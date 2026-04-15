Miluje vás vaše kočka, nebo jste jí fuk? Vědecký pokus dopadl jednoznačně

Natálie Brabcová
  11:55
Myslíte si, že jste pro svou kočku středobod vesmíru? Vědci z Maďarska to otestovali. Zjišťovali, jestli kočka hledá oporu právě u svého majitele, nebo je jí v podstatě jedno, kdo stojí vedle ní. Výsledek byl jednoznačný.
Kočka | foto: Shutterstock

Vědci umístili 15 terapeutických koček do místnosti. Jednou byly se svým majitelem, podruhé s cizí ženou, pak s oběma a nakonec úplně samy. Odborníci sledovali, jestli budou kočky hledat oporu právě u svého člověka.

A ukázalo se, že ne.

Experiment vedl etolog Péter Pongrácz z Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti a výsledky zveřejnil odborný časopis Applied Animal Behaviour Science.

Použili takzvaný „strange situation test“. Ten už dříve u psů ukázal, že se jejich vztah k páníčkům podobá vztahu dítěte ke svému rodiči. U koček je to zásadně jiné.

U svého majitele nezůstávaly déle než u cizího člověka. Ani ho více nesledovaly. A když odešel z místnosti, nejevily výraznější známky stresu. Žádné dramatické mňoukání. Žádné škrábání na dveře. Prostě naprostý klid.

„Kočky s námi mohou vycházet, ale nejsou závislé na pomoci nebo bezpečí, které jim poskytujeme,“ říká etolog Péter Pongrácz.

Psi na člověka spoléhají, když je něco stresuje. Kočky ne. Vědec to vysvětluje jejich povahou. Jsou totiž nadále predátory a svou potravu si dokážou obstarat samy. Pokud o majitele přijdou, mohou zdivočet a žít nezávisle. Lidé pro ně nejsou takzvaný „bezpečný přístav“, kam by se vracely při pocitu strachu.

To ale neznamená, že mezi kočkou a člověkem nemůže vzniknout silné pouto. Pro domestikované kočky je výhodné vycházet s lidmi. Dostávají jídlo, péči i pohodlí. Jen zkrátka nejsou na lidech závislé tak jako psi.

