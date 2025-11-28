Levné auto = drahá překvapení. Čím se řídí kupující ojetých aut?

Vysněné ojeté auto v perfektním stavu? Tento sen se rychle může proměnit v noční můru. Vozidla nabízená za zvýhodněnou cenu mohou skrývat nepříjemná překvapení, např. v podobě stočeného tachometru, poškození po nehodě nebo výrobních vad. Co dalšího může nízká cena skrývat a jak se nenechat zmást?
Proč může levné auto stát víc, než si myslíte?
Zdánlivé úspory při koupi mohou vést k drahým překvapením – vyšším nákladům na provoz vozidla v budoucnu nebo ztrátě při jeho odprodeji. Ve většině případů je to způsobeno skrytými technickými vadami a nutností provést nákladné opravy krátce po koupi. Podle reportu „Trh s ojetými vozy – fakta a mýty“ až 53 % kupujících zjistilo o skrytých závadách až od svého mechanika.
Finanční riziko však není všechno. Nedostatek úplného obrazu o technickém stavu a historii vozidla může vést také k nepříjemným právním následkům: koupi levného vozu zatíženého daňovým zástavním právem nebo jinými právními vadami.
Nedostatek podrobných informací o stavu vozidla v inzerátu nemusí nutně znamenat špatný úmysl prodávajícího. Často to pramení z nevědomosti nebo z nedostupu k úplné servisní dokumentaci.
Jak zkontrolovat historii ojetého automobilu?
Až 47 % řidičů koupilo auto bez znalosti jeho historie. Jako kupující však nejste odsouzeni k rozhodování naslepo. Stav techniky a právní status vozidla můžete ověřit sami – stačí VIN.
Prvním způsobem je prověření základních údajů o vozidle v dostupných státních systémech – například přes Portál dopravy nebo Portál občana, které umožňují nahlížet do registru silničních vozidel a zjistit vybrané technické a registrační údaje. Výhodou tohoto řešení je, že základní přístup je zdarma. Nevýhodou je omezený rozsah informací, které se obvykle týkají pouze údajů evidovaných v České republice.
Druhou metodou je prověření VIN v komerčních službách, jako je autoDNA. V rámci bezplatné služby dostanete informaci o druzích dat, která obsahuje plný VIN report pro daný exemplář.
Skryté závady jsou reálné riziko při koupi ojetého vozidla.
Stojí za to mít na paměti, že informace o životním cyklu vozidla získané jak z on-line služeb státu (např. Portál dopravy, Portál občana nebo aplikace eTechničák), tak z komerčních služeb by měly být považovány pouze za pomocný nástroj a první ověření vozidla před koupí.
Vždy by měly být ověřeny při důkladné prohlídce odborníkem. Zároveň zpráva zůstává cenným ověřovacím nástrojem, což jasně ukazují statistiky – až 95 % řidičů, kteří rozhodovali o transakci s plnou znalostí historie vozidla, bylo s nákupem spokojeno.
Co je to VIN report a co ukazuje?
Zpráva o historii vozidla (VIN report) je stručná zpráva o životním cyklu auta od data jeho první registrace až do současnosti. Report může v závislosti na dostupnosti dat obsahovat informace o:
● servisních akcích,
● záznamech vozu v databázích odcizených vozidel,
● odečtech tachometru,
● zaznamenaných daňových zástavních právech,
● zaznamenaných nabídkách ceny vozidla,
● provedených pravidelných technických kontrolách,
● zaznamenaných škodách na vozidle,
● poškozeních,
● speciálním určení vozidla (např. taxi).
Zpráva o historii vozidla autoDNA je stručná zpráva o celém životním cyklu vozidla.
V reportu mohou být také zpřístupněny archivní fotografie vozidla. VIN report autoDNA je vytvářen na základě informací získaných z více než 26 zemí Evropy, USA a Kanady. Mezi nejdůležitější zdroje patří:
● prodejci automobilů,
● autoservisy,
● stanice technické kontroly,
● finanční instituce,
● státní správa,
● policie,
● evidence odcizených vozidel,
● autobazary.
Jak objednat VIN report autoDNA?
Pro objednání reportu historie vozidla stačí číslo VIN, které najdete v technickém průkazu nebo na štítku umístěném např. na palubní desce. Jak na to krok za krokem?
Stočený tachometr – jak posoudit riziko?
Jenom v roce 2024 bylo v servisu autoDNA zaznamenáno až 65 552 případů vozidel s nesouladem v údajích tachometru. Tato statistika jasně ukazuje, že problém manipulace s tachometrem stále existuje, navzdory trestání takových činů.
Manipulace s tachometrem stále představují tržní problém.
Koupě vozu se stočeným tachometrem se především promítá do potenciálních finančních ztrát – nadhodnocené ceny při odkupu a nižší ceny při odprodeji. Vyšší nájezd samozřejmě znamená i větší opotřebení jednotlivých dílů a nutnost dřívějších nezbytných oprav. Není tedy překvapivé, že informace o nájezdu jsou klíčové pro 81 % potenciálních kupujících.
Jak odhalit stočený tachometr?
Prvním krokem je použití zdravého rozumu. Auta s benzínovým motorem najedou průměrně 15–20 tis. km ročně, s naftovým motorem 30–60 tis. km. Záznam mnohem nižší než tyto průměry by měl být považován za varování.
Je třeba také důkladně analyzovat odečty zaznamenané v servisní dokumentaci vozidla. Neocenitelná je také pomoc specialisty, který při prohlídce dokáže ověřit opotřebení dílů a porovnat ho s deklarovaným nájezdem.
Pokles hodnoty v následných odečtech tachometru by měl vzbuzovat podezření.
Vaši pozornost by měly především vzbudit:
● poklesy v následných odečtech tachometru uvedených v reportu,
● velké mezery mezi jednotlivými odečty,
● viditelné známky manipulace s přístrojovou deskou (např. škrábance, povolené součásti),
● nízký nájezd při zřetelném opotřebení interiéru.
Pamatujte, že ne všechny drobné nesrovnalosti musí znamenat pokus o manipulaci s tachometrem:
● absence lokálních servisních zápisů v národním registru vozidel – přirozené, pokud auto pochází z dovozu a bylo servisováno v zahraničí,
● mírné rozdíly v následných odečtech – mohou vyplývat z odchylek při záznamech na technických kontrolách nebo zaokrouhlování,
● náhlý velký pokles ukazatelů tachometru – může souviset s legální výměnou tachometru po poškození vozidla (výměna by měla být však zdokumentovaná).
Znamená stočený tachometr vždy vážné problémy?
Mýtus: Každé stočení tachometru znamená velké finanční riziko
Stočení tachometru často zvyšuje finanční riziko, ale ne každé stočení vede k stejným ztrátám — rozsah rizika závisí na kontextu, stáří a modelu vozu. Nejmenší ztráty na hodnotě mají starší vozy, starší více než 12 let.
Mýtus: Stočený tachometr nelze odhalit
Existuje mnoho metod, jak odhalit manipulaci s tachometrem, a míra odhalitelnosti závisí na technice stáčení (mechanické vs. elektronické) a dostupnosti historických záznamů. Moderní podvody jsou těžší odhalitelné „na oko“, ale nejsou nemožné prokázat pomocí dat a diagnostiky.
Mýtus: Stočený tachometr vždy znamená podvod ze strany prodávajícího
Stočení tachometru může být pokus o podvod, ale nemusí jím být vždy. Je třeba vzít v úvahu případy jako: výměna dílů tachometru, diagnostické chyby nebo omyly v evidenci.
Další prvky rizika a skryté náklady
Auto se skrytou povodňovou/nehodovou škodou
Podle údajů autoDNA až 40 % řidičů muselo po koupi ojetého auta odstraňovat neohlášené škody po nehodě. Karosářsko-lakovací opravy mohou maskovat stopy, ale neobnoví původní parametry bezpečnosti a trvanlivosti. Poškození elektronických systémů a bezpečnostních systémů se může projevit až v provozu a vyžadují nákladné diagnostické opravy.
Auto používané jako taxi
Častější starty, intenzivní brzdění a dynamické změny převodů mohou vést k předčasnému opotřebení motoru, brzdového systému, převodovky a podvozku. Interiér je také intenzivněji využíván – větší opotřebení výbavy často vyžaduje nákladné opravy nebo snižuje atraktivitu při odprodeji.
Auto s právními vadami
Právní riziko přechází na kupujícího, i když vozidlo koupil v dobré víře. Státní nebo místní orgány mohou ustanovit daňové zástavní právo a v krajních případech prodat předmět zástavy za účelem úhrady dluhu. Problematické mohou být i mezery v dokumentaci. Ztěžují registraci vozidla, identifikaci vlastníka nebo potvrzení servisní historie.
Nejčastější mýty o levných ojetých autech
Mýtus č. 1: Nízká cena vždy znamená špatný technický stav vozidla
Nízká cena vozidla může být signálem rizika – nelze ji však považovat za důkaz poškození. Důvody nízké ceny jsou různé: potřeba rychlého obchodu, lokální tržní realita, původ z dovozu nebo nutnost provést menší opravy. Před koupí je vždy vhodné provést podrobné prověření historie a technického stavu vozidla – abyste nebyli oklamáni, ale také abyste nepromeškali skutečnou příležitost.
Mýtus č. 2: Nikdo nechce kupovat vozy po nehodě
Podle statistik je až 66 % kupujících ochotných akceptovat menší opravy u ojetého auta, pokud byly provedeny pečlivě a profesionálně. Pečlivě opravené auto s obnovenou geometrií a zdokumentovaným rozsahem servisu může nabízet atraktivní poměr ceny a kvality.
Mýtus č. 3: Kupující při koupi auta sledují pouze cenu
Zatímco cena je stále důležitým rozhodovacím faktorem, na významu nabývá i technický stav a historie vozidla. Kupující, čím dál více si vědomi rizik na trhu ojetých vozidel (podle výzkumů až 86 % kupujících se obává skrytých vad), preferují exempláře, o jejichž kondici si mohou být jisti.
Mýtus č. 4: K posouzení stavu vozidla stačí vlastní prohlídka
Ukazuje se, že většina kupujících má problém odhadnout skutečné náklady na opravy, zejména pokud se odhady týkají vážnějších škod. Podle studií většina řidičů udává hodnoty podhodnocené 8- až dokonce 9krát ve srovnání s rozpočtem vypracovaným specialistou.
Mýtus č. 5: Způsob servisu vozidla nemá význam
I když většina řidičů volí servis v nezávislém servisu, paradoxně se ukazuje, že více lidí rádo kupuje auta servisovaná v autorizovaných servisech. Podle reportu „Trh s ojetými vozy – fakta a mýty“ až 57 % řidičů považuje servis v autorizovaném značkovém servisu za zvyšující hodnotu vozidla. Největší rozdíl v ceně je u prémiových značek (např. Porsche) a u nejmladších, 1- nebo 2-letých modelů.
Jak kupovat bezpečně?
Nákup ojetého auta vždy nese riziko. Abyste ho minimalizovali, je vhodné přistupovat k nákupu s chladnou hlavou a vhodnými nástroji. Bezpečnost transakce může především zvýšit přístup k objektivním informacím z důvěryhodných zdrojů.
Využití reportu historie vozidla autoDNA a zároveň práce s daty z Registru silničních vozidel dostupného přes Portál dopravy nebo Portál občana (i když je třeba mít na paměti jejich omezený rozsah) je nejúčinnější způsob, jak odhalit nesrovnalosti ještě před prohlídkou.
Často kladené dotazy
Na co si dát pozor při koupi ojetého auta?
Klíčová je při koupi vozu z druhé ruky důkladná ocenění jeho technického stavu a ověření jeho právního stavu. Díky tomu lze předejít nepříjemným překvapením, jako jsou nákladné opravy krátce po koupi.
Jak zkontrolovat historii vozidla a co přesně ukazuje VIN report?
Historii vozidla lze zkontrolovat zdarma na portálu GOV nebo placeně zakoupením jednoho z komerčních reportů. Při výběru reportu je dobré brát v úvahu zdroj dat a jejich rozsah. VIN report autoDNA obsahuje mimo jiné:
● následné odečty nájezdu,
● servisní historii,
● informace o servisních akcích,
● záznamy z databází odcizených vozidel,
● data a místa následných registrací,
● archivní fotografie auta (pokud jsou dostupné).
Informace jsou získávány společností od více než 50 tis. subjektů spojených s automobilovým odvětvím působících jak v České republice, tak v zahraničí.
Kolik stojí a jak objednat VIN report pro ojeté auto?
Cena VIN reportu autoDNA je 599 Kč, nicméně společnost nabízí také balíčky dvou nebo tří dokumentů, které snižují jednotkovou cenu produktu.
*stav k listopadu 2025
Pro zakoupení reportu:
Stojí za to koupit auto po nehodě, pokud je cena atraktivní?
Není nutné auta po nehodě automaticky zavrhovat, klíčová je však kvalita a rozsah opravy. Nákup dává smysl, pokud nebyla trvale narušena nosná konstrukce a bezpečnostní systémy a oprava byla provedena podle technologie výrobce, což potvrzuje odpovídající dokumentace.
Jaké dokumenty je vhodné zkontrolovat při koupi ojetého auta?
Před podpisem smlouvy je třeba ověřit především:
● technický průkaz / osvědčení o registraci vozidla (včetně elektronické podoby dostupné přes Portál dopravy nebo Portál občana),
● servisní knížku a související servisní dokumentaci,
● doklad o platném povinném ručení,
● historický report vozidla (např. zprávu o historii vozidla autoDNA).