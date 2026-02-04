Schillerová na jednání Sněmovny rozlila čaj, museli opravit hlasovací zařízení

Hlasování o nedůvěře vládě si plánovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zkrátit šálkem čaje, který si s sebou vzala do jednacího sálu ve Sněmovně. Omylem jej ale rozlila a tekutina zasáhla i hlasovací zařízení. Na pomoc přispěchal ministr pro sport Boris Šťastný (za Motoristy) i uklízečka. Nakonec museli pomoci i pracovníci Sněmovny. Nešťastný moment zaznamenal fotograf iDNES.cz i kamera.

Ministryně financí Schillerová si na své místo, v téměř v prázdném sále Sněmovny, chtěla donést čaj.

Poté, co dorazila na své místo, ale sklenici s horkou vodou omylem převrhla. Schillerové přispěchal na pomoc ministr pro sport Boris Šťastný. Ministryně se situaci snažila zachránit kapesníkem, rozlitý nápoj pak uklidila uklízečka.

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová a u mikrofonu Miroslav Ševčík (SPD). (4. února 2026)
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (4. února 2026)
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). (4. února 2026)
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). (4. února 2026)
Za projevu poslance za SPD Miroslava Ševčíka se u Schillerové opět objevil Šťastný, který své kolegyni donesl nový čaj. To se již obešlo bez nehody. Nakonec ale bylo potřeba opravit hlasovací zařízení, což učinili pracovníci Sněmovny.

„Pokud dojde v jednacím sále k vylití tekutiny do hlasovacího zařízení, je škoda nulová. Hlasovací konzole se vymění za rezervní, vysuší se a poté se použije znovu dál. Tato drobná oprava je provedena zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Škoda tedy není vůbec žádná,“ komentovala pro iDNES.cz mluvčí Sněmovny Martina Lustigová.

