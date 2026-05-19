Makaka proslaveného plyšákem z IKEA vyplašil narušitel s maskou „krypto bro“

Pavla Žáková
  13:40
Opička Punch, kterou celý svět zná jako opuštěného makaka s plyšovou opicí z IKEA, se opět dostala na titulní stránky. Do výběhu v japonské zoo totiž vniknul americký mladík v masce. Zřejmě kvůli tomu, aby se proslavil na sociálních sítích.

Do výběhu makaků v japonském městě Ičikawa poblíž Tokia se dostal maskovaný muž, kterého policie později identifikovala jako 24letého amerického studenta. Přelezl plot a seskočil do suchého příkopu podél výběru. Jeho počínání zatím natáčel jeho kumpán, 27letý americký zpěvák. Pracovníci zoo oba předali policii.

Makakové ve výběhu japonské zoo člověka přelézajícího oplocení nejdřív zvědavě sledují. Když se k nim dostal blíž, poplašily se a utekly na vrchol umělé skály.

Muž měl na hlavě masku smějícího se smajlíka s tmavými brýlemi. Komentáře na Facebooku ho označují jako „krypto bro“, protože propagoval kryptoměnu memecoin. Ta se inspiruje internetovými memy, stylizovanými zvířaty nebo popkulturními trendy.

V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo...

Malý makak Punch z japonské zoo se svou plyšovou hračkou. Vychovali ho lidé, plyšák mu nahrazoval mateřskou lásku.

Co bylo motivem konání amerických mladíků, japonská policie nespecifikovala. Natočené video však narušitelé umístili na sociální sítě, kde získává statisíce zhlédnutí.

Proč je makak Punch senzací

Výběh makaků v japonské zoo se stal turistickou atrakcí díky příběhu malého opičáka Punche, o něhož se odmítla starat jeho matka a byl vychován lidmi. Dostal plyšovou opici z IKEA, která mu měla matku nahradit. Velmi k ní přilnul a dojemná videa Punche s „plyšovou mámou“ obletěla svět.

Skupina makaků Punche zpočátku nepřijímala, ale později se mu podařilo navázat vztah s mladou samičkou. Ošetřovatelé doufají, že se mu podaří upevnit své místo v tlupě.

