 2026  11:04

Co dělat v Praze s dětmi v roce 2026? 5 tipů na sportovní akce, které je ohromí

Ve spolupráci
Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Plánujete rodinný víkend a hledáte zážitek, na který děti nezapomenou hned po první zmrzlině? Praha se v roce 2026 mění v evropskou metropoli sportu. Moderní mezinárodní sportovní akce dnes sázejí na...

16. března 2026  9:11

