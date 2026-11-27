Kdo zvažuje akcie McDonald’s, obchodované na newyorské burze pod zkratkou MCD, sleduje obvykle čtyři věci: srovnatelné tržby, chování zákazníků, ziskovost franšízového modelu a dividendu. Titul patří i do indexu Dow Jones Industrial Average.
Restaurace provozují jiní
Víc než 90 % restaurací neprovozuje firma sama, ale franšízanti. McDonald’s od nich vybírá nájemné a poplatky z tržeb, navíc často vlastní pozemky a budovy.
Náklady na suroviny a mzdy tak z velké části nesou provozovatelé. Franšízové restaurace podle odhadů vytvářejí zhruba 90 % marže, kterou firma z restaurací získává. Model je stabilní, má ale i odvrácenou stranu: když se franšízantům nedaří, dopadne to dřív nebo později i na mateřskou firmu.
Co ukázalo poslední čtvrtletí
Ve třetím čtvrtletí 2026 vzrostly celosvětové srovnatelné tržby, tedy tržby restaurací otevřených déle než rok, o 1,5 %. Táhly je trhy jako Německo, Austrálie nebo Japonsko. V USA naopak klesly o 0,2 %, poprvé od začátku roku 2025.
Celkové tržby firmy stouply o 1 % na 7,16 miliardy dolarů a zaostaly za očekáváním analytiků, čistý zisk ale vzrostl o 9 % na 2,5 miliardy. Provozní zisk se zvýšil o 7 % a tržby všech restaurací v síti, včetně franšízových, přesáhly 38 miliard dolarů. Silnou zbraní je věrnostní program: jeho členové za posledních dvanáct měsíců utratili v 70 zemích 41 miliard dolarů.
Americký zákazník šetří
Hlavním tématem je chování lidí, kteří počítají každý dolar. Podle generálního ředitele Chrise Kempczinského firmě chyběla dostatečně levná nabídka pro zákazníky s nižšími příjmy.
Podle dat společnosti Placer.ai klesla návštěvnost amerických restaurací McDonald’s ve čtvrtletí meziročně o 4,6 %.
Firma proto obnovila slevy v aplikaci a přesunula část marketingu na levnější nabídku. V září a říjnu se srovnatelné tržby v USA vrátily do plusu. Současně testuje nová zvýhodněná menu a začátkem příštího roku je chce zavést napříč USA. Návštěvnost přitom slábne v celém odvětví rychlého občerstvení.
Padesátá dividenda v řadě
V září firma zvýšila čtvrtletní dividendu o 4 % na 1,93 dolaru na akcii. Šlo o padesáté zvýšení v řadě, čímž se McDonald’s zařadil mezi takzvané dividendové krále. V přepočtu na celý rok to dělá 7,72 dolaru na akcii, peníze na výplatu přitom plynou hlavně z nájemného a poplatků od franšízantů. Dlouhá historie ale budoucí výplaty nezaručuje.
Na co si dát pozor
Mezi hlavní rizika patří kolísání cen surovin, jako je hovězí maso nebo brambory, růst mezd, měnové vlivy a posun stravovacích návyků ke zdravějšímu jídlu. Silná konkurence nutí řetězce soupeřit cenou, což tlačí na ziskovost. Akcie se navíc letos v září dostaly na několikaleté minimum.
Akcie McDonald’s je možné koupit přes brokery a investiční platformy, například XTB. Ani u stabilně vnímané firmy ale nejde o bezrizikovou investici: cena akcií může klesnout a investor může přijít o část peněz.
Historické výsledky nezaručují budoucí výnosy. Zda titul dává smysl, záleží na cílech, časovém horizontu a toleranci k riziku každého investora.