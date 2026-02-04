Schillerová na jednání Sněmovny rozlila čaj, museli opravit hlasovací zařízení

Ministryně financí Schillerová si na své místo, v téměř v prázdném sále Sněmovny, chtěla donést čaj.
Poté, co dorazila na své místo, ale sklenici s horkou vodou omylem převrhla. Schillerové přispěchal na pomoc ministr pro sport Boris Šťastný. Ministryně se situaci snažila zachránit kapesníkem, rozlitý nápoj pak uklidila uklízečka.
Za projevu poslance za SPD Miroslava Ševčíka se u Schillerové opět objevil Šťastný, který své kolegyni donesl nový čaj. To se již obešlo bez nehody. Nakonec ale bylo potřeba opravit hlasovací zařízení, což učinili pracovníci Sněmovny.
„Pokud dojde v jednacím sále k vylití tekutiny do hlasovacího zařízení, je škoda nulová. Hlasovací konzole se vymění za rezervní, vysuší se a poté se použije znovu dál. Tato drobná oprava je provedena zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Škoda tedy není vůbec žádná,“ komentovala pro iDNES.cz mluvčí Sněmovny Martina Lustigová.