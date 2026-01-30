Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Tereza Hrabinová
  5:00
Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v jiné bundě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav PancerMAFRA

Zámek, který drží nákupní vozík přivázaný řetězem, funguje na velmi jednoduchém principu. Uvnitř se nachází mechanická západka s pružinou, která se po vložení určeného předmětu uvolní a umožní vozík použít. Právě tato jednoduchost je důvodem, proč systém funguje už desítky let téměř beze změny.

V době, kdy však většina plateb probíhá bezhotovostně a drobné mince mizí z peněženek, se stále častěji stává, že zákazníci hledají náhradní řešení. Ne vždy je po ruce pokladní, ne vždy je kde si rozměnit. Zdánlivě banální situace tak vede k improvizacím.

Místo mince můžete použít běžný klíč s kulatou hlavou. Pokud u sebe nosíte svazek tenčích klíčů, do prostoru na minci použijte rovnou dva na sobě. U některých typů vozíků do prostoru na minci skvěle pasuje i zátka z obyčejné plechovky.

Hotovost ustupuje. Obchody bez karet přicházejí na horách o tržby, potvrdil průzkum

Jiná řešení existují, ale jsou dražší než vozíky

Jedna věc je nouzové řešení, něco jiného pak dlouhodobá praxe. Mechanismus zámku je konstruován na konkrétní typ zatížení a opakované používání nevhodných předmětů vede k jeho opotřebení. Pružiny se deformují, západky začnou drhnout a celý systém postupně ztrácí spolehlivost.

U jednoho vozíku jde o zanedbatelný problém. V měřítku supermarketu, který jich provozuje stovky, však opakované opravy a výměny znamenají citelné náklady.

Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Nabízí se proto otázka, proč obchodní řetězce nezavedou sofistikovanější systém, který by podobným situacím zabránil. Technologická řešení existují: od přesnějších mechanických zámků až po elektronické varianty. Každé z nich je ale výrazně dražší než jednoduchý mechanismus, který se používá dnes.

Proto zůstává systém prakticky beze změny. Nevznikl jako bezpečnostní opatření, ale jako motivace k tomu, aby zákazníci po nákupu vrátili vozík na své místo. A příklady u každého supermarketu potvrzují, že bez žetonu či mince mnozí zákazníci na ohleduplnost rezignují a nechávají vozíky kdekoliv na parkovišti.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Témata: vozík, Mince

Nejčtenější

Jak vypadá nejjedovatější strom na světě? Nebezpečné je pod ním jen stát

Tato jablíčka jsou vážně čertovská, stejně jako celý strom.

Na první pohled vypadá nevinně. Nízký a nenápadný stromek připomínající keř. Je užitečný pro ekosystém, ale zároveň ho provází varovné cedulky a výstražný červený pruh na kmeni. Mancinela obecná...

Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

V Německu zcela zamrzlo největší vnitrozemské jezero Müritz. (27. ledna 2026)

Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci

Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho...

Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Ilustrační snímek

Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v...

30. ledna 2026

Ceny Anděl 2026

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Letošní předávání Cen Anděl za nejlepší hudební počiny v uplynulém roce bude v pořadí už 35. Slavnostní večer proběhne v sobotu 11. dubna na pražském Výstavišti, vysílat ho bude ČT1 a také platforma...

29. ledna 2026  12:15

Petr Kolář

Hostem pořadu Rozstřel byl diplomat Petr Kolář. (2. února 2023)

Manažer a bývalý diplomat s dlouholetými zkušenostmi Petr Kolář patří k nejbližším spolupracovníkům Petra Pavla. Součástí prezidentova týmu je už od dob kampaně a nyní mu radí se...

29. ledna 2026  9:06

Jak vypadá nejjedovatější strom na světě? Nebezpečné je pod ním jen stát

Tato jablíčka jsou vážně čertovská, stejně jako celý strom.

Na první pohled vypadá nevinně. Nízký a nenápadný stromek připomínající keř. Je užitečný pro ekosystém, ale zároveň ho provází varovné cedulky a výstražný červený pruh na kmeni. Mancinela obecná...

29. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

V Německu zcela zamrzlo největší vnitrozemské jezero Müritz. (27. ledna 2026)

Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.

28. ledna 2026  11:35

Kojot přepsal historii nedobytného Alcatrazu. Prostě na něj připlaval

Kojot plaval přes dva kilometry na ostrov Alcatraz

Je to symbol nedobytné pevnosti. Když se řekne Alcatraz, každý hned vidí vězení na skále uprostřed moře, odkud nikdy žádný zločinec neunikl živý. Nebo o tom není důkaz. Letos tam dorazil nezvyklý...

28. ledna 2026

Kluci to vidí jinak než holky. Nový film Davida Ondříčka

David Ondříček (8. srpna 2024)

Ve filmu Kluci to vidí jinak než holky se scenárista a režisér David Ondříček vrací k oblíbenému modelu, který se mu velmi osvědčil u Samotářů. V mozaice vztahů uvidíte Jaroslava Plesla, Václava...

27. ledna 2026  12:01

Takového lupiče v bance policisté nečekali. Museli ho vyhodit za parohy oknem ven

Jelen vtrhl do banky v New Yorku, policisté ho zachránili pomocí lana

Když se minulý víkend rozezněl alarm v pobočce banky Webster v americkém Suffolku, spěchali policisté na místo přepadení s představou pěkného ptáčka. Realita však dalece předstihla jejich fantazii....

27. ledna 2026

Jak lifting obličeje navrátí sebevědomí a jak pečovat o výsledek?

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Tvář je naší vizitkou, mapou našich zážitků i nástrojem komunikace. Často se však stává, že se vnitřně cítíme plní energie a elánu, zatímco pohled do zrcadla vypráví jiný příběh. Tento nesoulad mezi...

27. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Překvapení před dánskou ambasádou v USA. Ručně psaný vzkaz dojal pracovníky

Kostel v hlavním městě Grónska Nuuku (14. ledna 2026)

Dánsko-americké vztahy vykazují v poslední době jistou míru napětí. Může za ni zálusk Donalda Trumpa na Grónsko. Američané ve Washingtonu to však vidí jinak a před budovu dánského velvyslanectví nosí...

26. ledna 2026

Slzavé loučení, dlouhé fronty. Japonci naposledy viděli pandy, musí je vrátit Číně

Lidé se v tokijské zoo loučili s pandami, zvířata se vrací do Číny, své...

Japonsko se o víkendu rozloučilo se dvěma posledními pandami v zemi před tím, než je císařství vrátí do jejich domoviny v Číně. Na poslední možnost vidět zvířata se v tokijské zoo stály...

26. ledna 2026  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.