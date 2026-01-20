Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

Petra Škraňková
  11:22
Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přichází s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v čem je glóbus lepší než obyčejná mapa.

Babišovo přiznání s glóbusem přišlo po pondělním jednání vlády. Česká republika v čele s novým premiérem a také ministrem zahraničí Petrem Macinkou váhá s vyjádřením podpory Dánsku, které je jeho partnerem v NATO, a Grónsko je jeho součástí. Kodaň nyní čelí nezvykle silnému nátlaku prezidenta Donalda Trumpa, který chce ostrov získat pro USA.

Glóbus za 15 tisíc kvůli Grónsku

„Já jsem si kvůli tomu koupil glóbus za patnáct tisíc, abych přesně věděl, kde to Grónsko je,“ překvapil premiér novináře. Vtipy na sebe nenechaly dlouho čekat. A to Andreje Babiše popudilo, proto přišel s vysvětlením, v čem je glóbus lepší.

Babiš neřekl, že Česko stojí za Grónskem. Pořídil si kvůli němu glóbus za 15 tisíc

„Zase bavím některé lidí na sítích a někteří se mi smějí, protože mají jiný mozek než já,“ říká ve svém příspěvku na sociálních sítích. A názorně ukazuje, jak je Grónsko na dvourozměrné mapě větší než na třírozměrném glóbusu.

„Tady je skutečný poměr Grónska ke Spojeným státům nebo Evropě. A tady krásně vidíme plasticky, jak blízko je vlastně Rusko. A kdyby nedejbože vznikl nějaký konflikt, jak by ta raketa letěla,“ vysvětluje u glóbusu.

Zkreslení velikostí na dvourozměrných mapách je způsobeno tzv. Mercatorovým zobrazením, které zachovává tvary a úhly. Zatímco Severní Ameriku, Grónsko nebo třeba Sibiř, které jsou blízko severního pólu, zvětšuje, Afriku i další oblasti blíže rovníku zmenšuje. Grónsko vypadá na mapě skoro stejně velké jako Afrika, ale ta je více než 14krát větší.

Na glóbusu jsou tak i v oblastech Arktidy přesněji vidět vzdálenosti.

Skutečnou velikost států ukazuje také interaktivní mapa, kterou před deseti lety spustil web Světového ekonomického fóra. Na této stránce je možné jakýkoliv stát poměřit s velikostí jiného v měřítku odpovídajícím skutečnosti.

Premiér Babiš doufá, že Dánsko a USA jako spojenci v rámci NATO najdou společnou řeč. „Musíme se domlouvat, nějaké výzvy a opatření nejsou dobré. Musíme najít způsob, abychom tuto záležitost vyřešili diplomatickou cestu a normální komunikací. Tak snad to dobře dopadne,“ dodal k narůstajícímu napětí kolem amerických plánů na převzetí Grónska.

20. ledna 2026  11:22

