Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Tereza Hrabinová
  7:47
Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.
Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse (1. listopadu 2025).

Dana Syslová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. srpna 2024)
Daniela Kolářová, Pavel Nový a Dana Syslová v seriálu Sestřičky (2021)
Dana Syslová
Během šesti dekád na scéně se zapsala do paměti několika generací diváků. Její profesní dráhu lemují úspěchy, osobní život však provázely těžké ztráty, které by zlomily i silnější povahy.

První roli získala ještě jako studentka druhého ročníku DAMU, kdy ji režisér Antonín Moskalyk obsadil do televizní inscenace Metelice. Od té doby se stala výraznou tváří české divadelní, filmové i televizní scény. Diváci si ji spojují s oblíbenými tituly jako Bota jménem Melichar, Čarodějky na předměstí, Ulice či Ordinace v růžové zahradě.

Za dabing získala v roce 2014 Cenu Františka Filipovského. Svůj hlas propůjčila například herečce Susan Sarandonové či Helen Mirrenové.

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Posledních třicet let působí bez stálého divadelního angažmá, ale pravidelně hostovala na několika scénách. Aktuálně hraje ve dvou inscenacích a nadále se objevuje v seriálu Ulice. S jubileem uvažuje o tom, že divadelní prkna definitivně opustí.

„Jen se učím texty, jedu do práce, pak padnu doma na gauč. A druhý den nanovo. Chodím mezi lidi, trénuju mozek, ale už je toho na mě moc,“ svěřila se nedávno v rozhovoru pro magazín Aha!.

Otec zůstal za hranicemi

Dana Syslová se narodila v Praze na svatého Martina, 11. listopadu 1945. Její matka byla během okupace totálně nasazena v Německu, kde se seznámila s francouzským válečným zajatcem, Daniným otcem. Po válce se každý vrátil do své vlasti a jejich cesty se navždy rozešly.

„Věděl o mně, že existuju, že jsem se narodila, že jsem holčička, ale ten vztah pak šel do ztracena. Bohužel jako malou mě nenapadlo se matky ptát. Ženské u nás byly silné osobnosti a ten mužskej, tatínek, mi vůbec nechyběl. Až když jsem dospěla, chtěla jsem se zeptat, ale už to nešlo, protože máma umřela,“ vzpomíná herečka.

Tragédie v osobním životě

Svého budoucího manžela, herce Vlastimila Haška, poznala Dana Syslová po absolutoriu DAMU v pražském Divadle Komedie. Byl o osmnáct let starší, okouzlil ji nejen svou inteligencí, ale i životní vyzrálostí.

„Když jsme spolu začali, nosil mi svačiny, četl mi básničky, říkal: ‚Tohle čti, tohle nečti. Tohle nosit nemůžeš.‘ Jak jsem byla bez toho tatínka, zpočátku mi ho nahrazoval. Měla jsem pocit takové ochrany. Tak dlouho o mě pečoval, až mě zbouchnul,“ komentovala Syslová. Měli spolu dva syny Jiřího a Daniela.

V rolích byl klidný, doma hysterik, vzpomíná Dana Syslová na manžela

Rok 1992 se však stal tragickým milníkem v jejím životě. Vlastimil Hašek, dlouhodobě nemocný se srdcem, zemřel Daně v náručí. Krátce nato spáchal sebevraždu jejich starší syn Jiří, který těžce nesl otcův odchod a dlouhodobě bojoval s depresemi. Přestože prožívala těžké chvíle, Syslová ještě téhož večera odehrála plánované divadelní představení.

Další těžkou zkouškou prošla v roce 2006, kdy podstoupila onkologickou léčbu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

