Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Tereza Hrabinová
  5:00
Na videu, které na TikToku nasbíralo přes milion zhlédnutí, si liška kutálí míček ze svahu a s nadšením ho pronásleduje. Pohybem připomíná psa při hře na aport. K tomu, že by se z lišek mohl stát nový druh domácího mazlíčka, jsou však odborníci velmi skeptičtí.

Video je označeno hashtagem „domestikované lišky“ a doprovázejí ho tisíce komentářů: „Lišky tajně sní o tom, stát se domácími mazlíčky, jsou už unavené životem v divočině“ nebo „Sledujte, umím si hrát jako pes“. Na jiných videích se lišky přibližují k natažené lidské ruce.

Takové záběry mohou vyvolat dojem, že se z lišek stává „nová verze psa“. Odborníci jsou ale k podobným závěrům velmi skeptičtí.

Liška jako domácí mazlíček je jen pro trpělivé. Zdevastuje vám byt

Blake Morton, behaviorální odborník z britské University of Hull, vysvětluje, že nejde o známky domestikace, ale o habituaci: „Zvíře si prostě jen zvykne na přítomnost člověka, pokud mu neškodí a poskytuje snadno dostupné jídlo.“

Výzkumy ukazují, že městské lišky jsou skutečně méně plaché než jejich venkovští příbuzní, mají kratší čenichy, menší lebky a jsou vynalézavější při hledání potravy. To by mohly být drobné znaky „městské adaptace“.

„Znám dvě londýnské restaurace, které pravidelně krmí lišky. Jedna jim dává kari, druhá těstoviny,“ říká Trevor Williams, zakladatel britské organizace The Fox Project, která ročně zachrání až 1 500 zvířat.

Liška je chytrá plachá hříšnice, kterou nezastaví petlice ani zámek

Lišky mohou na první pohled působit přátelsky, někdy vrtí ocasem, přiblíží se k člověku. Ale jejich chování zůstává divoké. Navíc mnoho městských lišek trpí toxoplazmózou, parazitární nemocí, která může potlačit přirozený strach z člověka. To může vysvětlovat, proč se některé lišky nebojí přiblížit k lidské ruce.

Williams dodává, že by si lidé neměli divoká zvířata romantizovat: „Liška si od vás vezme rohlík, a pak si stejně uloví krysu v kanalizaci. Neznamená to, že vás potřebuje, jen je chytrá.“

Kimberly DeFisherová provozuje azyl pro opuštěné lišky v USA. Sama pečuje o pětatřicet zvířat, která byla koupena jako mazlíčci, ale majitelé je po několika měsících opustili.

„Lidé očekávají štěně, ale dostanou značkující, tvrdohlavou lišku s velmi specifickým zápachem.“ Podle ní většina lišek z domácího chovu skončí opuštěná, utracená nebo ilegálně vypuštěná do přírody do jednoho roku od pořízení.

Jak dokáže liška v domácnosti řádit, se můžete podívat například zde:

  • Liška v lidském hrobě

V argentinské Patagonii byla objevena liška druhu Dusicyon avus pohřbená v lidském hrobě starém 1 500 let. Podle vědců mohlo jít o ceněného společníka nebo domácího mazlíčka. Podobný nález pochází i z jiné části Argentiny, z období před téměř deseti tisíci lety.

(Zdroj: Royal Society Open Science)

  • Ruský experiment

V roce 1959 spustil genetik Dmitrij Belyaev dlouhodobý experiment s ochočováním lišek. Šlechtil nejméně agresivní jedince a po několika generacích zvířata vykazovala přítulnost, ztrátu plachosti a reakce na jméno. Objevily se i fyzické změny.

  • Chov lišek v Česku

Chov lišek je v ČR legální, ale vyžaduje zvláštní povolení od úřadů. Bez něj je držení lišky považováno za pytláctví. Podmínky stanovuje vyhláška č. 411/2008 Sb. o druzích zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čaputová vyvolala na koncertě v Bratislavě silné emoce. A na sítích pokračovaly

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Tuleň uprchl před kosatkami. Schoval se na lodi

Skupina přátel okolo fotografky Charvet Druckerové se začátkem listopadu vydala na klidnou plavbu u pobřeží Caamanova ostrova v americkém státě Washington. Když zhruba 300 metrů od své lodi spatřili...

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Roztomilé liščí mládě si samo hraje s míčkem na kopečku

Na videu, které na TikToku nasbíralo přes milion zhlédnutí, si liška kutálí míček ze svahu a s nadšením ho pronásleduje. Pohybem připomíná psa při hře na aport. K tomu, že by se z lišek mohl stát...

3. prosince 2025

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Ve spolupráci
Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...

3. prosince 2025

Boris Šťastný

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Boris Šťastný (Motoristé...

Lékař a podnikatel Boris Šťastný se díky úspěchu ve volbách po dvanáctileté pauze vrátil do Poslanecké sněmovny. Stihl mezitím změnit barvy a jako kandidát Motoristů se uchází o nově zřizované...

2. prosince 2025  17:18

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Papír, který dává smysl. Česká tiskárna POINT CZ tiskne s certifikací FSC a ukazuje, že ekologie a kvalita jdou ruku v ruce

Komerční sdělení
Certifikace FSC dokládá, že papírové obaly i tiskoviny pocházejí z lesů...

I papír má svůj příběh. Zatímco spotřebitelé čím dál víc zvažují, odkud pochází jejich potraviny nebo oblečení, u papírových výrobků si to uvědomuje málokdo. Přitom právě obal nebo katalog bývá...

2. prosince 2025  13:19

Čaputová vyvolala na koncertě v Bratislavě silné emoce. A na sítích pokračovaly

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

2. prosince 2025  13:09

Český lev 2026

Vizuál 33. ročníku filmových cen Český lev

Členové České filmové a televizní akademie od 1. prosince hlasují o nominacích na ceny Český lev. Akademici z letošní produkce hodnotí 94 snímků. Nominace vyhlásí 19. ledna v přímém přenosu České...

2. prosince 2025  9:33

Astronomové upřesnili dávný výbuch hvězdy díky básni z 12. století

Na tomto snímku je supernova Cassiopeia A, rozpínající se koule hmoty a energie...

Supernova je mohutná vesmírná exploze, při níž umírající hvězda na čas zazáří jasněji než celá galaxie. Astronomové dnes tyto jevy pravidelně sledují moderními teleskopy. Všechny ale pocházejí z...

2. prosince 2025

Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?

Ve spolupráci
Foto objektu: Roubenka Na sjezdovce

Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...

2. prosince 2025

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Santo, odčaruj mi břišní pneumatiky. Komička paroduje vánoční písničku Mariah Carey

Britská komička Mel Moonová

Britská komička Mel Moonová dala slavné vánoční koledě nový kabát. Ryzí, realistický. Zatímco Mariah Carey zpívá v All I Want for Christmas, že jediné, co chce k Vánocům, je její miláček, Moonová...

1. prosince 2025  9:41

Vločka sněhu velká jako XL pizza. Sněhový gigant spadl v Montaně, vědci to nevyvrací

Ilustrační foto

Jakou největší vločku jste v životě viděli? Vešla se na prst? Nebo snad do dlaně? Vločka, která je v Guinnessově krize rekordů zapsaná jako největší na světě byla větší než mělký talíř. Meteorologové...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.