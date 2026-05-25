Lidé hledají jistotu cen energií. Pražská plynárenská zlevnila tříletou fixaci plynu

Dodavatelé energií v Česku reagují na vývoj cen a upravují nabídky fixovaných tarifů. Ceny energií včetně zemního plynu jsou totiž pro české domácnosti jedním z hlavních témat. Lidé stále častěji hledají způsoby, jak si zajistit stabilní náklady na vytápění, ohřev vody nebo vaření a jak si výhodnou cenu zafixovat na co nejdéle. Pražská plynárenská nyní přišla s výhodnější cenou tříleté fixace.

Stabilní náklady na energie zůstávají pro české domácnosti jedním z hlavních témat | foto: Shutterstock

Vývoj cen plynu a elektřiny dál patří mezi témata, která domácnosti pečlivě sledují. Mnoho lidí proto dává přednost tarifům, které jim pomohou lépe plánovat výdaje za energie a přinesou větší jistotu do dalších let. Například Pražská plynárenská snížila cenu své tříleté fixace zemního plynu pod 900 korun za MWh.

Zákazníci hledají jistotu cen energií

Domácnosti dnes neřeší jen to, kolik za plyn platí aktuálně, ale i vývoj cen. Po výrazných výkyvech na energetickém trhu proto podle dodavatelů i analytiků dál roste zájem o nabídky, které lidem zajistí stabilnější a předvídatelnější cenu energií na delší období.

Fixace ceny plynu je pro část zákazníků tedy způsobem, jak se vyhnout případným budoucím výkyvům trhu a získat větší jistotu pravidelných výdajů.

Pro koho je nabídka vhodná?

  • pro nové zákazníky i stávající klienty bez fixace
  • pro domácnosti v bytě i rodinném domě využívající plyn na vaření, ohřev vody, vytápění

Pražská plynárenská nově nabízí tříletou fixaci ceny plynu za 898 korun za megawatthodinu bez DPH. Nabídka je určená jak pro nové klienty, tak pro stávající zákazníky bez aktuální fixace. Energetická firma tím reaguje na pokračující zájem domácností o stabilní ceny energií.

Úspora může přesáhnout pět tisíc korun ročně

Podle Pražské plynárenské může nový tarif oproti standardnímu ceníku přinést citelnou úsporu u bytů i rodinných domů:

  • Byty: U domácnosti žijící v bytě s roční spotřebou kolem 4 MWh, která využívá plyn na vaření a ohřev vody, firma uvádí úsporu přibližně 1 825 korun ročně.
  • Rodinné domy: U rodinných domů může být rozdíl ještě výraznější. Domácnost, která zemním plynem zároveň vytápí, může při roční spotřebě kolem 11 MWh ušetřit až 5 399 korun ročně.

Tříletá fixace plynu tak podle společnosti cílí hlavně na zákazníky, kteří chtějí mít cenu energií pod kontrolou i v dalších letech.

Bonus pro nové zákazníky

Pražská plynárenská současně nabízí bonus pro klienty, kteří uzavřou smlouvu na nové odběrné místo. Výše bonusu se odvíjí od spotřeby a může dosáhnout až na čtyři tisíce korun.

Společnost uvádí, že zvýhodněná nabídka má oslovit domácnosti, které aktuálně hledají levný plyn nebo zvažují změnu dodavatele plynu.

Nabídka Pražské plynárenské od května 2026
Cena plynu898 Kč/MWh bez DPH
Možná úspora v bytěaž 1 825 Kč ročně
Možná úspora v rodinném doměaž 5 399 Kč ročně
Bonus pro nové odběrné místoaž 4 000 Kč

Pražská plynárenská patří mezi největší dodavatele energií

Pražská plynárenská působí na českém energetickém trhu jako dodavatel zemního plynu, elektřiny a tepla.

Kde získat informace?

  • web společnosti ppas.cz
  • zákaznická centra
  • zákaznická linka 267 175 333

Vedle dodávek energií se skupina prostřednictvím své distribuční společnosti podílí také na provozu plynovodní infrastruktury v Praze a okolí, kde spravuje několik tisíc kilometrů plynovodní sítě.

Obsah vznikl ve spolupráci s Pražská plynárenská, a.s.

