Do povědomí veřejnosti se záhadný snímek z Curiosity dostal díky influencerce a nadšenkyni do vesmíru Kari Sivertzenové, která na sociální síti X publikuje informace a fotky pořízené rovery Curiosity a Perseverance. Obě vozítka vyslala na Mars americká výzkumná agentura NASA a po jeho povrchu se pohybují od roku 2012, resp. 2021.
Zmíněnou fotografii s neznámým objektem nad povrchem Marsu zachytila Curiosity 20. srpna 2023. Je černobílá a ukazuje scenérii kráteru Gale, kde rover operuje. V její levé části je pak vidět záhadný předmět, který jako by se vznášel nad povrchem na tenkých nohách.
Jako Spielbergova Válka světů
„Na Marsu bylo spatřeno UFO/UAP (Unidentified Aerial Phenomena – neidentifikovaný vzdušný jev, pozn. red.) ve tvaru medúzy. Zdá se, že interaguje s povrchem,“ okomentoval snímek nezávislý badatel a spoluautor dokumentů o Marsu Jean Ward. Neznámý objekt připodobňuje k obrovským chodícím trojnohým strojům, které mimozemšťané používají při invazi na Zemi ve Spielbergově Válce světů (2005).
Daily Mail uvádí, že záhadný objekt není zachycen na žádné další fotografii NASA z příslušného dne. Není proto ani jasné, zda se pohyboval vůči povrchu, přiblížil k objektivu nebo naopak odplul pryč. Skeptici existenci neznámého předmětu zpochybňují, jeho „snímek“ považují za pouhý shluk poškozených pixelů.
Sama Sivertzenová uvedla, že věří, že na jiných planetách existuje život. „A protože na Marsu NASA objevila potenciální stopy života, je to ideální místo, kde hledat.“
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Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života
Život na Marsu
Nepřímé důkazy o tom, že na Marsu v minulosti existoval život na mikrobiální úrovni, přednesla NASA v září 2025. Vědci to uvedli poté, co prozkoumali vzorky sebrané roverem Perseverance, který od roku 2021 zkoumá horniny a sedimenty v kráteru Jezero na rudé planetě.
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Kromě dvou funkčních vozítek Curiosity a Perseverance se na Marsu nachází také další čtyři již nekomunikující rovery a jejich příslušenství. Objevily se proto i spekulace, že záhadnou „medúzou“ je ve skutečnosti artefakt vyrobený na Zemi. Tomu ale odporuje místo, kde byl snímek pořízen a které leží zhruba 2 500 km daleko od lokace nejbližšího vozítka Spirit. To se pohybovalo na šesti kolech a data odesílalo v letech 2004-2010.