Lodičky jako základní kousek šatníku – jak vytvořit dokonalý look s džínovými šaty?

Komerční sdělení   13:02

Ilustrační obrázek | foto: eobuv.cz

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Hledáš ten správný způsob, jak povznést svůj každodenní outfit na zcela novou úroveň bez zbytečné námahy a dlouhého stání před zrcadlem? Kombinace ležérního denimu a elegantní obuvi představuje naprostý hit, který zaručeně přitáhne pohledy tvého okolí a podtrhne tvou ženskost. Zjistíš totiž, jak snadné a přitom maximálně efektní je propojit tyto zdánlivě odlišné styly do jednoho vysoce harmonického celku.

Proč jsou dámské lodičky nepostradatelným doplňkem k džínovým šatům?

Denim sám o sobě působí velmi uvolněně a ležérně, a proto často potřebuje výrazný kontrastní prvek, který mu dodá špetku rafinovanosti. Přesně z tohoto důvodu se stávají klasické lodičky naprosto ideální volbou pro každou módní nadšenkyni s citem pro detail. Tento oblíbený typ obuvi opticky prodlouží tvé nohy a okamžitě zjemní celkový dojem z jinak docela hrubší džínové látky. Můžeš s nimi bez obav vyrazit na neformální schůzku s přáteli, do divadla, ale i na romantické rande, kde toužíš působit naprosto neodolatelně. Stačí si jen pečlivě vybrat správný odstín kůže či semiše a rázem zjistíš, že tvoření módních kreací tě bude neskutečně bavit.

Jaký styl vytvoří elegantní obuv v kombinaci s denimem?

Spojením těchto dvou odlišných světů získáš velmi moderní městský vzhled, který šikovně balancuje na pomezí každodenní ležérnosti a čisté elegance. Pokud k tomuto prověřenému základu přidáš zajímavé doplňky, tvůj celkový outfit získá zcela jedinečný a naprosto osobitý charakter. Skvělým příkladem takového výrazného designového prvku je kvalitní značková taška, přesněji řečeno originální Karl Lagerfeld kabelka, jež celou kompozici nádherně podtrhne a rozzáří. Tímto promyšleným krokem jasně ukážeš svému okolí, že se vůbec nebojíš jemně experimentovat a máš vynikající osobní vkus. Pro dosažení toho nejlepšího možného výsledku můžeš doma vyzkoušet hned několik osvědčených stylistických triků, které ti zaručeně usnadní každodenní rozhodování při výběru oblečení:

  • Zvol boty v sytých a výrazných barvách pro maximální oživení tmavě modrého denimu.
  • Přidej spíše jemné a decentní zlaté šperky, které celku dodají příjemný luxusní nádech.
  • Pohraj si trochu s různými texturami a zkombinuj hladkou lesklou kůži s hrubším profilem textilu.

Jak nejlépe zkombinovat džínové šaty a lodičky na vysokém podpatku pro večerní akci?

Večerní společenské události většinou vyžadují trochu více lesku a mnohem promyšlenější kombinace, aby tvůj celkový vzhled působil dostatečně slavnostně a patřičně reprezentativně. Pro tyto speciální a výjimečné příležitosti si vždy vybírej modely oblečení s tmavším praním, protože na první pohled působí mnohem elegantněji než letní světlé varianty. Bohatou a velmi rozmanitou inspiraci pro svůj večerní šatník najdeš pod adresem Odkaz, kde na tebe čeká obrovské množství nádherných střihů a moderních designů. Rozhodně nezapomeň svůj dokonalý večerní outfit pečlivě doplnit obuví na opravdu vysokém podpatku, která tvou postavu fantasticky zeštíhlí a dodá ti krásný vzpřímený postoj. Přes ramena pak ležérně přehoď lehký saténový blazer nebo elegantní projmutý kabátek, čímž celému svému vzhledu dodáš tu správnou a tolik žádanou jiskru.

Tvorba tvého dokonalého osobního stylu vlastně nevyžaduje žádné extrémně složité postupy, ale spíše jen tvou přirozenou schopnost vnímat jemnou harmonii mezi jednotlivými prvky. Džínovina totiž tvoří naprosto fantastické plátno, na kterém můžeš pomocí správně zvolených bot a drobných doplňků kreativně malovat nekonečné množství nádherných kombinací. Neustále zkoušej různé nové barvy, vůbec se neboj neobvyklých střihů a ze všeho nejvíce vždy nos přesně to, v čem se cítíš naprosto pohodlně a sebejistě. Veškeré nabízené produkty najdeš v internetovém obchodě Eobuv, což ti zcela jistě velmi výrazně usnadní a urychlí doplňování tvého vysněného šatníku. Pamatuj si především to, že osobitá a hravá móda má všem ženám přinášet hlavně čistou radost a hrdě odrážet jejich jedinečnou povahu na každém kroku.

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